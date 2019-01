Recorrido por Inach y Avenida Colón marcó primera jornada de pasantía de profesores

Bajo la permanente mirada de Magdalena Piñera Echenique, hermana del Presidente de la República y directora de la Fundación Futuro, 42 profesores de todo el país vivieron su primera jornada de la pasantía que realizarán en Punta Arenas y sus alrededores, organizada por este organismo. Durante tres días, los docentes seleccionados para esta pasantía, recorrerán diversos espacios de Punta Arenas, como el Museo Regional, Nao Victoria, Maggiorino Borgatello, el centro geográfico de Chile, Fuerte Bulnes, entre otros.

Tras arribar ayer desde Santiago, la primera actividad que realizaron los docentes fue una visita a los laboratorios del Instituto Antártico Chileno, donde se sorprendieron con los restos fósiles que allí se encuentran resguardados, así como con los proyectos de investigación con acuarios. Posteriormente, Piñera encabezó al grupo que salió de estos laboratorios, en calle O’Higgins para de ahí caminar hasta Avenida Colón, deteniéndose a cada instante a escuchar las acotaciones históricas que entregaba la directora de la Fundación Futuro.

Así fue como en Avenida Colón se abordó el paso de Gabriela Mistral por Magallanes, se explicó el monumento a Bernardo Philippi, hasta llegar al monumento a la Goleta Ancud, donde realizaron la fotografía oficial, para cerrar el primer día.

“Esta es la pasantía número 23 que organiza la Fundación Futuro así que ya van casi 1.800 profesores de todo Chile a los que hemos convocado a conocer Chile, y no es un juego de palabras, la verdad es que los profesores no conocemos Chile como debiéramos, no conocemos cómo sacarle a los lugares de Chile su vínculo patrimonial de cultura, historia, economía y eso es lo que estamos haciendo en esta pasantía en Magallanes”, explicó Magdalena Piñera, que invitó a los profesores a “que se asombren, miren, aprendan, conversemos, debatamos y podamos volver a nuestras salas de clases en marzo con nuevos bríos y nuevas metodologías. Gabriela Mistral dijo: ‘La educación es esto, traer el ancho y ajeno mundo a la pequeña y polvorienta sala de clase’. Nos falta creatividad, abrir las ventanas a lo que está pasando afuera y en ese sentido, visitar esta ciudad y sus alrededores, es muy relevante y significativo”.

Para hoy, la pasantía contempla el lanzamiento del concurso nacional “Profesor: 500 años del Descubrimiento de Magallanes: sentido y trascendencia”, además de charlas y nuevos recorridos por la ciudad, con el fin de que los docentes absorban tanto conocimientos históricos como culturales de Punta Arenas.