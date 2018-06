Rector de la Umag replica a consejero regional: “El Centro que proyectamos en Puerto Williams no responde a intereses mezquinos como aumentar nuestro patrimonio”

El rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo, respondió los dichos del consejero regional Rodolfo Moncada, quien recientemente en una entrevista afirma que hay prioridades más vitales para la provincia Antártica, que construir el Centro Subantártico Cabo de Hornos.

“El Centro que proyectamos en Puerto Williams no responde a intereses mezquinos como aumentar nuestro patrimonio”, afirmó el rector, “sino a la lógica del bien común; ésa que guía las decisiones de instituciones estatales como la nuestra”. Al mismo tiempo, aseveró que “si fuera por intereses económicos, no estaríamos funcionando en todas las provincias de la región, sin alcanzar a financiar los costos fijos. Nosotros tenemos una responsabilidad social, y la asumimos. Tanto es así que el Centro está pensado para beneficio no sólo de la comuna, sino de todo el planeta”, sentenció Oyarzo.

Específicamente, explicó que se trata de una construcción que ya fue aprobada por el gobierno, gracias a que el Consejo Regional tuvo la visión estratégica de invertir fondos regionales en ciencia y educación. “Porque para eso fue pensado el Centro Subantártico”, comentó; “para ofrecer formación técnica, plataforma científica para investigadores nacionales e internacionales, espacio para estudiantes de postgrado, punto de información para los turistas, y lugar para capacitaciones, asesorías habitacionales y apoyo en proyectos”.

Por último, el académico aclaró que la Universidad va a invertir “mucho más que 10 pesos” en dicho recinto, pues después de construido hay que mantener los costos fijos y contar con profesionales que le den vida. También se comprometió a iniciar la educación técnica en Puerto Williams el próximo 2019, y el preuniversitario durante el segundo semestre de 2018, haciendo la salvedad de que “por muy importante que sea este apoyo académico para cada joven, no puede ser la condición que pone una autoridad, para que esta provincia cuente con un centro a la altura de su importancia científica mundial”.

El Programa de Conservación Biocultural Subantártica es el proyecto que lleva adelante la Universidad de Magallanes en la provincia Antártica desde hace casi dos décadas. Y lo ha hecho en alianza con instituciones como el Instituto de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Chile y la Universidad de North Texas, con la convicción de que conservar lugares prístinos en el mundo no es responsabilidad de una sola región.

El vicerrector de Investigación y Postgrado de la Umag Andrés Mansilla, dijo entender “que es difícil reconocer la importancia de este proceso; para algunos por desconocimiento y, para otros, por la legítima opción de situar sus prioridades en urgencias o tareas de corto plazo”.

El científico agregó que “siempre podemos y debemos mejorar la vinculación con la comunidad, pero los desafíos no pueden constituir un argumento para negar los avances que se han construido gracias a los investigadores de la Umag, del IEB y de todas las instituciones chilenas y extranjeras que participan”.

Paralelamente, el director del Programa de Conservación, Ricardo Rozzi, relevó el impacto que este trabajo ha tenido en los más de 200 investigadores y estudiantes de magíster y doctorado que llegan cada año a Puerto Williams, y en las más de 250 publicaciones especializadas y casi mil menciones en revistas o medios nacionales e internacionales, que han posicionado a Puerto Williams y Cabo de Hornos como un destino turístico innovador.