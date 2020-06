Radonich promete acuerdo con transportistas escolares para atenciones a domicilio del área de la salud municipal

Si bien el dirigente gremial reconoce que son unas 200 personas que ejecutan dicha tarea, calcula que unos cincuenta estarían dispuestos a asumir algún trabajo temporal.

El presidente de la Asociación Gremial de Transporte Escolar, Agetepa, Fernando Reyes, reiteró la necesidad que tienen en su sector, que desde la suspensión de clases presenciales, no han podido trabajar. Las mensualidades solamente fueron pagadas por los apoderados en marzo y desde entonces, no han tenido ingresos. Una realidad que viven unas 200 familias, pues esa es la cifra que calcula el dirigente sobre cuántos vehículos hay en Punta Arenas, que se dedican a este rubro.

Esperan ser tomados en cuenta por las autoridades, puntualmente, por el alcalde Claudio Radonich, pues ya han planteado sus inquietudes a los seremis de Transportes, Marco Mella y de Educación, Rodrigo Sepúlveda.

“Queremos que nos den el trabajo, como están dando en otras regiones. Se está viendo que a esta altura, todos saben que de marzo a la fecha, hay muchos colegas que viven solamente del transporte escolar y se les está haciendo muy duro el momento que estamos viviendo. Cualquier trabajo que nos den, si debemos transportar personas a los hogares de sanidad, va a ser bueno, y es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Nos hemos reunido con el seremi de Trasportes y Educación por el probable inicio de clases, que según ellos puede ser a fines de julio o la primera quincena de agosto, pero nosotros viviendo la realidad, no es así”, manifestó Reyes.

El dirigente, si bien reconoce que son unos 200 los transportistas escolares, calcula que unos cincuenta estarían dispuestos a asumir algún trabajo temporal, pero que las gestiones no han sido satisfactorias, y por eso “queremos sensibilizar al alcalde, para que piense que tiene que darle posibilidad a la gente que necesita; cómo no se va a dar cuenta que desde marzo no recibimos sueldo. No sabemos qué piensa el alcalde, que no ha llegado ninguna respuesta, ya que estamos tocando fondo en el asunto monetario”.

En esa línea, pone como ejemplo lo que sucede con las asociaciones del país, y las campañas de entrega de alimentos. “Las cajas se las están dando al alcalde, que las está repartiendo en sus camionetas, pero eso debieran dárselo a gente que no tiene trabajo, porque no creo que esta municipalidad sea tan pobre para no pagar unos pesos a los transportistas escolares, que tanto lo necesitan en este momento”, concluyó.

Alcalde Radonich

La réplica del alcalde Claudio Radonich no tardó en llegar. “Queremos ayudar a los transportistas escolares, de una manera responsable, ocupando bien los fondos públicos y dando cobertura donde realmente se necesita, para que todos ganemos con este vínculo. Es por ello que esperamos que a partir de la próxima semana, podamos contar con la colaboración de ellos para que todas las atenciones a domicilio, que realizan diversos profesionales del área de la salud de la Corporación Municipal, como distribución de medicamentos y de leche a domicilio, la puedan hacer los transportistas escolares de nuestra ciudad. Para ello, el viernes vamos a determinar las condiciones, formas y requerimientos para que se pueda generar esta cadena”, anunció el alcalde.

Sin embargo, Radonich apuntó que no quisieron establecer este vínculo para el reparto de las ayudas sociales, porque “para eso, los dineros, para pagar estos servicios saldrían directamente de un exiguo presupuesto municipal, que hoy está entregado directamente a arriendos, canastas y pago de consumos básicos”