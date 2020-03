Regreso a clases: estudiantes de cuarto medio se preparan para afrontar un año en medio de incertidumbre por PSU

Los colegios Cruz del Sur, Alemán, Británico, Punta Arenas y Charles Darwin fueron los establecimientos que inauguraron el año escolar 2020. El jueves ingresará la totalidad del alumnado.

Nadie puede desconocer que el 2020 será un año movido, tanto en lo social como en lo político. Pero también en el ámbito educativo. Las consecuencias del estallido social de octubre del año pasado repercutieron, particularmente, en los estudiantes de cuarto medio, que en un clima enrarecido debieron rendir la Prueba de Selección Universitaria. Con ese antecedente, los estudiantes que inician su último año escolar esperan no vivir hechos similares y también que se despeje la incertidumbre respecto del futuro de la PSU.

Si bien formalmente las clases parten este jueves, cinco establecimientos de Punta Arenas, particulares pagados, comenzaron ayer con su año escolar. Los colegios Punta Arenas, Cruz del Sur, Británico, Alemán y Charles Darwin recibieron desde temprano a sus niños, niñas y jóvenes.

En el Colegio Punta Arenas, donde comenzaron las clases 430 estudiantes, Krishna Monsalve, del cuarto “Juan Williams” y Constanza Garrido, del cuarto “Eduardo Simián”, expresaron sus expectativas ante su último año escolar. “Estamos preocupados, porque queremos saber qué va a ocurrir para poder prepararnos bien y rendir lo que tengamos que hacer. Sería complicado que cambien la PSU, sería muy brusco, y modificarlo de un día para otro es muy difícil. En mi caso, me empecé a preparar en primero medio”, indicó Monsalve, mientras que Garrido sostuvo que “he visto preocupación en mis compañeros, que quieren rendir una buena PSU para elegir una buena carrera en una buena universidad y desde primero se inculca que nos vaya bien y que podamos tener un buen futuro como estudiantes”. Eso sí, la estudiante reconoció que si hay cambios en la prueba, se generaría incertidumbre, porque “nuestra base de preparación es la PSU, entonces sería un cambio brusco si hay una prueba nueva, no sabríamos qué materias tendría y sería como una ‘caja de sorpresas’”.

En el Colegio Alemán, cuya matrícula de este 2020 es de 752 estudiantes, también los chicos de cuarto medio han reflexionado sobre su último año y los desafíos que conlleva. Sebastián Terán, Isidora Peralta y Martina Oyarzún, del cuarto medio “Leipzig”, e Isidora Prieto y Benjamín Millán, del cuarto “Sachsen”, analizaron el escenario que se avecina.

“No nos podemos arriesgar a no prepararnos para la PSU, porque tenemos esa incertidumbre de si se hará o no. En mi caso, me voy a preparar con preuniversitario, porque no me gusta perder tiempo. Llevo dos años preparándome con Matemática y uno con Ciencias”, expuso Isidora Peralta. A su vez, Isidora Prieto comentó que “siempre hemos sido la generación del cambio, pero este año es demasiado, porque no nos han avisado qué haremos el resto del año para prepararnos para la prueba o los electivos, si va a cambiar algo; nos tienen que avisar con tiempo para prepararnos”. Su compañero Sebastián Terán añadió que “nadie está seguro todavía sobre cambios o algo así, pero tampoco podemos no hacer nada, no podemos asumir que no la harán y tampoco creo que hagan un cambio tan grande, sino algo parecido a la prueba actual”.

Sobre lo que ocurrió el año pasado, Martina Oyarzún e Isidora Peralta coincidieron en que “fue fome para la gente que se preparó todo el año y no pudo darla en las fechas contempladas”, porque “es preparación de un año, te mentalizas y ocurre toda esta crisis social y qué haces con toda esta materia que pasaste”. Ahí intervino Isidora Prieto para señalar que “igual creo que están bien todas las manifestaciones que se hicieron para que se acabe la prueba, que no debería ser así. Igual hay que rendirla, pero debiera ser de otra forma, aunque no cambiarla drásticamente de un año a otro”, a lo que Sebastián Terán advirtió que “las manifestaciones no comenzaron ahora, siempre estuvieron, entonces no es algo que haya pasado justo el año pasado”. En todo caso, Martina Oyarzún replicó: “Me hubiese molestado dar la PSU y que las manifestaciones tuvieran que postergar mi periodo para poder entrar correctamente y dar la prueba”.

En el Colegio Charles Darwin, cuya matrícula es de 530 estudiantes, Fernanda Uribe también se refirió a la preparación que tendrá: “Si es que no está la PSU, me tengo que preparar para eso. Igual haré pre universitario y acá también nos dan material. Sería muy pronto cambiar y seríamos como un juguete de prueba al ponernos una prueba nueva”. Su compañera Francisca Alvarez opinó que “independiente de que no se sepa todavía, me prepararé como si fuera a hacer la PSU, entraré a un pre y todo eso. Yo estoy tranquila, mi familia no me presiona tanto con ese tema, así que esperaré a ver qué pasa”. Finalmente, Ignacio Silva advierte que “hay incertidumbre, pero hay que prepararse también. No me preocupa ver cómo terminó el próximo año, pero también hay una curiosidad de ver qué se hará para el ingreso a las universidades. Creo que es necesario cambiar la PSU”.