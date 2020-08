Reflexiones paradógicas del viaje de Magallanes-Elcano

Aproximación a una hazaña histórica Parte II

Por Ernesto Fernández de Cabo Arriado

Profesor de Historia Liceo Sara Braun

Sebastian Elcano, a pesar de todo, conquistó la fama.

Elcano, de origen vasco, nacido en Guataria, Viscaya. Desde muy joven se alistó como marino al servicio de la Corona de Castilla participando en la expedición de Fernando de Magallanes al mando de la nave Victoria, la única que salvó. La Victoria al mando de Elcano, prosiguió a las Molucas y después de dar la vuelta al continente africano, completó el primer viaje alrededor del mundo entrando a San Lúcar el 6 de septiembre de 1522, sólo con 18 marineros y muchos padecimientos. Elcano se embarcó nuevamente en la Armada de García Jofré de Loaiza, habiendo sucedido en el mando al comendador, después de éste, Juan Sebastián Elcano encontró la muerte en alta mar el 4 de agosto de 1526 al igual que García Jofré de Loaiza.

Si estamos dando a conocer algunas paradojas del primer viaje que dio la vuelta al mundo, no deja de extrañar lo que pasó con el navegante español Sebastián Elcano, quien luego de todo lo acontecido en esta expedición, donde traicionó a Fernando de Magallanes, llegó a ser el comandante de esta empresa y poder llevar a término este trágico viaje, sin embargo, a pesar de todo consiguió la fama, tremendamente inmerecida por cierto. Lo curioso de todo esto es que sabido en detalle todo lo acontecido en San Julián -donde se produjo el motín en contra de Magallanes- el buque escuela de la Armada Española lleva el nombre de este marino desleal y traidor.

Es cierto que reclutar gente que acompañe a Magallanes era una misión difícil y este capitán consiguió lo que pudo. La flota estuvo compuesta con lo que se tuvo a mano. “Incluso, prisioneros sacados de sus celdas, marineros de diversas nacionalidades, en una navegación lenta y temerosa, van convirtiendo el viaje en un foco de rebelión. A ello se agrega la presencia de capitanes españoles desconfiados del portugués que le envidian y le son hostiles.

“(…) Escaseaba la gente de mar para tripular las naos que lo requerían. No abundaba la clase recomendable por capacidades o competencias y sí sobraban los haraganes y tipos de mala estofa entre tantos que deambulaban por las calles hispalenses, menos aún si se los quería exclusivamente originarios del amplio entorno territorial. Fue lo que aconteció con la Armada de Molucas en que si los factores de la Casa de Contratación los preferían españoles, Fernando de Magallanes, en cuanto capitán general de la Armada, deseaba reclutar para ella tantos paisanos como pudiera, porque había entre ellos gente de fiar y competencia náutica que era lo que el futuro jefe expedicionario anhelaba como cosa buena”. (4)

Muchos insignes navegantes trascendieron por sus valores, no nos olvidemos de ese gran navegante español, Pedro Sarmiento de Gamboa. Esta cualidad no la tuvo Elcano quien tuvo un pálido castigo para el delito de la deslealtad.

En San Julián se produjo un complot para matar a Magallanes, los traidores y conspiradores fueron Juan de Cartagena, Luis de Mendoza, Gaspar de Quezada como cabecillas, pero también hubo otros que estuvieron detrás de esta conspiración como el contador Antonio de Coca, el maestre Juan Sebastián Elcano y el capellán Pedro Sánchez de la Reina y varios otros más. Con sagacidad y amplios conocimientos guerreros, Magallanes logra detener el motín castigando severamente a los principales conspiradores y a otros con un tenue castigo. Se descuartizó a Cartagena, se apuñaló a Mendoza y se perdonó a Quezada quien algunos días después persistió en traicionar al comandante y ahora Magallanes, determinó abandonarlo a su propia suerte con su cómplice Sánchez de la Reina.

Y bueno, ¿qué pena recibió Juan Sebastián Elcano? fue degradado a simple marinero, recibió como castigo el trabajo forzado a bordo. Sencillamente un tenue castigo para el delito de traición y deslealtad para quien a la postre logró la fama y la suerte de ser uno de los 18 marineros que lograron completar este periplo. El tiempo, el desconocimiento y la gran hazaña lograda, olvidarán el actuar de este traidor que conseguirá lo que muchos hombres de la época soñaban, el ser reconocidos, conseguir la ansiada fama. Hoy en día el buque escuela española lleva su nombre. Son cosas del destino.

Al estrecho de Magallanes se le dio la espalda

Una de las cosas que llama la atención, a quienes hemos vivido gran parte de la vida en esta ciudad de Punta Arenas, es el hecho que por largo tiempo le hayamos dado la espalda al mar y sólo veíamos el estrecho cuando salíamos propiamente del sector urbano o quienes vivían en el sector alto de la ciudad. Por muchos años no aprovechamos a observar ese estrecho que fue descubierto hace 500 años por el portugués Fernando de Magallanes el 21 de octubre de 1520.

Punta Arenas fue fundada en 1848 y fue la cuarta población que se fundó y asentó en el estrecho, fue por excelencia una ciudad marítima y por ser el único paso entre el Atlántico y Pacífico cobró gran importancia a fines del siglo XIX y comienzos del XX, periodo llamado Edad de Oro. La construcción del canal de Panamá perjudicó ostensiblemente su economía y con ello empezó el decaimiento de la capital regional.

Habrán de pasar 150 años para que recién el gobierno chileno haga realidad la construcción de una costanera que permitiera admirar y reconocer un accidente geográfico, que si bien estaba, no se podía observar en su real plenitud. Existían algunas vertientes donde podíamos apreciarlo, al llegar a la playa por Avenida Colón, otro lugar era la playa aledaña a la antigua cancha de golf y donde muchos puntarenenses acudían en los escasos días estivales. Y también en el cerro de la Cruz y obviamente en el muelle.

Al arquitecto Danilo Fernández Radic se le consultó en el año 2003 acerca de cómo podía mejorar el rostro de la ciudad y señaló. “Punta Arenas recién está conquistando el mar, tomando conciencia de él, a pesar que lo ha tenido siempre. Las razones son largas de explicar, pero en lo sustancial, antes privilegiaron las actividades portuarias, de ribera, carpintería de bahía, etc. Creo que es necesario la consolidación de la costanera y una avenida de circunvalación. Es decir, tener la ciudad interconectada, hacer una costanera que privilegie al peatón. Recuperaría el borde costero, especialmente en la zona céntrica de Punta Arenas, específicamente al término de Avenida Colón, la que debería rematarse con una plazoleta pegada a la playa”.

Por su parte el arquitecto Dante Baeriswyl Rada señaló ese mismo año de 2003: “Es importante que Punta Arenas asuma su rol marítimo, conquistando el borde de mar, estar frente al dominio del estrecho de Magallanes, entonces una avenida del estrecho no puede ser sólo una costanera agresiva de velocidad, debe ser para el hombre, donde estén presentes los espacios de recreación y esparcimiento, el turismo y el ocio, donde la ciudad se muestre al visitante, como una ciudad marítima, en el término de América. Es necesario crear nuevas avenidas con un término en el mar, con espacios públicos que se abran a la presencia del estrecho en la ciudad”.

Danilo Kusanovic Glusevic sostuvo: “Punta Arenas posee bastantes atributos pero no los luce; la ciudad se desarrolla en un medio geográfico potente, caracterizado por el estrecho, su río y sus cerros. La cuadrícula, como trama urbana, no reconoció muchas veces estos hitos, pero aportó un orden construido también potente, que consideró grandes avenidas como hechos paisajísticos y un centro urbano con edificaciones de gran calidad y dignidad. Revalorizaría el centro urbano y el borde costero para no seguir extendiendo forzadamente.

Para Carlos Descouvieres Gómez, “Punta Arenas es una ciudad atractiva, no sólo en el aspecto arquitectónico, sino también, por su entorno natural, como los bosques, cerros, las nuevas avenidas y la costanera, que le ha proporcionado otra cara a la ciudad. Hay que mejorar considerablemente toda la faja costera, que sólo tiene una avenida, especialmente en la parte norte de ésta, aprovechar este sector que es, sin duda, muy atractivo teniendo enfrente al estrecho de Magallanes”.

La influencia del mar ha estado presente en la arquitectura de la ciudad, es así que Punta Arenas tiene más de 400 casas barco del estilo modernista de los años 20, el llamado Art Decó, que tuvo variantes y dentro de éstas la más común en Punta Arenas fue la llamada “Steam Line” o también llamada estilo “Barco de Vapor”, que es propio de todas las ciudades puerto: Valparaíso, Puerto Montt, etc. Otra característica que nos ha legado el mar.

En Punta Arenas, la influencia marítima no ha sido tan potente como en otras ciudades en donde primero se pensaba en la importancia del mar para la ciudad, para el habitante y todo giraba en torno al mar. En Punta Arenas ocurrió algo distinto, se privilegiaron las actividades portuarias en desmedro de lo paisajístico y durante muchísimo tiempo Punta Arenas, paradojalmente, fue eso, una ciudad que se escondió detrás de su mar.

En tierras del rey de España, ausente está el rey

Desde el descubrimiento de América y posterior colonización y dominio de España sobre sus posesiones en América nunca el rey pisó tierra americana; todo el aparato político administrativo lo delegó en sus colaboradores como fueron los virreyes, gobernadores, capitanes generales, etc. quienes venían en nombre del rey como sus fieles vasallos. El rey concedía el permiso a los conquistadores y establecía un contrato donde se establecían derechos y obligaciones mutuas. El monarca no podía hacer otra cosa que confiar en ellos, en sus colaboradores. Esta empresa que tanto les costó a los soberanos, no en el financiamiento para llevarla a cabo, porque el costo fue por cuenta de quienes las emprendían, en cuanto era una empresa privada, sino en los dolores de cabeza, no resultó para nada fácil administrar territorios tan alejados de la metrópolis. Los conquistadores sólo necesitaron del permiso del rey y estando en América ya eran otros hombres, con ínfulas de señores y mirando en menos a quienes le servían. Por otra parte la Corona estaba en deuda con aquellos osados hombres que extendían sus dominios por cuenta propia, y procedió a premiarlos.

Cuando se tuvo conocimiento en la Corte de los Reyes Católicos de la Bula Papal por la que se concedía y repartía a los reyes de España y Portugal, las tierras descubiertas por Colón, en 1492. Aquí el rey tuvo que resolver los problemas que ello significaba, había que administrar un gran mundo descubierto y por descubrir. No podía solventar esta expansión pero si podía autorizar que se hiciera.

(…) “El interés que despertó más tarde la riqueza de las Indias mostró los inconvenientes de esta política que limitaba y constreñía el paso de la emigración y actividad españolas a las Indias al débil e insuficiente caudal que permitía la capacidad económica del Estado y la actividad de Colón. Así, pues, sólo se mantuvo hasta el año 1495; el 9 de abril de este año los reyes dictaron una Real Cédula en la que abandonan la política colonizadora, se quitan los privilegios conferidos a Colón y se abre el paso a las Indias a todo el que quiera “rescatar en ellas y buscar oro e otros metales e otras mercaderías”. En ella se resume lo que va a ser, conforme a los intereses de la época, la política de Indias. Esta política señala el triunfo de una poderosa corriente opositora que pedía una política de “puerta abierta”, esto es, una política que permitiera empresas privadas para buscar oro en las Indias, por considerarla más beneficiosa para el Estado que la seguida hasta entonces. Colón había comprendido la importancia que tenía este pensamiento y por lo mismo se esforzaba en desvirtuarlo enviando a los reyes la mayor cantidad de oro que le era posible. A pesar de ello, no pudo impedir la promulgación de la Real Cédula susocitada, cuyos efectos tardaron en manifestarse hasta el año 1498, debido a que Colón pudo detener la partida de las empresas que por ella se autorizaban, basándose en los privilegios que tenía por la capitulación del año 1492”. (5).

