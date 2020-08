Reflexiones paradógicas del viaje de Magallanes-Elcano

Aproximación a una hazaña histórica

Por Ernesto Fernández de Cabo Arriado

Profesor de Historia Liceo Sara Braun

Nadie ha cambiado el curso de la historia tanto como los historiadores. Por muchísimos años, a todos los chilenos, nos han enseñado que Chile fue descubierto por el norte, por el extremeño Diego de Almagro, sin embargo en estricto rigor, este lugar, ubicado en el extremo del mundo, de la voz aymará Chilli, fue descubierto por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes.

La historiografía poco y nada se ha referido a este gran acontecimiento, a esta gran hazaña, lograda por un grupo de hombres, que la gran mayoría no alcanzó a llegar a destino, sin embargo, han inmortalizado la gloria de España.

El estar lejos de la capital, de este largo y angosto país, nos ha destinado inclusive a no ser reconocidos, como el lugar donde primero se conoció esta tierra. Han pasado 500 años del descubrimiento y recién en los textos se habla de un doble descubrimiento, haciendo justicia a un hecho indesmentible y por lo demás trascendente para Chile y para el mundo, ya que también se descubrió el paso que une los dos más grandes océanos del orbe: el Mar Océano y el Mar del Sur. Algunos historiadores hablan de un paso fugaz, sin embargo, ese paso fugaz duró 38 días, en que los expedicionarios comandados por Magallanes, estuvieron en el Estrecho.

La historia nos la han enseñado, desde un prisma centralista, como que el sur no es parte de Chile, y todavía hay quienes se atreven a discutir esta verdad incuestionable que pone al Estrecho como el lugar geográfico donde se descubrió, conoció, encontró este recóndito lugar que los pueblos aborígenes del norte denominaban Chile.

Un descubrimiento occidental, europeo por cierto, eso es obvio, territorio que ya estaba habitado, pero no conocido por los europeos.

Nuestros visitantes podían ser portugueses o españoles, ambos Estados se disputaban las posesiones al oeste, pero España tuvo que ser, su situación de privilegio, hace que tengan la gran oportunidad de lograr, expandir las posesiones del rey, expandir la fe y acrecentar la cultura.

Revisando la historiografía acerca de este hallazgo, descubrimiento o paso por el Estrecho, la gran mayoría de los cronistas, historiadores, investigadores poco y nada se refieren al “descubrimiento de Chile».

Carlos Fortín Gajardo narra lo siguiente: “…Transcurrieron dos meses sin hallar el estrecho que, de acuerdo con la idea de Magallanes debería existir. Finalmente, el día 21 de octubre, descubrieron a la latitud de 52°, un promontorio al que denominaron Cabo de las Vírgenes, detrás del cual el mar formaba un golfo.

Tal descubrimiento hizo que Magallanes reafirmase su primitiva idea, y con el fin de confirmarla dispuso a una de sus naves, la cual, si bien no encontró la salida de aquel mar, la corriente de las aguas le dio a entender que se hallaban en un verdadero estrecho”.

El 1° de noviembre de 1520 entró en el estrecho al que llamó de Todos los Santos, nombre que más tarde fue substituido por el de Magallanes …” (1).

Si bien se describe el descubrimiento del Estrecho no menciona que se trató del descubrimiento de Chile.

En tanto el escritor Osvaldo Wegmann Hansen nos dice: “… Magallanes fue la primera tierra chilena que encontraron los navegantes españoles del siglo XVI, mandados por el intrépido Fernando Magalhaes, que llegó con su flota en 1520, anticipándose en 16 años al histórico viaje de Diego de Almagro, que descubrió Chile por el norte. Y con él comenzó una hermosa historia, llena de admirables epopeyas, cuyos escenarios serán estas costas, los canales, los fiordos y los mares que circundan el archipiélago…” (2).

Walterio Millar, muy leído por generaciones y generaciones narra bajo el título de Descubrimiento del Estrecho, no así cuando se refiere a la posterior expedición de Diego Almagro que la señala como Descubrimiento de Chile, lo que ha quedado en el conocimiento de muchos lectores. “… y al cabo de más de un año de penosa navegación por el Atlántico, hizo su entrada al estrecho con tres naves, la Concepción, la Trinidad y la Victoria, el 1° de noviembre de 1520, por lo que le llamó Canal de Todos los Santos, y como divisara unas grandes fogatas que los salvajes mantenían permanentemente encendidas en la costa sur, dio a esa parte el nombre de Tierra del Fuego. Casi un mes tardaron sus naves en surcar el estrecho, en cuya desembocadura se encontró con un mar bonancible que denominó Pacífico, por lo tranquilo de sus aguas…” (3).

Nadie es profeta en su propia tierra

Nadie es profeta en su propia tierra, ¿por qué un portugués al mando de una expedición hispana? La historia nos dice que de tratarse de navegantes, son los portugueses quienes llevaban la delantera en los descubrimientos geográficos y en la navegación en los siglos XV y XVI. No nos olvidemos que un genovés al servicio de España y de discutida nacionalidad llamado Cristóforo Colombo descubrió América para los occidentales. Pero otros navegantes como Vasco de Gama, Américo Vespucio, Bartolomé Días, connotados nautas han surcado los mares y han inmortalizado sus nombres, también han contribuido al conocimiento del orbe y se pasearon por las cortes españolas y portuguesas para conseguir los permisos para adentrarse a los temidos mares y a inesperadas rutas.

Pero volvamos a Magallanes, un navegante nacido en Sabrosa, Traz –os–Montes, según unos y en Oporto, según otros (1480-1521). Militó brillantemente en la India y en Africa, y concibió el proyecto, antes ideado por Diego de Solís, de hallar una comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Expuso sus propósitos al rey de Portugal, Manuel I, pero disgustado con éste, ofreció sus servicios al rey Carlos I de España, prometiéndole llegar navegando hacia occidente, a las Molucas, que en su opinión se hallaban dentro de la zona adjudicada a España en virtud del Tratado de Tordesillas. Después de firmadas las capitulaciones entre el Emperador y Magallanes partieron los expedicionarios con cinco naves del puerto de San Lúcar de Barrameda, el 20 de septiembre de 1519 y después de tocar en río de la Plata y en el puerto de San Julián penetraron en el Estrecho. De los cinco navíos que conformaron la flota, perdiéndose uno el San Antonio; otro mandado por el sobrino del jefe de la expedición desertó y regresó a Sevilla. Los tres restantes: Trinidad, Victoria y Concepción, desembarcaron en el océano que Magallanes denominó Pacífico. Al cabo de tres meses de navegación, descubrieron las islas de Los Ladrones, después llamadas Marianas, y las de San Lázaro y Filipinas. En el islote de Mactán, próximo a la isla de Cebú, en combate con los malayos, Magallanes perdió la vida.

Magallanes al igual que los navegantes de su época son los típicos hombres modernos, época presta para que ocurran grandes y trascendentes hazañas, son los nuevos tiempos que traerán cambios, qué mejor ejemplo que el descubrimiento de un nuevo continente para el conocimiento de la humanidad occidental; estos hombres desafiantes, valientes, indómitos llegaron a lugares insospechados, sin pensar, que le depararía el futuro, muchos de ellos dejarán sus huesos, lejos de su terruño esperanzados en encontrar especias, oro, hacerse ricos y lograr luego de obtenido esto, una posición social, un título nobiliario para trascender. Son aquellos que derribaron mitos, desafiaron dogmas, dejando atrás una época medieval oscura para algunos, pero interesante para otros.

Magallanes, no pudo concluir su empresa, pero sin embargo, este hecho para nada enloda su fama que lo llevó a ser el primer navegante que comandó una empresa que circunnavegó el globo terráqueo demostrando la esfericidad de la Tierra, pero también encontrando un paso que une los dos más grandes océanos del orbe; contribuyó además, a la toponimia de esta región que lleva su nombre, dejando muchos denominativos puestos por el gran comandante, que hoy perduran como la “Tierra de los Fuegos” y en el polémico lugar de San Julián encontró a unos indígenas de elevada estatura que llamó “Patagones”, eran los tehuelches, de ahí nace el vocablo “Patagonia”.

Como lo señala el historiador Mateo Martinic Beros, Chile debió haberse llamado Magallanes y Magallanes Chile.

La posteridad lo premió con el nombre de una región, de un estrecho, de una calle, el monumento de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas y el reconocimiento de haber comandado tan memorable expedición y otras cosas más.

Pigafetta: sin ser cronista escribió la gran hazaña

Un tripulante italiano, nacido en 1492, cuando su compatriota Colón, también al servicio de España, descubre América, nos relata este gran viaje. Viaje que zarpa de Sevilla el 10 de agosto de 1519 para alcanzar San Lúcar de Barrameda y de allí al Mar Océano (Atlántico). A decir de Stefen Zweig (biógrafo de Magallanes), con cinco naves “ninguna más grande que un cúter pesquero”. En total iban 265 hombres. Esta expedición llega el 6 de septiembre de 1522, dando la vuelta al mundo.

En la relación de los tripulantes de las naves magallánicas, Pigafetta, aparece dos veces, en la lista de sobrevivientes (hombres de armas que en caso de necesidad reemplazaban uno a otro), como Antonio Lombardo, y también en la de sueldos que ha de percibir la tripulación como “Antonio Lombardo, y creado del dicho capitán (Magallanes), natural de Vivanco que es en Lombardía, hijo de Juan y de Anzola su mujer, ha de aver de sueldo a mil maravedis por mes”. Desde la muerte de Magallanes hasta su región a España no sabemos si desempeñó, alguna misión concreta, pero nos dice en su relato, que le fueron encomendados algunos nuevos diplomáticos. Aunque Pigafetta, no era el cronista, oficial de la expedición escribió cada día lo que sucedió en aquel extraordinario viaje.

Al regresar a España, Pigafetta entregó al rey Carlos I “no oro ni plata, sino algo que sería más apreciado por tal señor…le ofreció un libro, escrito por mis propias manos, que narraba todas las cosas pasadas, día a día durante nuestro viaje“. El original que entregó Pigafetta al emperador, fue utilizado para hacer una nueva redacción y enviársele al Papa, pero desapareció. Pigafetta, supuestamente no fue acogido con entusiasmo y consideración, ni tampoco recibió ningún tipo de recompensa económica.

Pigafetta se dirigió al Rey de Portugal, Juan III, le contó todo lo que había visto, pero Magallanes, era ya considerado en Portugal como un traidor y a Pigafetta quizás no le gustó lo que debía de oír en la corte.

En buena hora empezó a escribir la crónica, sólo 18 marinos llegaron a destino, uno de ellos, este cronista, sin serlo. Son cosas de la historia, pero para nuestra suerte nos relata este sorprendente viaje, esta hazaña. Un viaje cuyo comandante es un portugués, un cronista que resulta ser un italiano, un español traidor que se lleva la fama y que completó el periplo.

Lo cierto es que España y Portugal eran los clásicos rivales que se disputaban las posesiones de ultramar, por lo tanto todo lo que cada nación pudiera lograr, era a viva voces un “secreto de Estado”, y que un italiano desconocido, después de un largo viaje venga a contar historias, probablemente no fue bien mirado por la corte lusitana y además no era creíble ya que había trabajado para sus rivales. Es sólo una conjetura, porque lo que hizo Pigafetta, es para tomárselo en serio, relatar un viaje insospechado, toda una hazaña, una gran gesta de la humanidad y no ser tomado en cuenta por los portugueses resulta ser toda una paradoja y sobre todo un marino que sobrevive y que logra plasmar en forma escrita lo que ha sucedido en el largo viaje que dio la vuelta al mundo (Continúa la próxima semana).