Radonich advierte a intendente por Centro Hortofrutícola: “No queremos que pase lo mismo que con el Centro Artesanal”

Jefe comunal retomó su lucha porque dicho recinto sea construido en villa Las Nieves.

Desde el municipio sacaron cuentas positivas respecto de cómo respondió la ciudad frente a los más de siete mil turistas y tripulantes que recalaron la semana pasada en nuestra ciudad. Pero uno de los puntos negativos ocurrió con la baja asistencia de turistas al Centro Artesanal Municipal, las razones son bastantes y las excusas aún más.

Según el alcalde Claudio Radonich la responsabilidad la tienen los “tour”, ya que se contratan con bastante antelación y son los operadores turísticos quienes venden estos paquetes, que consideran un recorrido por los puntos más llamativos de nuestra ciudad, como el Cementerio Municipal Sara Braun, la Plaza Muñoz Gamero y el Mirador Cerro de la Cruz, asegurando que “este tipo de turistas no tiene una libertad de elección de dónde ir”, enfatizando en que tampoco lo incluyen los operadores dentro de las actividades dentro de la ciudad: “Necesitamos que los operadores turísticos incluyan estos recorridos en los planes que venden desde un año a otro y así logramos que aparezca este centro en el mapa de los turistas”.

Otro punto importante son los problemas de estacionamiento que existen en el sector del Mercado, ya que el sector es tan reducido que provoca una gran congestión y no permite la instalación de varios buses con turistas.

Quienes si llegan hacia el Centro Artesanal Municipal son los turistas ocasionales o espontáneos, aquellos que vienen por más de dos días a Punta Arenas y se dan el tiempo de recorrer al máximo los distintos rincones de nuestra ciudad. “Creo que es una gran idea, pero producto de varios elementos nunca ha podido tener un potencial. De todas formas como municipio seguiremos invirtiendo en alternativas para conseguir que el Mercado y el Centro Artesanal, se integren a los recorridos de los cruceristas y de todos los turistas”, destacó Radonich.

Críticas a ubicación de

Centro Hortofrutícola

Sobre la instalación del Centro Hortofrutícola en las ex bodegas de la empresa de alimentos Adelco, el alcalde Radonich reiteró su llamado a cambiar la ubicación de este lugar producto del problema de estacionamientos y accesibilidad que tiene el sector de 21 de Mayo esquina Boliviana, por lo que el edil volvió a proponer nuevamente trasladar su construcción a la Avenida Los Generales, en villa Las Nieves, al norte de Punta Arenas, sector donde “los vendedores y compradores no tendrían ningún problema de espacio para estacionarse”, esto sumado a la descongestión del sector de Costanera.

En esta misma línea, la autoridad municipal hizo un directo llamado al intendente Jorge Flies, para dejar de lado los objetivos políticos y centrarse en los ciudadanos: “Ya no estamos en etapa de elecciones, por lo que realizo un llamado a las autoridades involucradas en este proyecto para que actúen con responsabilidad y consideren que no sólo se trata de una millonaria inversión, sino también la población tiene muchas expectativas puestas en este centro y no queremos que ocurra lo mismo que con el Centro Artesanal”, sentenció Radonich.