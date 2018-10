Reencuentro después de 40 años: 120 veteranos del ´78 se reúnen en Punta Arenas

La delegación cumplirá diversas actividades de camaradería y este domingo desfilará en la Plaza Muñoz Gamero.

Abrazos, bromas, recuerdos y más de alguna emoción hubo ayer, en el reencuentro de 120 veteranos de 1978, año en que Chile estuvo a minutos de enfrentarse en una guerra con Argentina, en el llamado conflicto del Beagle, por el reclamo de nuestros vecinos por la soberanía de las islas Nueva, Picton y Lennox. Los recuerdos de aquellos jóvenes que bordeaban los veinte años, ahora están plasmados en añosas fotografías que portan algunos, que aprovecharon esta instancia para volver a Punta Arenas.

El sargento segundo (r) Carlos Jiménez Escobar fue quien organizó esta junta. “Estando en el norte de nuestra patria el año antepasado, en el juramento a la bandera de mi hijo, pensaba en el sur, que hace 40 años estuvimos defendiendo a la patria y teníamos que reunirnos todos los blindados. Con tres camaradas comenzamos a fraguar esta venida, lentamente empezaron a integrarse, de octubre del año pasado estamos en esta maniobra y gracias a Dios hoy está consolidada con la asistencia de 120 veteranos que estuvimos casi en el fragor del combate, que gracias a Dios, no llegó. Muchos no nos vemos desde hace mucho tiempo. Yo estoy en Iquique y estamos felices de estar en esta tierra que nos acogió a los hombres movilizados para el 78, y agradecer a los magallánicos que fueron nuestro soporte, se preocupó y nos dio un apoyo importante, sobre todo en la Navidad, recibimos cada uno de los combatientes, un pequeño obsequio de la gente de Magallanes. Me acuerdo de mi general Nilo Floody, que era comandante de la División, que citó a los magallánicos y les dijo claramente que íbamos a estar en una guerra, y que la gente de Magallanes que quería irse, se fuera en ese momento. Los magallánicos, ninguno se fue, todos se quedaron y eso para nosotros, fue un gran espaldarazo a nosotros”, expresó Jiménez, que estuvo con la compañía de Cazatanques, en la estancia militar Entre Vientos y de ahí a Dinamarqueros.

Entre las actividades programadas, ayer hubo sesión de fotos en el monumento a la Goleta Ancud y en la Plaza Muñoz Gamero, entre otros lugares, y hoy tienen un encuentro en regimientos; mañana irán a la estancia Entre Vientos y el domingo, desfilarán en la plaza al mediodía.

Manuel Muñoz Jiménez es de Santiago y comentó que “estuvimos movilizados en el Regimiento Dragones en el año 78, por el problema que tuvimos con nuestros hermanos argentinos. Nos tocó todo el sector de Entre Vientos, base Oazy Harbour, Dinamarqueros; estuvimos en todo el frente que limita con Argentina. Recuerdo con mucho cariño, penas también, y ahora lo vemos con un poco más de simpleza, con más risas, pero fueron tiempos muy complicados para nosotros como militares. En ese tiempo estábamos muy bien informados porque escuchábamos las radios argentinas, las nuestras no llegaban, así que no estuvimos alejados y ajenos a las realidades, pero igual lejos. Una anécdota, los casados ‘bajábamos’ para la Pascua y los solteros para Año Nuevo.

También de Santiago es Mauricio Iglesias, que llegó en 1978 con 18 años. “Fui destinado en forma de emergencia, el 3 de noviembre, llegué el 25 de noviembre a Punta Arenas, porque viajé en la barcaza Araya. Pensábamos que veníamos en comisión y aquí nos enteramos que estábamos destinados y fuimos trasladados a Dinamarqueros, con los vehículos que traíamos. Era tan secreta toda la movilización que me enteré acá. Venía solamente a dejar el vehículo y acá supe que tenía que seguir al mando. Fue duro, yo era un cabro chico, estaba recién instruyendo, tenía una escuadra y de repente me entregaron un vehículo y me mandaron para acá, entonces en el momento fue duro. Fue una experiencia fuerte, pero muy bonita”, explicó Iglesias.

El veterano del 78 recuerda claramente el “Día D”, cuando se supo que no habría guerra. “Mi mayor Villalobos nos reunió en un sector, nos dio la arenga, la bendición y quedamos listos para… En ese intertanto, se detuvo todo. Había incertidumbre, estábamos preparados para eso, pero estar ahí, fue fuerte, porque no sabíamos si volvíamos. Aparte yo era cabo segundo y tenía 13 hombres tras mío, y los soldados conscriptos eran todos mayores que yo, en edad”, recordó Iglesias, que posteriormente, vivió 15 años en Punta Arenas.

Similares conceptos entregó Juan Rupallán, de Santiago: “Para mí es motivo de mucho orgullo regresar a estas tierras magallánicas, llegué con 20 años movilizado para defender nuestra patria, y reunirme con mis compañeros, vuelven a mi memoria todos los momentos que pasamos, lo que vivimos y cómo estuvimos preparados para poder defender este terruño que tanto queremos. Agradecido por la gente de Magallanes de la época que nos dio apoyo a todo el Ejército”, destacó Rupallán que estuvo en Monte Aymond, “dos meses durmiendo en hoyos, esperando que vinieran. Afortunadamente no hubo guerra, pero estábamos listos sí”.

Con un álbum de fotos en su bolsillo, recorrió el centro de Punta Arenas, Alberto Ortiz Tejo, oriundo de Colina, acompañado de Luis Ogaz Silva, de San Fernando; Gabriel Carrasco Vidal, de Victoria; y Manuel Panichini Vidal, que al ser de Punta Arenas, les sirvió de guía. “Un orgullo volver a ver a nuestros compañeros, camaradas, amigos, soldados conscriptos, oficiales, suboficiales; es un agrado, es como volver a nacer. Estuve en el espacio Monte Aymond, con una sección de 106, con distintas misiones estuve a cinco kilómetros de la frontera, era el que ‘empezaba’ el combate a las 5 de la madrugada del 12 de diciembre tenía orden de disparar, pero gracias a Dios no se llevó a cabo, si no, no estaríamos contando la historia”, recordó Ortiz con notable detalle.

De inmediato, comenzó a mostrar una serie de fotos de distintos episodios que vivió su sección, ya sea con sus equipos como alimentándose. “No nos llegaba alimento, había que cazar corderos, habíamos tres secciones de 16 soldados. No nos llegaba sal, pan, incluso la Pascua de ese año vivíamos de lo que nos pasaba la gente en la carretera, se portó bien la gente, tanto de Chile como de Argentina, que nos llevaba alimentación”, comentó.

Pero no solamente se reunieron quienes estuvieron en Magallanes, ya que también vienen en la delegación otros soldados que estuvieron en zonas como Arica o San Felipe, pero todos unidos por el amor por la patria y la camaradería de las armas, vivirán días de recuerdos y compañerismo.