Reconocido maestro de taekwondo lucha por lograr la rehabilitación tras sufrir un accidente cerebrovascular

Durante más de dos meses, el reconocido maestro de taekwondo, Rigoberto Przygodda Güichapane, debió permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico a causa de un accidente cerebrovascular isquémico. En su ingreso, como muchos con este diagnóstico, lo hizo con un sombrío pronóstico, pero a cinco meses logró ponerse de pie y sueña con volver a practicar deporte.

El 4 de julio pasado, un día como cualquier otro, Rigoberto hacía sus clases de taekwondo, deporte que ha practicado toda su vida, cuando en un minuto se mareó y perdió el equilibrio. Ahí se produjo el primer milagro. Y, es que los apoderados que se encontraban presenciando la clase sabían de primeros auxilios. Ellos lo ayudaron a incorporarse y le pidieron que hablara, ahí se dieron cuenta de que tenía un lado del cuerpo paralizado.

“Me llevaron al consultorio 18 de Septiembre, desde donde llamaron la ambulancia y me derivaron al Hospital Clínico, donde le dijeron a mi señora que tenían que operarme. Ella quería ver otras opciones, pero el médico le dijo: ‘si no operamos mañana no amanece vivo y después de operar hay que ver cómo reacciona porque podría tener secuelas’. Mi señora se descompensó (ella se dializa) por eso les dijo a mis hermanos mayores que decidieran. Ellos firmaron y me operaron”, relata el deportista, quien recuerda que tenía un coágulo en la carótida por adrenalina, lo que sumado al estrés y al cansancio le provocaron el grave diagnóstico.

“A mí me salvaron

la vida”

El presidente de la Asociación Regional de Taekwondo, reconoce que “a mí me salvaron la vida”, junto con valorar la atención recibida en el Hospital Clínico durante los más de dos meses que debió permanecer internado.

Recordó que uno de sus alumnos estaba en pabellón y les contaba a los suyos los pormenores de la cirugía. A su familia se les dijo que si la inflamación pasaba la zona media del cerebro quedaría en condición vegetal (llegó a los 3,5 centímetros siendo el máximo de 5 centímetros. “Una vez que te operan el cerebro queda como un balón de fútbol reventado”, señaló, razón por la que se le debió instalar una placa para evitar que el cráneo se viera hundido.

Su recuperación fue un milagro. Para Rigoberto ha sido la respuesta a las cadenas de oración de su familia, de sus amigos, de quienes se reunieron en la Escuela 18 de Septiembre y de quienes oraron en México donde también tiene amigos.

Su rehabilitación comenzó en el Hospital Clínico de Magallanes. “Uno se apoya mucho en los funcionarios de la Unidad de Paciente Crítico y se encariña con ellos, por eso cuando me sacaron la traqueotomía tenía público y cuando me pude poner de pie me aplaudían”, recuerda con cariño. “El cayó en buenas manos”, explica su esposa Andrea.

Rehabilitación

en la Unidad de

Paciente Crítico

La posibilidad de que los pacientes puedan acceder a una mejor calidad de vida, es lo que significa la rehabilitación en la Unidad de Paciente Crítico en el Hospital Clínico que ha funcionado durante alrededor de un año. Con esto se busca otorgar una rehabilitación integral en los aspectos clínicos, de evaluación y tratamiento a paciente hospitalizado en áreas críticas, como es el caso de la Unidad de Paciente Crítico.

El jefe de esta unidad, doctor Marco Báez, señaló que para que el cerebro se recupere necesita estar estimulado. “En eso la terapeuta ocupacional juega un rol fundamental, porque se preocupa de estimular las funciones que se pueden recuperar, eso en el entendido que la medicina no es sólo fármacos”, afirmó el especialista.

Lo mismo ocurre con la psicóloga, porque no sólo hay que trabajar con el paciente sino también con la familia, porque al tener un paciente en la Uci es como enfrentar una catástrofe afectivo emocional, lo cual se vive a diario con los familiares.

La terapeuta ocupacional, Carola Lara, empezó a trabajar en enero del año pasado 22 horas en la Unidad de Paciente Crítico. “Entonces se comenzó a atender a todos los pacientes que eran derivados y requerían de terapia ocupacional”, complementó. Lo ideal es que los pacientes empiecen con el proceso de rehabilitación lo antes posible, porque los beneficios son mucho mejores.

En dicha unidad se trabaja en base a una estimulación polisensorial. “Comenzamos con música y luego con movilización, realizamos la orientación espacial y temporal, trabajos de la memoria y las actividades de la vida básica”, concluye la terapeuta ocupacional.

Relacionado