Refugio San Francisco de Asís envía mensaje a propietarios que descuidan sus animales domésticos: “A nadie le ponen una pistola en el pecho para adoptar una mascota, pero sean responsables”

La tenencia responsable de animales pasa hoy por momentos contradictorios en el seno de la sociedad, en general. Y es que mientras a nivel mediático se destacan nobles iniciativas como el plan piloto ‘Veterinario en marcha’ lanzado esta semana -hito encabezado por el jefe nacional del programa ‘Mascota Protegida’, Sebastián Jiménez, quien viajó a Punta Arenas para tal efecto-, algunos ciudadanos simplemente, no entienden.

Esto último lo remarcan representantes de dos agrupaciones con propiedad a la hora de opinar del tema, especialmente cuando se trata de mascotas abandonadas. Para María Inés Monfil, del refugio de perritos abandonados San Francisco de Asís, la situación es de sumo delicada, pese a existir iniciativas gratuitas para la inserción de microchips, registro y esterilización de mascotas.

“Aunque haya facilidades para hacer esos trámites, todavía no vemos que exista una responsabilidad real de parte de la comunidad. Nosotros tenemos que andar prácticamente detrás de la gente instándola a que operen a sus mascotas, pero nada. Una que otra persona finalmente lo hace, pero la mayoría los quiere cuando son chiquititos pero después los abandonan”, explica.

María Inés Monfil agrega los dueños de mascotas pueden ser orientados e incluso ayudados a realizar dichas gestiones, “ya que en ocasiones aunque tengan el cupo asegurado ni siquiera vacunan a los animalitos. Es sencillo, si no saben qué hacer, es cosa de que nos pregunten o lo hagan con otros grupos dedicados a esto, incluso pueden acudir a la municipalidad y recibirán la orientación adecuada. A nadie le ponen una pistola en el pecho para adoptar una mascota pero por favor, sean responsables”.

Falta de información

En el caso específico de la esterilización, desde la Agrupación Vida, Margarita Cáceres, señala que una de las razones por las que las personas no lo hacen, es por desconocimiento. “Estando la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, la gente no la toma debido a falta de información, además de algunos casos donde persiste el mito de que no hay que castrar a los machos, no teniendo en cuenta que uno solo puede cruzar a varias hembras en un día. Esa mentalidad debe cambiar”.

Junto con ello, enfatiza que uno de los deberes de los dueños de mascotas, es educarlas. “Esto es fundamental porque si no lo hacen cuando son cachorritos, estos después claro, hacen cosas que a las familias no les gustan y son botados en cualquier lado. Lo otro que algunos no entienden, es que cuando saquen a sus perros a pasear, deben ir con su respectiva correa, porque de lo contrario hay mordidas y otras situaciones nada gratas”.

Finalmente, Margarita considera que la clave para crear una adecuada cultura de responsabilidad en la tenencia de animales, radica en concientizar a las nuevas generaciones. “A los adultos uno puede tratar de enseñarles o aconsejarles pero no siempre se logra algo. Por ende, la posibilidad de generar un cambio real está en la educación que le demos a nuestros niños”.