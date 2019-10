Radonich por veredicto mayoritariamente absolutorio en robos a colegios: “Es una pésima señal de los tribunales”

Una ácida crítica a la resolución de los jueces del Tribunal Oral profirió el alcalde de Punta Arenas, luego que se resolviera declarar inocentes en la mayoría de los delitos de robo y daños que les fueron imputados a dos adolescentes en perjuicio de distintos establecimientos municipales.

Luego que los jueces del Tribunal Oral en lo Penal dieran a conocer al mediodía del jueves su veredicto y resolvieran absolver mayoritariamente a dos adolescentes acusados de participar en siete episodios delictuales de robo, daños y receptación que afectaron durante el segundo semestre de 2018 a diversos establecimientos municipales, el alcalde Claudio Radonich lanzó sus dardos contra el sistema judicial, manifestando su frustración y decepción en torno al resultado obtenido.

“Es una pésima señal de los tribunales. Acá hay un trabajo de Carabineros, de la Fiscalía, hay una pérdida de dinero y claramente es un golpe para dar una señal firme en contra de la delincuencia. Yo fui como testigo y creo que los datos y los Whatsapp de estos jóvenes, que fueron parte de las pruebas, eran totalmente claros. Estoy muy decepcionado de los criterios utilizados dentro del marco del derecho”, enfatizó.

La autoridad comunal, como parte querellante en esta causa, adelantó que utilizará todos los medios posibles para que el juicio se anule por medio de un recurso ante la Corte de Apelaciones.

“La sensación de impunidad es la que hoy lamentablemente tenemos como Corporación Municipal después de estos hechos. Fueron robos que para nosotros tuvieron un doble costo porque no tenemos plata para reponer las cosas. Quedo con una sensación muy amarga y es frustrante cuando intentamos hacer la ciudad más segura y tenemos este veredicto totalmente benigno para los delincuentes. Para combatir la delincuencia no solamente debo tener una Fiscalía diligente, Carabineros y la PDI que hagan la pega, sino que también un sistema judicial que se ponga en el plano de las víctimas. No estoy cuestionando sus atribuciones legales, pero sí su fallo genera una sensación de impunidad que es desagradable”, reprochó.

Por otra parte, entre los parámetros que fueron considerados por los magistrados orales para absolver a ambos menores de edad por los robos y daños perpetrados en el consultorio Juan Damianovic, en el jardín infantil Laguna Azul y en tres ocasiones en la escuela Manuel Bulnes, se consideró que la prueba rendida por el Ministerio Público fue insuficiente como para acreditar los ilícitos por los que se estaba acusando.

Al respecto, el edil afirmó que “no sé si esperaban que el robo haya sido como un reality, con cámaras o audio para poder ver finalmente si estaban robando o no. Las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía eran totalmente claras y ya es responsabilidad de los tribunales ver eso. Requerimos que el Poder Judicial cuente con normas que no generen esta sensación de impunidad. Cinco robos que finalmente dan lo mismo, con un perjuicio que no paga nadie porque la valoración de las pruebas se hizo de la forma que hoy se está generando”.

Finalmente, Radonich acotó que “la molestia que tengo es la de cualquier vecino con una justicia que siento que tiene un sistema de embudo, donde la víctima tiene que hacer todo para demostrar que fue perjudicada y violentada, tenemos al Ministerio Público trabajando meses para que la valoración de la prueba no haya sido del gusto de los magistrados, es decepcionante”.