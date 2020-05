Quince toneladas de alimentos reunió campaña

Tras la exitosa campaña solidaria realizada por ITV Patagonia y Radio Carnaval, ayer en la mañana, la mercadería recolectada fue descargada en el Instituto Superior de Comercio (Insuco), para realizar la confección de las canastas que comenzarán a ser distribuidas desde el lunes. El saldo fue de 15 toneladas de productos, de los cuales 8 fueron aportados por la comunidad, cinco por la empresa Corcoran y dos por la Central de Carnes. A ello se suma que el Club de Leones Cruz del Sur recaudó $6 millones. El alcalde Claudio Radonich indicó que las canastas tendrán como destino familias que aún no han recibido ayuda. “Vamos a tener flexibilidad con las personas que, a lo mejor, no cumplen todos los requisitos, por ejemplo, que en algunos casos no hay fichas o problemas de comunicaciones”, indicó el alcalde, que estima que podrán elaborar unas 800 canastas para distribuir.

