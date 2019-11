Reservas en hostales siguen a la baja por incertidumbre en turistas y autoridad no da el ancho para resguardar seguridad

La presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Patagonia (Asatur), Lilian Riquelme, señaló que a casi un mes de iniciadas las manifestaciones sociales en el país, la sensación de inseguridad en los visitantes ha derivado en que las reservas sigan ‘cayendo’ en los establecimientos de nuestra región. “Las únicas que se mantienen intactas son las que fueron pagadas con anticipación para llegar en el verano. El escenario sigue siendo malo y por lo mismo ayer (miércoles) planteamos esta problemática en la intendencia, para saber cómo podríamos resguardar la seguridad de los turistas y lugares que los reciben. Una vez ahí, el intendente nos dijo que es imposible comprometer más seguridad porque el contingente policial es poco y está destinado a contener las movilizaciones nocturnas, así que estamos en jaque”.

Pero no sólo la falta de resguardo tiene conflictuado al sector. Así también son un dolor de cabeza las complicaciones que están enfrentando las empresas del rubro, como sus trabajadores. “Si hay un vidrio roto, se puede cambiar. Pero si no vendes, es imposible sostener el pago de sueldos y siendo el turismo el tercer sector económico en importancia a nivel local, las consecuencias podrían ser muy graves, considerando la gran cadena de comercios, servicios y prestaciones ligadas a la actividad, lo que finalmente da un golpe duro a un grupo importante de la población. Si las acciones más violentas continúan y no hay solución al impacto de ello en el turismo, se terminará perjudicando a toda la comunidad magallánica”.

A la fecha, Asatur redobla esfuerzos para terminar la construcción de un portal electrónico en el que difundirá una campaña que tiene como objetivo incentivar con promociones y ofertas especiales, el arribo de turistas a la región, siendo el mensaje central que en Magallanes las prestaciones están operativas, la temporada en curso y por supuesto, que los estamos esperando”.