Reconocieron labor de 16 vecinos del populoso barrio 18 de Septiembre

En el marco de lo que será un nuevo aniversario del populoso barrio 18 de Septiembre, el que cumplirá hoy 62 años, durante la sesión de ayer del Concejo Municipal, el Comité Pro Adelanto de dicho sector poblacional, entregó un reconocimiento a 16 reconocidos pobladores, por su aporte social y su contribución al desarrollo de este sector de Punta Arenas.

Los galardonados fueron Esterlina Leal Muñoz, María Cristina Poveda, José Miranda Saldivia, Celia Mansilla Levicoy, Rosamelia Cárcamo Cárcamo, Sara María Haro Quenti, Marcela Oyarzo Pincol, Clotilde del Carmen Canales Canales, Baldomar Maldonado Ampuero, José Alonso Chávez, Silvia Collier Barrientos, Manuel Roberto Asencio Vidal, Víctor Sumarett, Custodio Velásquez, Olegario Leuquén Curriel y Agueda Navarro Barría. Cabe mencionar que todos ellos fueron seleccionados por los dirigentes y asociados de las diferentes juntas vecinales.

Uno de los homenajeados, vecino José Raúl Miranda, se manifestó muy contento por este reconocimiento. Vive en el barrio desde 1970. “El galardón me lo dieron porque yo fui dirigente vecinal en esos años, era un sector de muy escasos recursos, que recién se estaba conformando. El barrio fue creciendo muy rápidamente gracias al puerto libre ya que las cosas eran muy baratas. Acá no ha habido muchos problemas de seguridad y si los hay son como en todas partes, no hemos tenido problemas mayores con la delincuencia”, puntualizó.

Haciendo un poco de historia fue bajo la administración del alcalde magallánico Natalio Brzovic Radonic, quien -junto a un grupo de ocho regidores- lograron el 27 de septiembre de 1956 dar trámite a la oficialización del naciente barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas. En la ocasión se bautizaron también ocho calles entre las que cuentan Francisco Javier Reyna, Juan Martínez de Rozas, José Gregorio Argomedo y Gaspar Marín.