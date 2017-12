Radonich critica al Mop y no cederá en su idea de limpiar laguna del Parque María Behety

– “Le pido a las autoridades de gobierno que sean más prolijas con la información que entregan”, planteó el jefe comunal.

“No quiero pensar que ha sido la tónica por parte del gobierno en estas semanas, el no contar con información respecto de sus procesos internos”, señaló el alcalde Claudio Radonich Jiménez, molesto por las afirmaciones vertidas el martes por parte del secretario regional ministerial de Obras Públicas, Ricardo Haro Bustamante, en la alusión a la intervención de la laguna del Parque María Behety.

En la oportunidad, el seremi retrucó la apreciación del jefe comunal en cuanto a que aún se esperaba la autorización del Ministerio y de la Dirección General de Aguas, para efectuar obras en la laguna del Parque María Behety, lo que Haro zanjó con la afirmación de que “en lo que va del año, sólo existe en relación al parque, una infracción levantada en contra de la entidad municipal, por la realización de obras no autorizadas dentro del cauce en María Behety, de lo cual da cuenta un expediente de fiscalización abierto en marzo de este año. En cuanto a eso, el 22 de mayo la Dirección General de Aguas envio la información al Juzgado de Letras competente, para que curse la multa correspondiente y sobre esta no hubo apelación”. Esto último, lo remató el personero señalando que además el municipio no ha presentado proyectos en esta materia ‘por lo que mal podríamos autorizar algo que hoy no existe en lo formal’.

No obstante ello, Radonich replicó desmintiendo la información proporcionada por el secretario ministerial. “Lo que dice el seremi no es así, porque eso fue enviado a los tribunales recién el 8 de noviembre pasado. Por lo mismo, le pido a las autoridades de gobierno que sean más prolijas con la información que entregan”, comenzó señalando el alcalde.

Junto con ello, Radonich planteó que el municipio está pendiente de cómo evolucionan los procesos judiciales y que tras ello seguirán en pos de la iniciativa. “Hemos sido muy respetuosos de los pasos en esta materia y esto nos obliga a tener una segunda reunión con la autoridad del Mop y de Aguas para tener criterios comunes. Luego, esperamos seguir avanzando en este proyecto de mejorar la laguna, porque lo que se busca es efectuar una limpieza, ya que tiene mucho sedimento y lo que se quiere es ahondarla y colocar un piso de piedra, de tal manera que pudiéramos por ejemplo. colocar botes durante el verano”.