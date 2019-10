Rechazan recurso de protección de suboficial contra general de Carabineros luego de que fuera cambiada de funciones

Este martes la Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió rechazar un recurso de protección que interpuso una suboficial de Carabineros en contra del jefe de la Duodécima Zona de la institución, general Roberto Machuca Rojas, y del comisario Hugo Jaque Zurita, luego que los altos mandos le ordenaran cumplir ciertas labores que le afectan a su estado de salud, considerando que registra una patología que la ha venido aquejando desde hace varios años.

En la acción judicial se detallaba que hasta el pasado lunes 16 de septiembre la funcionaria se desempeñaba en labores de carácter administrativo, sin embargo, al día siguiente el general le ordenó que debía realizar servicio de guardia con turnos de doce horas continuas, donde generalmente los uniformados portan, esposas, bastón, radio portátil y otros accesorios como chalecos antibalas, adicionándole un peso superior a cinco kilos a su cuerpo. Asimismo, el servicio ordinario de guardia le implicaría exponerse a peligros mayores ante personas detenidas, donde en algunas ocasiones deberá emplear el uso de la fuerza para evitar alguna agresión física, poniendo en riesgo su salud.

Pese a que la funcionaria intentó informar a sus superiores su condición de salud, respecto a discopatías degenerativas tras una lesión que sufrió en 1993 al interior de la institución, debiendo lidiar constantemente con lumbagos crónicos y otras dolencias, ésta precisó que se ha hecho caso omiso a las certificaciones médicas que ha proporcionado, acusando que se ha actuado de manera arbitraria y poniendo en peligro su salud, “causando un daño moral, psicológico y menoscabándome laboralmente”, según reza el libelo.

No obstante, los ministros Marcos Kusanovic y Víctor Stenger estimaron que la decisión de los jefes policiales no podía estimarse como arbitraria o ilegal, ya que se proporcionaron razones suficientes para adoptar la resolución cuestionada, sin que los motivos de salud que se adujeron se encuentren justificados conforme a los procedimientos institucionales que se deben seguir al respecto. Tampoco fue posible concluir que tal determinación fuese ilegal, ya que no se puso en duda que la resolución se dictó conforme a la normativa legal y reglamentaria, descartándose un actuar antijurídico o contrario a la ley, de parte de los recurridos.