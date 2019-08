Quiso ser peón de estancia y el destino lo colocó en la cumbre del deporte de reyes

José Clemente Emilio Ojeda Cárdenas A sus 92 años de vida, este destacado jinete -oriundo de Curaco de Vélez- abre sus recuerdos para relatar algunos episodios de su vida y de su brillante carrera en el turf magallanico, como también en renombrados hipódromos del país

“Las tierras, las tierras, las tierras australes, las grandes, las solas, desiertas llanuras/galopa caballo, con jinete-pueblo/corre hacia la meta: el sol y a la luna/A corazón suenan, resuenan, resuenan/las tierras del austro en las herraduras/galopa jinete del pueblo, caballo de nieve, caballo de espuma”. (Paráfrasis de unos versos del poeta español Rafael Alberti).

A Curaco de Vélez, pueblito de la isla de Quinchao, la Armada de Chile, la define como “Cuna de Héroes”, porque allí nació el destacado almirante Galvarino Riveros Cárdenas, quien comandó la flota chilena en el combate de Angamos, durante la Guerra del Pacífico. Otros destacados personajes de nuestra historia que vivieron en esa localidad fueron: el contraalmirante Manuel Oyarzún y el piloto Carlos Miller Norton, quien guió la goleta de guerra Ancud, en la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, en 1843.

Pero, es posible que se desconozcan importantes capítulos del acontecer nacional, a través de los cuales ese pueblito chilote entregó el nombre de dos personajes del lugar que tienen una estrecha relación con Magallanes: Abel Oyarzún, quién fue perpetuado en el Monumento al Ovejero y Clemente Ojeda, uno de los más famosos jockey regionales que no sólo alcanzó la fama en Punta Arenas, sino también a nivel nacional.

José Clemente Emilio Ojeda Cárdenas, curacano, nació el 5 de marzo de 1927, siendo parte de una familia de ocho hermanos, hijos de Antonio y Sara, los cuales se dedicaban a la agricultura en terrenos pertenecientes a sus antepasados.

José Clemente, como muchos jóvenes isleños, tenía deseos de emigrar a otras tierras y la oportunidad se dio cuando se inscribió para hacer su Servicio Militar en Punta Arenas.

Para ello, con 17 años, viajó a Magallanes, pero debía esperar el llamado a las filas.

Mientras tanto, un tío materno que trabajaba en la estancia Bellavista, de la República Argentina, le dio las instrucciones para que viajara a esa localidad de la provincia de Santa Cruz. Un amigo, lo llevaría desde Punta Arenas en un automóvil que hacía recorrido hacia el sector rural, y lo dejaría en la estancia Gringos Duros (Oazy Harbour). Allí, pernoctarían y, al día siguiente, debían viajar montados hacia Argentina, buscando un paso no habilitado para ingresar al país, por cuanto el muchacho carecía de documentación y de permiso de sus padres por ser menor de edad.

Así lo hicieron y para ello, el amigo, más ducho en estas aventuras, cortó con un alicate un par de alambres del encercado y poniendo un poncho encima del enrejado restante para que al pasar los caballos no se hirieran, saltaron hacia la Argentina. Pasaron con mucho cuidado el camino que lleva al Turbio, puesto que podían ser vistos por la policía del país hermano y llegaron hasta un puesto de la estancia Bellavista donde alojaron y, al día siguiente arribaron a destino.

En ese tiempo existía una gran vigilancia hacia los predios para verificar quienes llegaban indocumentados a laborar.

José Clemente recibió las instrucciones de no salir de su dormitorio en los momentos de estas fiscalizaciones. Cierto día, cuando el policía se retiró de la estancia, lo hizo con una especie de caza-bobos por una sospecha que lo rondaba. Regresó y se fue directamente a la dependencia que ocupaba el joven, golpeando la puerta. Por supuesto que éste salió a recibirlo, siendo detenido y llevado al puesto de Gendarmería Bellavista. Allí, al conocer su procedencia isleña y por la experiencia de ese tipo de extranjeros que tenían fama en la construcción, se le hizo realizar trabajos de reparación de la techumbre del puesto, luego de lo cual, el funcionario argentino le dice: -¡Ché hermano. Yo también soy chilote. Mañana te dejaré en libertad y te llevaré recomendado a la estancia para que podás laburar.

Sólo estuvo unos días prestando servicios como peón. Llegó a la estancia un documento en el cual figuraban los llamados al servicio militar y allí estaba su nombre. El administrador le había tomado cariño y le dijo: -Vos te vás a Chile, pero volvés. Acá tendrás laburo cuando lo necesités.

Se inicia en la hípica

Sus actuales 92 años borran de su memoria ciertos pasajes de su existencia, y es por ello que acude a su compañera de toda la vida, su esposa Olga Albornoz, para que contribuya con esas evocaciones que desean volar de su mente.

“Mi esposo deseaba cumplir con esta obligación, pero fue licenciado sin instrucción militar por exceso de contingente”.

-Yo quería hacerlo, pero sólo estuve cinco días adentro -nos cuenta José Clemente- cuando una explosión de recuerdos llena de nuevo su memoria.

“En el regimiento había un alto oficial que poseía caballos de carreras y, al ver mi estatura, me consultó si sabía montar, recibiendo una respuesta positiva de mi parte porque nuestro trabajo en el campo familiar en Chiloé, siempre lo hicimos a caballo desde muy temprana edad”.

“Entonces permanecí en forma muy libre en el (Regimiento) Pudeto y los días domingo iba a participar en las competencias ecuestres, luego de lo cual me quedé para siempre en este tipo de actividad”.

“En el año 1947 comienzo mi carrera de jinete en el Club Hípico de Punta Arenas”.

“Tuve que aprender las técnicas de las competencias. Al inicio yo corría ‘al lote’ y debí interiorizarme de todo lo concerniente a este tipo de actividad. Para ello, también me desempeñaba como cuidador de caballos”.

“En el mes de agosto de 1954, luego de ganar más de trescientas carreras en Magallanes, mi fama me llevó a la capital donde me establecí. Me llevó Esteban Bartivecic, junto al caballo de su propiedad con el cual había ganado todas las competencias”.

“Me costó un montón para que me dieran la patente para poder participar en las carreras y tuve que trabajar primero con preparador, hasta obtener la autorización legal para ello”.

“En octubre de ese año se inició mi participación en la capital. Estaba soltero aún”.

Su matrimonio

Su esposa, Olga Albornoz Muñoz, se encarga de narrarnos como llegan al matrimonio.

“Con mi padre Republicano Albornoz, que era preparador de caballos, fuimos a tomar once acompañados de mis hermanos a un local público. Allí estaba el joven José Clemente, en otra mesa compartiendo con amigos. Mi progenitor le dice a mi hermano: -ese joven que está sentado junto a la ventana, es jinete y llegó hace poco tiempo de Punta Arenas, donde, según comentarios, fue uno de los mejores en la hípica”.

“Yo, lo observé para saber a quién se refería y nuestras miradas se cruzaron y cuando ya abandonábamos el local y al pasar por su lado, me hizo una leve reverencia con su cabeza”.

“Cuatro días después, mi padre me envía al corral del Hipódromo Chile y ahí lo veo a José vestido con su traje de jockey, imponente leyendo el diario. Cuando paso a su lado me pregunta-¿la puedo acompañar?. Caminamos y siento los silbidos de mi papá que me advertía su presencia. Al otro día nos encontramos en el mismo hipódromo sin cruzar palabra. Impulsado por el interés de verme, mi joven amigo va a mi casa sin conocer siquiera mi nombre. Eramos tres hermanas y ninguna estábamos autorizadas para andar con nadie. Entonces mi padre lo enfrenta y le dice que si él quería conversar conmigo tenía que hacerlo acompañada. Al año de pololeo, siempre con alguien al lado, nos casamos. Llegaba a tanto lo estricto que cuando nos sacamos una fotografía para que él se la enviara a su familia de Chiloé para que conociera a su novia, al lado nuestro estaba en la imagen una de mis hermanas menores”.

“Tuvimos dos hijos: Juan Carlos y María Eugenia. El primero es jefe de la sección cobranzas de Edelmag y la segunda tecnóloga en oftalmología-39 años en el Hospital Regional de Punta Arenas- Ellos nos han dado cuatro nietos, todos profesionales, además de Luciano Mladinic, un bisnieto de ocho años que nos adora y manifiesta que se quedará con todos los recuerdos de su amado tata”.

“Llegó la época de jubilar, porque ya el cuerpo no le daba para competir como antes. Había que cuidarse para no sufrir accidentes y ya los premios por carreras ganadas eran incontables”.

“Yo corrí caballos de propiedad de muchos magallánicos, entre ellos a don Nicolás, el padre del doctor Alvaro Soto Bradasich y Tomislav ‘Kiko’ Martic”, no dice don Clemente.

“En Santiago mi vida deportiva fue muy agitada, ya que corría en la mañana el Hipódromo Chile, ganaba, y en la tarde lo hacía en el Club Hípico. Estuve también como un mes corriendo en Concepción”.

“Igualmente permanecí cuatro años corriendo en Peñuelas, en la Región de Valparaíso, lugar donde arrasé con los premios. Me fui a ese lugar sin la familia porque en ese tiempo mis hijos estaban estudiando en la universidad”.

“Desde Peñuelas vine a Punta Arenas a estar una pequeña temporada con mi hija María Eugenia que estaba haciendo acá su internado. En ese tiempo estaba de director del establecimiento asistencial el doctor Alvaro Soto el cual, al saber que ella era mi hija le expresó: -¡‘Pero que está haciendo Clemente Ojeda en Peñuelas, cuando su lugar está aquí en Punta Arenas’!”

“Convencido de ello, me trasladé a Punta Arenas, en el mes de agosto de 1979, donde al cabo de treinta años de mi regreso a la Perla del Estrecho debo abandonar esta profesión a raíz del cierre del Club Hípico de Punta Arenas, lo cual me produce al final de cuentas un accidente vascular del cual estoy, a Dios gracias, en franca recuperación”.

“Las ganancias producto de los premios obtenidos fueron excelentes debido a mis numerosos triunfos. Con ello, pude darles una buena educación a mis hijos; compré nuestra vivienda al mes de casado y tuve mi propio caballo ‘Antigüin’, adquirido en sociedad con mi familia”.

“En mis noventa y dos años puedo decir que he sido y soy un hombre feliz con mi familia, especialmente mi amada esposa que es mi guía y mi apoyo en esta etapa de mi existencia”.