Radonich y caso del concejal Aguilante: “Tengo la obligación de presentar los antecedentes ante el Tribunal Electoral”

Uno de los momentos más tensos vividos ayer en la sesión de Concejo Municipal fue cuando el concejal Arturo Díaz Valderrama sacó a colación el informe jurídico, el cual vio la luz la semana pasada, y donde se hace una interpretación del articulado legal y la jurisprudencia de Contraloría, en relación a los dineros recibidos por el concejal José Aguilante Mansilla, por parte de instituciones educativas dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

En la oportunidad, Díaz hizo una petición formal a Radonich de que esta investigación sea solicitada desde la alcaldía y que fuera avalada por todo el Concejo, incluido el propio Aguilante.

“Yo he escuchado que la interpretación que él hace (Aguilante) es que no hay ningún tipo de irregularidad, por lo tanto hay un organismo que se tiene que pronunciar, insisto y creo que sería muy bueno, además de ser una buena señal a la comunidad, que todos nos hagamos parte de la solicitud de investigación, al organismo que corresponde en este caso el Tribunal Electoral Regional”, precisó Arturo Díaz.

Sobre esta controversia, Radonich afirmó que quería ser muy claro, ya que el punto no era si los colegios podían hacer publicidad, sino el vínculo de un concejal con la Corporación Municipal. “Le pedí al departamento jurídico que hiciera un informe, porque no somos un Tribunal, y que con estos antecedentes que están a la vista, determinara cuáles eran las acciones a seguir y efectivamente este es un tema que no tiene que verlo la justicia ordinaria, sino el Tribunal Electoral Regional. Ahora, ¿quién puede hacer esta denuncia? El alcalde o algún concejal o todo el Concejo. Comparto la necesidad que el órgano que está mandatado para esto, sea finalmente el que aclare la situación, tengo la obligación de hacerlo y lo voy a hacer. Este es un tema jurídico y esto puede determinar que no hubo ningún problema, ni violación a la probidad”, remarcó.

Aguilante lamentó las informaciones de varios medios de prensa, donde más que informar sobre un hecho vinculado a sus actuaciones de prestaciones profesionales en algunos colegios, lo que se había hecho era prejuzgar su actuación como concejal. “Jamás este concejal ha actuado con falta a la probidad y esto será algo que justamente tendrá que resolver el Tribunal respectivo, al contrario he dado muestra de rectitud de conducta y de respeto de valores, con un correcto actuar tanto personal, familiar y público, durante toda una vida, esto avalado por una gestión de más de 10 años como concejal, reelecto durante tres períodos…Quiero rechazar categóricamente la forma en que se ha llevado adelante este tema, induciendo a la gente antes de que haya un pronunciamiento del Tribunal Electoral a que he actuado con falta de probidad, lo cual es absolutamente falso”, subrayó.

El ex presidente de la Comisión de Cultura agregó que lo ocurrido es parte de su trabajo profesional, de más de 40 años en radio y televisión, donde ha prestado un servicio ocasional a algunos colegios, con total apego a la norma, situación que fue revisada y consultada con mucha antelación a los propios directivos de la Cormupa. “Todo esto ha sido cancelado con fondos propios de los colegios. Aquí hay personas que al parecer le molesta cómo realizo mi trabajo como concejal, soy una autoridad que se ha dedicado a tiempo completo a la tarea por la cual fui elegido, no soy una persona que da su tiempo a medias, lo que ratifica el valor que entrego a nuestro trabajo, con seriedad lo que hoy día se busca desconocer. Claramente detrás de esto hay móviles políticos, arteros y mal intencionados…Más tarde que temprano la justicia prevalecerá. La pregunta es quién me devuelve la dignidad, el prestigio y los años de servicio a este municipio”, apuntó.

Finalmente, el concejal Díaz emplazó a Aguilante aclarar un par de cosas: “Ocasional, fueron 33 colegios según lo declaró usted a este Concejo; tiempo completo, por si se refería a mí le recuerdo que cuando usted empezó como concejal trabajaba en el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) y salió de una manera no muy decorosa, lo revisé en los medios de comunicación, también en la Universidad del Mar, etc. El daño no lo hice yo, dentro de mi labor está fiscalizar lo que yo considero irregular, darlo a conocer y que se investigue, nada más”, explicó.