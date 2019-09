Relleno sanitario de Natales no puede funcionar desde hace un año por no contar con autorización

La situación fue calificada como “grave” por los miembros de la comisión de

Infraestructura del Core que visitaron siete proyectos de adelanto en Puerto Natales.

Hace un año terminaron las obras de construcción del relleno sanitario de Puerto Natales, el cual aún no puede operar porque no ha recibido la autorización de funcionamiento que deben entregar los servicios públicos.

La obra fue visitada el sábado 28 de septiembre por los miembros de la comisión de Infraestructura del Consejo Regional. En el lugar fueron informados por los representantes de la empresa KDM (ejecutora de la obra) que los trabajos habían concluido hace un año y que desde ese momento se han abocado a gestionar las autorizaciones, faltando aún la referido al sector de Salud. Con las respectivas autorizaciones de funcionamiento deben luego gestionar la resolución de calificación ambiental para que entre en funcionamiento el relleno sanitario, el primero de su tipo en la región.

En la ocasión los consejeros regionales de la provincia de Ultima Esperanza, Yammy Warner y Tolentino Soto, manifestaron que solicitarán al intendente regional que instruya a los servicios públicos una agilización en la autorización de este proyecto.

Warner dijo que “vamos a solicitar al intendente que se agilicen ciertos procesos que hoy tienen entrampado el inicio del funcionamiento de este recinto. Es importante y la comunidad natalina lo necesita”.

En tanto, Soto agregó que “vamos a hacer presente en el próximo pleno del Consejo Regional esta situación para que el intendente como jefe de los servicios pueda agilizar esta materia con los servicios involucrados, específicamente con el Servicio Nacional de Salud”. Aclaró que no estaban presionando para que se aprobara o no el proyecto, sino que se entregue una rápida respuesta al respecto.

El proyecto de relleno sanitario fue aprobado el año 2013 y se inició un año después por $4 mil millones ($800 millones destinado a maquinaria). La obra que fue proyectada en una superficie total de 45 hectáreas, surgió como una respuesta a la falta de un adecuado manejo de los residuos sólidos y el inminente colapso del vertedero existente.

En marzo del 2016 se solicitaron al gobierno regional dineros suplementarios para terminar el proyecto, los cuales fueron aprobados por el Consejo Regional el 28 de febrero del año 2017 por la suma de $959.105.000.

La iniciativa en un momento dado provocó una alta controversia, en especial por las dudas que surgieron sobre una posible contaminación de napas subterráneas de agua, lo cual descartó el estudio hidrogeológico, de acuerdo a lo informado en la visita del Core.

El relleno sanitario se ubica en la prolongación del camino a Villa Cariño, a 7 kilómetros del límite urbano, en el sector alto de Puerto Natales y a 10 minutos en vehículo desde la ciudad.

El proyecto del relleno sanitario, será el primero de su tipo en la región, el cual tendrá una vida útil de 21 años, recibiendo en ese periodo los desechos de las comunas de Natales y Torres del Paine.

Siete proyectos

El relleno sanitario fue uno de los siete proyectos que visitó la comisión de Infraestructura del Consejo Regional, algunos de los cuales se encuentran en pleno funcionamiento o en ejecución.

El presidente de la comisión, el consejero Miguel Sierpe, manifestó que “hemos estado dos días intensos de trabajo en terreno producto de la inquietud del gobierno regional de conocer la condición en que se encuentran varios proyectos que han tenido algunos problemas y observaciones por parte de los beneficiarios. Lo que nos motiva es que los recursos que se invierten sean utilizados por sus beneficiarios y que los contratos se cumplan. Nos hemos encontrado que en muchas situaciones los proyectos se han modificado y que los beneficiarios no encuentran una respuesta adecuada a sus requerimientos y necesidades”.

Ante lo anterior, solicitarán al intendente José Fernández que un organismos del gobierno regional dé una respuesta técnico-profesional a las inquietudes que existen sobre el desarrollo de los proyectos.

Las obras visitadas por la comisión fueron el Club de Rodeo; el cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos; el relleno sanitario; el Centro Comunitario Gracia y Paz; el Centro de Mineros; el Club Natales y la Costanera norte de la ciudad.

Las cosas en su lugar

Por su parte, el alcalde de la comuna Fernando Paredes, destacó el trabajo realizado en materia de cartera de proyectos. Reconoció que “por cierto que en algunas obras pueden haber detalles, pero lo que no puede suceder es que producto de esos detalles se trate de generar un manto de duda o ineficiencia respecto de un trabajo que profesionalmente estamos haciendo y queda la sensación como que la municipalidad está haciendo las cosas mal y a mí no me parece. Como alcalde tengo la responsabilidad de colocar las cosas en su lugar y que bueno que esté hoy la comisión de infraestructura para que se den cuenta de la magnitud del trabajo que estamos haciendo”.