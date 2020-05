Radonich y gobierno regional: “Ha faltado anticiparse regionalmente para tomar medidas locales”

– El jefe comunal augura que la tasa de desempleo está sobre los dos dígitos en Punta Arenas e indicó que el apoyo social no se agota en la entrega de canastas, sino que tiene que idearse un plan más integral que se extienda, a lo menos, tres meses. También pidió apurar licitaciones de obras públicas para reactivar la economía durante el segundo semestre. – Sobre si Magallanes resistiría que se nombrara a un nuevo intendente, recordó: “Yo fui hijo de un cuarto cambio” en los últimos seis meses del primer gobierno de Piñera. “Acá la pregunta es: ¿Para qué quiero hacer un cambio? Y esa respuesta la da el gobierno central”, planteó eludiendo comprometer una opinión directa.

“Siento que ha faltado anticiparse regionalmente para tomar medidas locales. Siento que copiar, pegar lo de Santiago es una buena base, pero también las regiones tenemos que ir más allá, poder innovar y ser más jugados con temas sociales”.

Así de claro fue el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, para opinar sobre la forma en que el gobierno regional, encabezado por José Fernández, ha actuado ante la emergencia sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas en Magallanes.

Como contrapunto, hizo ver que en la municipalidad que dirige se adelantaron hace meses al diseñar e implementar un plan social. Pero, planteó que este tipo de ayuda no se puede agotar con la entrega de las 35 mil canastas familiares que el gobierno regional distribuirá en la zona, sino que tiene que concebir otras necesidades como la falta de recursos para pagar arriendos y considerar la flexibilización de las medidas anunciadas a nivel central.

En temas políticos, dijo que fue una mala señal la que entregó el Senado esta semana al postergar por cuarta vez la votación sobre el límite a la reelección de los parlamentarios y otras autoridades y echó por tierra las acusaciones del senador Bianchi respecto de que su par Carolina Goic y el diputado Gabriel Boric serían aliados en su contra para sacarlo de la próxima carrera senatorial. “Esto no tiene que ver con personas, sino con el mejoramiento de un sistema que está agotado”, planteó.

Radonich y gobierno regional: “Faltó ser más audaces”

– ¿Cuál es su apreciación de la forma cómo el gobierno regional ha estado encarando esta crisis, en términos de los efectos económicos?

– “Siento que ha faltado anticiparse regionalmente para tomar medidas locales. Siento que copiar, pegar lo de Santiago es una buena base, pero también las regiones tenemos que ir más allá, poder innovar y ser más jugados con temas sociales. La municipalidad lo hizo en el mes de marzo al suspender todas las actividades de invierno, como el Festival de la Patagonia, y las culturales y deportivas para crear este fondo social que comenzó a operar los primeros días de abril. Creo que faltó ser más audaz en medidas locales concretas”.

– En este tiempo, se ha cuestionado el liderazgo del intendente. ¿Usted está entre este grupo?

– “Cada intendente o cada persona que ocupa una función pública tan importante como ésta tiene un estilo y todos los estilos no son iguales”.

– Pero, ¿le acomoda este estilo?

-“Las funciones del alcalde son distintas a las del intendente y siempre he colaborado con todos los intendentes con los cuales hemos cohabitado durante mi período. Por lo tanto, como municipalidad hemos seguido trabajando y lo que he encontrado que no es conveniente para nuestros vecinos lo he dicho directamente al gobierno central y al regional. Ahora, si me acomoda o no…”.

– ¿Resistiría Magallanes un nuevo cambio de intendente?

– “¿Si resistiría o no? Yo fui hijo de un cuarto cambio –responde riéndose de buena gana-. Cada tiempo tiene un contexto. Yo fui cuarto intendente en los últimos seis meses de un gobierno que estaba terminando. Por lo tanto, cada contexto es diferente y acá la pregunta es: ¿Para qué quiero hacer un cambio? Y esa respuesta la da el gobierno central”.

– Pero, no necesariamente. No necesariamente.

– (Radonich sólo sonríe)

Al volver sobre su observación a la forma en que el gobierno regional ha actuado, insistió en que siente que se pudo haber tomado medidas más audaces, pero que “se esperó siempre de Santiago una mirada de colaboración cuando la pandemia –ahora podemos señalar que todos están coincidiendo- comenzó acá. Por lo tanto, vamos una etapa más adelantados y ahí –insisto- faltó ser más audaces en haber tomado algunas medidas”.

Para Radonich, el Consejo Regional ha estado dispuesto a colaborar en cuanto a privilegiar, en un primer momento, el gasto social y, en una segunda etapa, activar las obras públicas, que son las que generan empleo.

Dijo que, como municipalidad, están ya presentando licitaciones de veredas, de parques para que estos trabajos estén realizándose en agosto-septiembre.

“Son muchas obras por 15 mil millones de pesos y con ello esperamos dar trabajo directo a más de 500 trabajadores”, indicó.

En paralelo, Radonich dijo que conversó con el subsecretario de OO.PP., Cristóbal Lemuria, para pedirle directamente que se puedan adelantar todas las obras que están en carpeta para que este dinero público pueda absorber mano de obra. “En la construcción, se genera un ciclo virtuoso de la economía”, acotó el jefe comunal.

Entre canastas

familiares y crisis socioeconómica

Sobre la distribución de 35 mil canastas a nivel regional que comenzó este viernes, dijo que esta ayuda complementa a la que la municipalidad ha estado brindando en las últimas semanas a más de 3.200 familias. “Sin contar con las colaboraciones en arriendo, pagos básicos y en pañales. Hemos dispuesto y hemos ofrecido a los consejeros regionales que nos puedan utilizar como un instrumento de distribución de la ciudad, que ya hemos dividido en diez distritos y tenemos toda la logística y sobre todo transparencia, porque son fondos públicos”, apuntó.

De hecho, este viernes distribuyeron 415 canastas de las primeras 500 canastas gubernamentales usando 14 vehículos de la municipalidad.

Radonich afirmó que desconoce cuántas de las 35 mil canastas anunciadas para la región serán repartidas en Punta Arenas. “Estamos solicitando que tengamos claridad y también que no sólo sean cajas de alimentos, sino que disponer de dinero para el pago de arriendos, que es una necesidad muy clara de parte de nuestros vecinos. De los 5.500 casos, que corresponden a igual número de familias, un 46% necesita alimento y, en una gran parte, esto ha sido respondido. Ahora estamos en la segunda entrega. Pero, un 24% pide recursos para el arriendo y son muchos, muchos casos…”.

Hizo ver que es necesario planificar para que esta ayuda sea canalizada en forma inteligente y coordinada y, sobre todo, que tenga más duración en el tiempo para “tener, al menos, tres meses asegurados de alimentos y de bonos de arriendo”.

Para Radonich, aquí se está haciendo frente a dos pandemias: la sanitaria y la socioeconómica. “Somos una ciudad de servicios y eso no hay que perderlo de vista. Tenemos hoteles cerrados, restaurantes cerrados, un comercio donde un porcentaje importante de las compras viene de gente de afuera y que se ve afectado por haber cerrado y, dentro de nuestra economía, hay un número importante de personas independientes que son informales. En un estudio que salió en Santiago, salía que nuestra región era de las más vulnerables económicamente a la pandemia… Cuando se para el turismo, no hay trabajo y tiene un efecto brutal. Lamentablemente, esto se va a extender por una temporada más”, argumentó.

Advirtió que “vamos a tener una pésima temporada de invierno en turismo” y que la próxima temporada alta será muy compleja.

“Por eso, le pedí directamente a la subsecretaria de Turismo que no sólo nos preocupemos del sector turístico formal, sino del informal que abarca mucha gente. Por ejemplo, el conductor de una van, un guía turístico, un trabajador de un hostal, donde no hay un contrato de por medio”, planteó.

Desempleo de dos dígitos en Punta Arenas

– ¿Cuál es la real tasa de desempleo?

– “Hoy debe estar sobre los dos dígitos”.

– ¿Dos dígitos? La del mes pasado se cifró en 4,7% el índice regional.

– “Todos los días he estado en la distribución de las canastas y pregunto a la gente cuándo perdió el empleo y hay una tendencia marcada a responder que fue durante la cuarentena. Como hay desfase de un mes, se va a reflejar con fuerza este mes. Pero, estamos sobre los dos dígitos. ¡No tengo duda de eso!”.

Por ello, Radonich hizo un llamado a las agencias del gobierno para que las bajadas regionales y ayudas concretas se empiecen a entregar de manera inmediata y que se piense que, respecto de nuestra región -por la cantidad de trabajadores independientes e informales vinculados a los servicios turísticos- estos aportes deben extenderse y flexibilizarse.