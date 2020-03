“Renunciemos todos antes que esta crisis se vuelva inmanejable”

En el marco de su reciente visita a Magallanes, el parlamentario acusó que “en muchas ciudades el patrimonio ha sido dañado”, añadiendo que “esto obliga a analizar los mecanismos de movilización”.

El senador Alejandro Navarro visitó Punta Arenas para interponer una querella criminal con el fin de encontrar a los culpables, según el parlamentario, del ataque incendiario sufrido por la Casa de los Derechos Humanos de Avenida Colón y el atentado con pintura contra el Memorial de los Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos.

En ese sentido, el parlamentario acusó que estos atentados tienen un solo fin: “generar un estado de miedo en la ciudadanía”.

– ¿Por qué este grupo de personas, según su visión, quiere generar miedo en la población?

– “Para eso tengo un análisis político, que puede ser una visión personal, pero veo que hay un discurso oficial, donde hay varias autoridades que quieren equiparar la situación del plebiscito 2020 con lo ocurrido en el golpe de estado en 1973. Ha quedado demostrado que el debate, cada vez que escucho hablar al senador Allamand o Iván Moreira, hace referencia a 1973 y todos sabemos que fueron años de polarización. Estos hechos de violencia buscan la polarización en Magallanes, crear terror en torno a un nuevo golpe, porque esto lo único que busca es generar terror y que hace el juego para que no exista un plebiscito. Es tiempo que la ciudadanía analice esta situación antes que se salga de control”.

– En el plebiscito usted dijo que apoyará el Apruebo, pero ¿qué votará en la segunda opción? ¿Mixta o constituyente?

– “Junto al Partido Comunista (PC), al Partido Regionalista y al Partido Progresista, al cual yo pertenezco, hemos creado la Unidad por el Cambio, en la que apoyamos el Apruebo y la convención constituyente. No queremos ni diputados ni senadores siendo partícipes de los constituyentes”.

– Los cambios sustanciales que ha pedido la ciudadanía, como salud, educación y pensiones, no ha tenido un avance sustancial desde el 18 de octubre. ¿Por qué?

– “El gobierno no entendió lo que pasa en Chile y pasado cuatro meses desde el estallido social siguen sin entender nada. La reforma previsional presentada por el Ejecutivo es sólo una forma de fortalecer el sistema de las AFP y que tiene como caramelo un aumento de 50 mil pesos en las pensiones. Lo paradojal es que millones piden no más AFP y el gobierno no quiere hacer caso. Piñera ha sido incapaz de gobernar, es por eso que debería renunciar, yo pondría mi cargo a disposición si lo hace, renunciemos todos antes que esta crisis se vuelva inmanejable”.

– ¿En qué quedó la reducción de la dieta parlamentaria?

– “Hay dos proyectos de ley sobre eso, la reducción de la dieta parlamentaria y limitar la reelección de parlamentarios. Yo voté a favor de ambos proyectos, pero quiero advertir que no me parece adecuado que sean los mismos parlamentarios que fijen su sueldo. Me gustaría que exista sólo una Cámara en el Parlamento, pero no quiero decidirlo yo, porque soy incumbente”.

– ¿Qué opina de la destrucción del patrimonio arquitectónico que ha sido víctima Magallanes este último tiempo?

– “Si visitas hoy Concepción, es una ciudad blindada, está irreconocible, es una ciudad que pasó por un bombardeo al igual que las principales ciudades del país. Es un efecto colateral a la movilización ciudadana y todos queremos superar aquello. Pero este gobierno no sólo ha perseguido a los vándalos, también lo ha hecho con los ciudadanos que marchan por más dignidad y los pequeños comerciantes han sufrido por esto. En muchas ciudades el patrimonio ha sido dañado y creo esto obliga a analizar los mecanismos de movilización, porque el pueblo está pagando un alto costo por tener una nueva Constitución”.

– ¿Cuál es su evaluación a la labor de Carabineros?

– “Hay dos puntos a analizar en Carabineros: la formación en Derechos Humanos, porque se han violado en democracia y yo pensaba que sólo se podían violar en dictadura y constatamos que la democracia si puede violar los DD.HH.; además, la inmensa autonomía que tiene la institución, porque un fraude sobre los 30 mil millones de pesos hace imperante un proceso de modernización urgente en Carabineros”.

– ¿Hay que modernizar o reformular la institución?

– “Yo creo que hay que controlarla. Carabineros no se puede mandar solo y ese mecanismo tenemos que definirlo entre todos los chilenos”.

– ¿Cómo controlamos a Carabineros, entonces?

– “Cambiando la ley. Ese debate de modernización se tiene que realizar en la nueva Constitución, que estoy seguro, se realizará”.