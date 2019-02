Rachas de viento de 103 km/h voló vivienda en construcción y tumbó dos remolques de camiones

– Autoridades llamaron a la población a adoptar las medidas de seguridad frente a los temporales que persistirán hasta el martes.

La destrucción de una casa en construcción que terminó posada sobre otra propiedad al sur de Punta Arenas y el volcamiento de dos remolques de camiones estacionados, a las afueras de la ciudad, y tres vuelos comerciales desviados por seguridad a Río Gallegos, Argentina, fueron los principales estragos que dejó el temporal de este sábado en la ciudad, cuya intensidad máxima de 103,7 kms se marcó a las 5 de la madrugada, según un registro de la estación climática Jorge Schythe del Instituto de la Patagonia de la Umag. No obstante, en el Aeropuerto Presidente Ibáñez la medición del viento arrojó una racha de 109 kms a las 3,02 horas.

En tanto, en el mar, el Centro Meteorológico Marítimo de Punta Arenas de la Armada, reportó vientos de 93 nudos, equivalentes a 172 kms., en la zona del Faro Félix, en la entrada occidental del estrecho de Magallanes.

El temporal fue la principal causa de un corte del suministro eléctrico a las 9,30 horas que afectó a 4.132 clientes de Punta Arenas.

El episodio más impresionante se vivió en la villa El Mirador, al sur de la ciudad, con la caída de un segundo piso en construcción sobre otra propiedad.

La afectada, Carola Mansilla, acusó falta de ayuda por parte de las autoridades. “Casi a las 2 AM las rachas de viento reinante hicieron que una parte del segundo piso que estaba en construcción se cayera quedando sobre una vivienda vecina. A mi juicio creo que aquí también hubo una deficiencia de parte de la constructora que está realizando este trabajo, pero igual nadie nos ha venido a ayudar desde la municipalidad o la Onemi, si no fuera por mis vecinos que realizaron algunas maniobras para amarrarla evitando así que cayera más todavía y siguiera provocando más daños o se volara, no sé si tendríamos la casa en el estrecho”, relató a El Magallanes pasado el mediodía de ayer.

La vecina vive junto a sus dos hijos y se mostró bastante preocupada por lo que hubiera podido ocurrir de estar habitando esa parte de su casa. “Una vecina me llegó a avisar que parte de la casa en construcción se estaba cayendo hacia el lado del vecino. Estoy esperando que la constructora responda y me devuelva mi dinero y repare la casa del vecino que es una de las cosas que me tiene más preocupada”, subrayó.

Ciudad soporta bien los embates de los vientos

El director de Operaciones Municipales, Sergio Becerra, destacó que en general la ciudad había soportado bastante bien el temporal. “Se produjo desprendimientos de techumbres de algunas viviendas en construcción. Tenemos tres cuadrillas trabajando y aprovecho de aclararle a la comunidad que hay ocasiones en que no podemos intervenir como es el caso de los edificios de la población Archipiélago de Chiloé que tienen desprendimiento de latas que son menores y que causan preocupación y molestia”, precisó, argumentando que “nosotros por reglamentación laboral no podemos trabajar sobre 1,80 de altura y con intensidades de viento superior a los 60 kilómetros”.

Tormenta de

arena en la ruta

Frente a la tormenta de tierra y arena que dañó vehículos en la tarde del viernes a la altura del kilómetro 8,5 de la Ruta 9 Norte, frente donde se encuentran las instalaciones de la empresa Concremag, el municipio recibió tres denuncias por destrucción de vidrios de automóviles.

Sobre este inusual fenómeno, el alcalde Claudio Radonich acudió tempranamente al sector este sábado para entrevistarse con los encargados de las empresas que funcionan en el lugar. “Tenemos dos empresas de concreto que generaron una polvareda de proporciones lo que se tradujo en que muchos autos hayan roto sus vidrios y lo más complicado es que esta nube de polvo puede significar un problema vial importante”. Enseguida agregó que en Concremag ya están aplicando un producto (supresor de polvo y estabilizador de suelos) y en la segunda, Cemento Melón, lo pidieron a Santiago y se demorará siete días en llegar, por lo que “hemos pedido que en forma extraordinaria se ponga más agua y se compacte porque los vientos van a seguir hasta el próximo martes”, complementó.

Finalmente, el intendente José Fernández Dübrock también hizo un positivo balance luego de esta contingencia climática, llamando a la población a tomar las preocupaciones de rigor, esto considerando que está pronosticado vientos de hasta 80 km/h para el próximo martes. En especial instó a las personas que están construyendo viviendas a mejorar los anclajes.