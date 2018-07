Recomendaciones para reponerse ante los efectos de la vacuna contra la influenza

¿Es usted una de las personas que aún no se vacuna contra el virus de la influenza? Si aún está a tiempo de hacerlo, debe considerar que toda inmunización tiene sus beneficios y también provoca ciertas consecuencias en pacientes.

La enfermera del Vacunatorio Internacional de Clínica Magallanes, Camila Lago, entrega las siguientes recomendaciones:

– Beber líquido: ingerir abundante agua durante las 48 horas posteriores a la vacunación, por lo menos dos litros de agua al día. Si el paciente llega a presentar un cuadro de fiebre, que generalmente se da más en niños, el consumo de líquido es para evitar una deshidratación. Esto se recomienda para todo tipo de vacunas.

– No rascarse: pese a que no es muy común, se sugiere que los pacientes no lo hagan porque podría provocar una herida. Lo ideal es retirar el parche curita al final del día. Es más frecuente sentir dolor en el sitio de la punción, sobre todo al apoyarse (sobre algo); sin embargo, la vacuna no es dolorosa.

– Aplicar paños tibios: ayudará a desinflamar, a disminuir el enrojecimiento y también un poco el dolor de la zona de punción. Nunca colocar calor y frío en el área.

– Paracetamol ante una fiebre: en el caso de guaguas y niños, ingerir siempre según indicación de un médico pediatra. Los adultos mayores y enfermos crónicos solamente podrán hacerlo si sus médicos lo han autorizado.

– Aumento de leche: en niños que consumen pecho se sugiere aumentar esta práctica. En vez de tomar agua, la lactancia materna tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Los menores a seis meses no pueden tomar otra cosa que no sea leche.

– Permitidos los baños: en niños no se prohíbe la ducha después de la vacuna. Hay papás que piensan que no se pueden bañar porque se vacunaron. Si el menor llega a presentar fiebre sí se debe prohibir.

Según el Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos, en algunos casos el brazo de la persona podría quedar con eritema (enrojecimiento) y leve dolor producto de la vacunación.