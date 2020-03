Reconocen el aporte de 32 mujeres al desarrollo de Punta Arenas

Las homenajeadas valoraron la instancia y el reconocimiento realizado por el Municipio, que según señalaron, les motiva a seguir trabajando en sus respectivos ámbitos.

Peggy Mackay Macdonald, reconocida por su gran labor como mujer pionera, indicó: “Estoy impresionada, no esperaba nunca tanto. Y ahora que estoy llegando al fin del camino… me faltó llorar no más”.

En la oportunidad se hizo una mención especial a la señora Adela Ulloa Valdés (Q.E.P.D), a quien se le realizó un homenaje póstumo por su gran labor como dirigente social. El reconocimiento fue recibido por sus hijas.

Las actividades por el día de la Mujer continuarán este domingo, con la tradicional corrida que se organiza desde el municipio de Punta Arenas.