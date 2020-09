Representantes de Puerto Williams piden cierre de la isla a no residentes

Exigen no trasladar pacientes con otras patologías al Hospital Comunitario Cristina Calderón, como se está haciendo con los hospitales de Puerto Natales y Porvenir.

Mediante una carta dirigida al ministro de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria de Salud, Paula Daza y el intendente José Fernández, entre otras autoridades, la Cámara de Turismo de Cabo de Hornos AG, el Comité Cultural “Tejiendo Raíces”, la comunidad indígena yagán de Bahía Mejillones, la junta de vecinos Nº1, los concejales Angela Barría Barrientos, Carolina Guenel González y Francis Delgado Ibaceta, llamaron a tomar medidas más enérgicas en la isla Navarino, para evitar el crecimiento en las cifras de contagio por Covid-19.

“Las medidas implementadas hasta el día de hoy no han sido suficientes para detener los contagios: se debe restringir la movilidad de personas hacia nuestra región y dentro de las comunas, ya que, la mayoría de los brotes nacen de situaciones asociadas a esto. En nuestra comuna, a pesar de que actualmente tenemos una única vía de acceso que es a través de un ferri que debe recorrer 500 kilómetros (30 horas de navegación) desde la capital regional, llegando una vez por semana, se siguen presentando casos positivos debido a la falta de control riguroso al embarcar pasajeros -provenientes de zona de cuarentena- en la nave de Austral Broom hacia Puerto Williams, desconociendo como ciudadanía los protocolos internos de esta empresa para ayudar a mitigar el virus. Siendo esta la principal amenaza de la llegada de coronavirus a nuestra isla, no se entiende cómo falla el control de acceso al embarcarse los pasajeros”.

En el comunicado advierten que “la deficiente medida local de búsqueda activa de nuevos casos, y la confusión que existe respecto de si se exige o no un examen PCR negativo al embarcarse, han generado intranquilidad en la población, en reiteradas ocasiones han sido las mismas personas, las que han dado aviso de que fue contacto estrecho de personas Covid positivo, solicitando que se les tome PCR y/o que se les aísle en la residencia sanitaria, siendo muchas veces la respuesta de la autoridad sanitaria, que esto no es necesario. A estas alturas no se puede seguir improvisando, ya no hay margen de error”.

Factor de riesgo letal

Es por eso que solicitaron a las autoridades, “cerrar la isla a toda persona que no sea residente. Hoy no es tiempo de reabrir nada, nuestra insularidad genera -por cierto- una barrera de protección, pero ese mismo aislamiento es un factor de riesgo letal en caso de contagios, donde no tenemos los medios humanos y técnicos para tratarlos. Por eso se hace incomprensible la llegada de personas no residentes de la isla, por lo que solicitamos, encarecidamente, que no se manipule el concepto de “residente,” para dar paso al ingreso de trabajadores de empresas o a personas que no residen en la comuna, hasta que exista un mayor control de los contagios regionales”.

En esa línea, alertaron sobre la situación del Hospital Comunitario Cristina Calderón donde exigieron “que no se considere traer pacientes no-Covid como se está haciendo con los hospitales de Puerto Natales y Porvenir. Consideramos que esta medida no es replicable aquí, ya que nuestro hospital es de baja complejidad, y en tales condiciones sólo cuenta con ventiladores mecánicos de transporte, sin especialistas y con un pabellón no operativo. Además las condiciones climáticas y lejanía de nuestra isla dificultan una posible aeroevacuación de emergencia, con un tiempo mínimo de traslado de tres horas al Hospital Clínico. Por otra parte, es sabido que, de autorizarse la llegada de más personas no residentes o trabajadores para las distintas empresas a la isla, aumenta el peligro para la salud pública”.