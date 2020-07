Radio Resonancia, la creación de un profesor durante la pandemia

Este año, todo el mundo, en mayor o menor medida, debió adaptarse al formato online para poder llevar adelante sus actividades. Especialmente en el ámbito educativo, los profesores han debido adecuar sus clases a través de plataformas virtuales, y en esa línea, algunos han podido sacar provecho para ésta y otras actividades.

El profesor de Educación Musical, Arturo Rodríguez Soto, ideó una radio online, con una variada programación, tanto para sus estudiantes del Liceo Luis Alberto Barrera como para el público general. Resonancia es el nombre que escogió para este emprendimiento.

“Este es un proyecto muy antiguo que tenía, un sueño de poder tener una radio donde pudiera transmitir contenidos culturales y musicales, sobre todo, de compositores nacionales que no tuvieran ese espacio de difusión. Por tiempo y trabajo, nunca me senté a desarrollar esta idea y primero, por el estallido social y después con la pandemia, terminé de armar este proyecto, con nombre, señal de transmisión y programación. Esto comenzó a fines de marzo y en abril con programación con mejor calidad, conversaciones y contenido”, detalló Rodríguez, aunque el impulso que le faltaba fue el formato de clases online, porque como en ese momento no estaban tan consolidadas las plataformas como Zoom o Google Meet. “Entonces, pensé cuál podría ser un buen medio masivo, donde los alumnos pudieran tener material educativo y vi que la radio era la forma”.

En Resonancia publica cápsulas o tutorías que pone a disposición, por curso, así como conciertos y música de autores nacionales y regionales, así como información referida al liceo, y hasta saludos de parte de los profesores.

Primero comenzó a transmitir tres veces a la semana, después de las 17 horas, los lunes, miércoles y viernes, mientras que los fines de semana el formato era más libre. “pero tras el regreso de clases, tras un receso, comencé a implementar una transmisión fija todos los días”, apuntó.

En algunos de sus programas, Arturo Rodríguez ha tenido conversaciones y entrevistas con sus estudiantes, y algunos quieren sumarse como panelistas en un espacio, pero por problemas de conexión a Internet no han podido estar en vivo, pero “les estoy dando como tarea, que me graben pequeñas cápsulas donde ellos tienen que tratar algún tema y yo después lo transmito por la radio, informando quiénes son y a qué curso pertenecen”, finalizó el docente, cuya radio se puede escuchar en https://resonancia.radio12345.com/