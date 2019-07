Ramón “Cachicho” Pérez y Sonia Alvarado, más de 50 años unidos gracias al básquetbol

Ambos brillaron con la camiseta de Progreso Se conocieron en la década del ’60 en los gimnasios, donde desarrollaron en paralelo, una carrera que supo de éxitos y que continuaron sus hijos

“Ese es mi apodo, ‘Cachicho’, me lo puso mi hermana cuando chico y quedé así, todos me conocen de esa forma. Si dices Ramón, no me conoce nadie”. Así ha sido desde que Ramón Pérez Santana comenzó a destacar primero en las pistas y canchas, y después en los estadios. Un apelativo que lo acompaña a sus 82 años, porque sigue jugando como en sus buenos tiempos.

Como pasó con muchas familias magallánicas, el padre llegó desde Chiloé. Silvestre Pérez Barrientos conoció en Punta Arenas a Alba Santana Uribe, con quien tuvo cuatro hijos: Máximo (fallecido cuando apenas tenía un año y medio), Haydeé, destacada basquetbolista, ya fallecida, Héctor, Irma y Ramón, estos últimos, todos deportistas. “Haydeé que ya falleció y Tito fue seleccionado de Punta Arenas, fueron a un Nacional y la Irma que era la mejor. Siempre con mi mamá íbamos a todos los partidos”, comentó “Cachicho”.

Pérez resumió su carrera indicando que “comencé como atleta en el Club Deportivo Progreso, a los 15 años. A los 16 empecé a jugar básquetbol por el Peñablanca, en el campeonato de los barrios, estuve una temporada y de ahí en Progreso, donde estuve hasta 1963. Después me fui a Tierra del Fuego a trabajar por Enap. Estuve como 20 años en las faenas, viviendo en Cullen, y después me trasladé a Cabo Negro, donde jubilé en 2001”, sintetizó Pérez, mezclando tanto la parte deportiva como lo laboral.

Pero también tuvo una etapa como futbolista, poco antes de entusiasmarse con el básquetbol. “Yo jugué del 53 hasta el 61-62 por Magallanes. Antes estuve un año en Júpiter, siempre de arquero. En los campeonatos después nunca más al arco, jugué en la defensa en el baby”.

El hito que más recuerda fueron “las olimpiadas enapinas, por la selección de Manantiales con el que salimos campeones zonales en 1966. Le ganamos a Punta Arenas, Natales y Coyhaique, en un campeonato que se hizo en Cullen. Después empecé a jugar por los senior y hasta el mes pasado jugué, me pidió el Sokol que vaya a jugar por los senior, mayores de 60 y yo con 82 era mayor. Se hizo un cuadrangular con equipos de Santiago y salimos segundos”. Esa longevidad ya había tenido un hecho sobresaliente en 1997, cuando “fui a Finlandia, en 1997, jugando por la selección chilena senior. Bien pocos deportistas de la zona van a un mundial, fui el único de Punta Arenas. Eran dos selecciones de 50 años. También fui a un Nacional a Concepción jugando vóleibol”.

En paralelo, Sonia Alvarado fue una de los once descendientes del matrimonio entre Francisco Alvarado Soto y Maclodia González Ojeda, ambos provenientes de Chiloé. A los 6 años llegó a Punta Arenas y acá “partí jugando en la Escuela Yugoeslavia, a los 11 años. Me llevó el señor Humberto Aguila y me inicié en el club Progreso. Fui la única de los once hermanos que se dedicó al deporte. Humberto Aguila siempre buscaba deportistas. Los otros hermanos eran mayores, trabajaban y ninguno se interesó en el deporte, ahora de viejitos juegan rayuela jaja. Después fui seleccionada muchos años de Punta Arenas, jugué por Audax con Irma, también fuimos a varios campeonatos. Tuvimos muchas giras y campeonatos”.

Precisamente, el hecho de compartir club con Irma Pérez permitió que se produjera el acercamiento entre Sonia Alvarado y “Cachicho”. “Nos casamos en 1975 y tuvimos tres hijos: Víctor Ramón, 1976; Alvaro, 1977 y Carla en 1982. Todos jugamos, pero Víctor siempre jugó vóleibol. Alvaro partió en vóleibol y después Nicky Radonich lo llevó al básquetbol, y también Ñonquepán que formaba jugadores, le vio condiciones”, sintetizó Alvarado.

El recuerdo más grande que comparten Sonia Alvarado e Irma Pérez fue “cuando fuimos a Valdivia y ganamos el Zonal. Enfrentamos a Valdivia, Osorno, Temuco. Y ganamos invictas, lo que nos hizo ir al Nacional, en Arica, por la zona sur. También fuimos a Iquique, Santiago, prácticamente conocí todo Chile gracias al deporte. A los 17 años fui seleccionada y pasé a adulta enseguida. Cuando fui a ese Zonal tenía 17 años, y lo ganamos solamente con 7 jugadoras, porque fuimos 10, pero tres no tenían la edad y no las dejaron jugar, por eso lo recuerdo tanto, porque ganamos solamente con 7 jugadoras. Eramos Silvia Cabrera, Nancy Formantel, Irma, Oriana Fernández y yo las titulares. En la banca Nidia Raniele y Marisela Díaz”, recordó con notable precisión.

Presente en la entrevista, además de “Cachicho” e Irma Pérez, y Sonia Alvarado, estaba Carla Pérez Alvarado, la hija menor, que también destacó en las canchas desde temprana edad y que ahora cuida al pequeño Baltasar, que con un año y medio, ya comienza a lanzar una pequeña pelota de básquetbol. “En Cordenap me inicié, estuve con Walter Ñonquepán, que era un argentino que vino a Punta Arenas, estuve un año en la Umag, pero mi club deportivo fue Magallanes, en los años en que estuve federada, siempre fui seleccionada. También jugué por María Auxiliadora, y fui seleccionada por los juegos de La Araucanía, jugué los años 97, 98 y 99, que tuvimos un segundo lugar y dos primeros, donde uno de los campeonatos se hizo acá y que fue muy significativo”, recuerda Carla que después entró a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso, para después continuar en la Universidad Andrés Bello, donde dejó de jugar, “pero hasta el año antepasado estuve en el básquetbol laboral hasta que quedé embarazada de Baltasar, así que en algún momento retomaré”, comentó.

En cuanto a los otros hijos del matrimonio, Alvaro es padre de José pedro, de 4 años, y otro niñito, mientras que Víctor no tiene hijos. Y aunque los nietos aún son pequeños, tanto “Cachicho” Pérez como Sonia Alvarado, confían en que alguno prolongará el legado familiar en las canchas de básquetbol.