Radonich niega colapso en municipio por entrega de canastas familiares

Desmiente problemas de logística

El alcalde Claudio Radonich desmintió los comentarios que indicaban que la municipalidad se encuentra colapsada en el servicio de entrega de cajas con alimentos a familias, y que desde el gobierno regional estarían condicionando la ayuda para que sea canalizada a través del municipio. “Nunca hemos estado colapsados, por el contrario. Nosotros distribuimos fondos públicos, que tienen una reglamentación. Como dijo el controlar general de la República, en una columna en El Mercurio, donde fue muy claro, se sigue fiscalizando con mucha más atención, porque las dimensiones de colaboración han sido muchas. Por tanto, hemos cumplido y facilitado todos los procedimientos para que, primero, las familias no tengan que salir de sus casas durante la cuarentena, y segundo, cumpliendo con todos los requisitos legales”.

En esa línea, el edil adelantó que, respecto de las ayudas sociales, “las cifras que daré a conocer en sesión del Concejo (de hoy) por municipalidad hemos entregado más de 4 mil canastas familiares, más las 400 del gobierno y las 350 que pudimos entregar por la campaña solidaria, así que no hemos tenido problemas de logística; las dificultades que hemos tenido han sido que muchas personas requieren que la asistente social haga un informe, porque cambiaron de dirección, o no hay familias que no han actualizado la información del grupo familiar. Hasta la semana pasada teníamos un 62% de informes hechos respecto de las solicitudes. Y respecto de los arriendos, hubo un problema interno, producto de la poca costumbre de tener estas dimensiones de pagos, y sobre todo, un uso no eficiente ni eficaz de los recursos informáticos con que cuenta hoy la municipalidad y el banco proveedor del sistema. Estas dos mezclas generaron semanas de buena voluntad, pero no resultados como uno quería”.

Finalmente, como se trata de fondos públicos, el alcalde Radonich recordó un caso similar del pasado: “Ya lo vimos con la empresa Rayén y la inundación, donde la desesperación terminó siendo un motivo de juicios y lo que estamos preocupados es que esto llegue de manera rápida, pero cumpliendo los requisitos. Vamos a suscribir un convenio con la Intendencia, donde se establece que diez asistentes sociales van a ir a sumarse a las veinte que tenemos trabajando en la municipalidad, por lo que iremos bastante más rápido. Además, vamos a tener esta semana entregada todas las cajas de alimentos pendientes que teníamos, producto de la inversión municipal de cajas, y también de la colaboración de esta campaña, que nos ha permitido, como son fondos privados, de tener una flexibilidad mayor, por tanto, de ese 38% que quedaba sin informe social, un número importante eran de canastas. Es por eso que los datos que vamos a presentar son muy auspiciosos, para no tener demora, pero bajo ningún punto de vista, se puede decir que la municipalidad está colapsada”, finalizó el edil.