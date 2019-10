Renunció la gobernadora de Ultima Esperanza para postularse a alcaldesa de Natales

Desde las cero horas de hoy dejó de ser la gobernadora de Ultima Esperanza la militante de la Unión Demócrata Independiente, Ana Mayorga Bahamonde, para postularse como candidata a alcaldesa de Natales.

Su renuncia fue aceptada ayer a las 14 horas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quedando como gobernador interino quien ejercía como su jefe de gabinete, Raúl Suazo.

La noticia se esperaba desde el domingo 6 de octubre, cuando el alcalde de Natales Fernando Paredes dio a conocer a través de una entrevista en El Magallanes que no se repostularía para un cuarto período.

Sobre su renuncia en momentos en que el país se encuentra convulsionado por las demandas sociales y la provincia de Ultima Esperanza en Estado de Emergencia, Mayorga puntualizó que “si pensase que quedándome en esta gobernación puedo solucionar y dar respuesta a todas las demandas que hoy día se están planteando en la calle, sin duda que lo hago, pero esa no es mi tarea. Mi tarea en esta gobernación no tiene que ver con eso, he transmitido cada una de las solicitudes y demandas que han llegado a esta gobernación provincial. Ahora es un trabajo que debe realizar arduamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para resolver las demandas de la comunidad. Por eso he tomado el desafío de ser candidata a alcaldesa, porque creo que mi aporte, mi compromiso y mi trabajo lo puedo realizar mucho más cercano a la comunidad desde el municipio”.

Añadió que la ciudad de Natales se encuentra tranquila, pues hasta el momento las movilizaciones han sido pacíficas. Sobre este punto agregó que el miércoles cuando se realizó la manifestación artística en la Plaza de Armas se sintió orgullosa y tuvo “ganas de ir a bailar una buena cueca chilena”.

Sobre su campaña al municipio de Natales, remarcó su disposición a trabajar con todos, sin color político y sin distinción, para confeccionar su plan de trabajo, en el cual empezaría a trabajar desde hoy.