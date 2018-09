Reconocen que la Iglesia Católica en Chile hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia

El jefe de la diócesis dijo: “Estos dolores y horrores del pasado y del presente son la causa de nuestra vergüenza y dolor que, públicamente, hemos asumido junto con nuestra voluntad de enmendar y reparar, de volver a andar lo mal andado”.

Durante el Te Deum ecuménico realizado en la Iglesia Catedral de Punta Arenas, el obispo diocesano Bernardo Bastres Florence reconoció que la Iglesia Católica en Chile hoy atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia y afirmó que con mucha humildad querían enmendar el rumbo.

Asimismo, dijo que en Chile todavía habían huellas del quiebre institucional de 1973 e hizo un llamado a la unidad y a construir una patria fundada en la confianza y no en la sospecha, donde la vida cívica tenga como base al diálogo y el respeto hacia quienes no piensan igual que uno.

“Hoy llegamos a este acto de acción de gracias sobrecogidos por la crispación que vivimos en nuestro país causada por el descontento social, político y a la frustración. También nosotros, como Iglesia Católica, somos parte de esta situación, con nuestros problemas sobre todo por los delitos de abuso sexual a menores cometidos por algunos de nuestros ministros. Reconocemos que estamos viviendo una profunda crisis, que para muchos es la peor de su historia en Chile, la cual es agravada en parte por aquellos que teniendo la responsabilidad primordial no hayan cumplido con esta misión de ser los vigilantes en la protección de los más vulnerables”, precisó.

Asimismo, dijo que los obispos que presidían estas liturgias con mucha humildad deseaban enmendar el camino. “Después del escándalo causado por los pecados y delitos de personas consagradas que abusaron de niños, jóvenes y adultos vulnerables, estos dolores y horrores del pasado y del presente son la causa de nuestra vergüenza y dolor que, públicamente, hemos asumido junto con nuestra voluntad de enmendar y reparar, de volver andar lo mal andado, de dar la cara y pedir perdón. El Papa Francisco nos ha recordado que somos los pastores los primeros en ser llamados a hacer una mirada autocrítica de los aspectos al interior de nuestras diócesis que permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir”, apuntó.

Bastres expresó que se habían comprometido a sanar las heridas e impulsar la renovación permanente de los consejos y tipos de gestión; y conducción pastoral a nivel diocesano y parroquial con particular acento en la participación de la mujer, sobre todo en las instancia de toma de decisión.

Patria más unida

y fraternal

También hizo un llamado a una Patria más unida y fraternal. “Creemos que podemos seguir construyendo la paz y que Chile sea un hogar para todos, un hogar más inclusivo que acoja a los migrantes, al pobre y al anciano, al niño y al joven, la mujer y el hombre; que podamos sentarnos a la misma mesa y compartir el mismo pan; soñar con los mismos ideales y, lo más importante, tengamos paz en el hogar y manifestar con cariño y respeto nuestras diferencias, sin temores ni prejuicios”, precisó.

El obispo indicó que también era consciente que en nuestro país aún quedaban huellas del quiebre institucional de 1973, que habían pasado 45 años y que, pese a ello, son evidentes los dolores y cicatrices que no han sanado. “Hay preguntas sin respuestas como la de los familiares de detenidos desaparecidos, que no pueden resolverse en la presentación de un país que pierde su historia o que reniega de ella. Nos encaminamos también a conmemorar 30 años de la recuperación de la democracia como forma de gobierno y de convivencia social, cuántas miradas para Chile, esa voluntad y disposición a grandes acuerdos que partieron con el comienzo de la transición. Queremos una Patria fundada en la confianza y no en la sospecha, donde la vida cívica se construya en el diálogo y en el respeto de quienes no piensan como nosotros”, subrayó.

Desigualdad

El obispo Bastres también hizo mención a que la desigualdad en Chile parecía un monstruo invencible y que esto se palpaba al caminar por las calles. “Una de nuestras preocupaciones es la constatación de la segregación de nuestros barrios, donde -al igual que el resto del país- se agudiza la brecha entre los que gozan de prosperidad y aquellos que viven en la pobreza. Poco a poco, hemos pasado de una ciudad inclusiva, donde convivían en un mismo sector personas con distinto ingreso económico, a barrios que han marcado y acentuado nuestras diferencias”, declaró.

Manifestó que habían dos sectores de la población que les seguían preocupando: los niños y los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. “Estos continúan esperando su oportunidad que como nación les debemos. Ni siquiera las tragedias de la muerte o el abuso han generado el suficiente impacto para que las diversas instancias de la sociedad pública y privada podamos dar los pasos necesarios y reconocer su lugar”, sentenció.