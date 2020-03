Radonich llama a respetar la cuarentena social

A pesar de que por ley en Magallanes todavía se puede salir a las calles y las plazas públicas, el discurso de todas la autoridades es el mismo: que la gente se quede en sus casas para evitar la propagación del coronavirus.

Para evitar esto, en Punta Arenas los tradicionales lugares como son los parques Chabunco y María Behety cerraron para el público hace 10 días. Sin embargo, todavía se han reportado casos de personas al interior de estos recintos. El alcalde de la ciudad, Claudio Radonich, afirmó que esto debe a que “estos espacios son muy grandes y la gente ingresa por vías no autorizados y no podemos vigilar cada lugar porque no hay personal. Pero esperemos que la gente tome conciencia y evite seguir haciendo esto”.

Otros espacios públicos como el skatepark, ubicado en la plaza Centenario de la Avenida España, se ha visto con una concurrencia bastante grande durante la semana pasada. “Allí no podemos hacer mucho porque eso no depende de la municipalidad, sino que de otras autoridades que deberían hacerse cargo de ello. Nosotros le hacemos un llamado a las personas para generen un cambio de hábito y que nos cuidemos entre todos. El peak de esto lo vamos a vivir en un mes más y tenemos que estar preparados”, remarcó Radonich.