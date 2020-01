Restauranes que abrieron el 1 de enero: “El crucero ayudó a que vendiéramos mucho más”

Ni las mejores predicciones hacían prever el resultado para los locatarios de restauranes que decidieron abrir el 1 de enero. Este éxito fue, en gran medida, por el arribo del crucero Coral Princess, que recaló en la capital regional con 2 mil turistas que ansiaban por sentarse en la mesa de un local para pasar un rato agradable.

Por ejemplo, María Isabel Baeriswyl, dueña del café La Chocolatta, aclaró que “nosotros llevamos 20 años abriendo siempre, todos los domingos y festivos. En Año Nuevo hubo mucha gente paseando por las calles y pasaban a tomarse un ‘cafecito’”.

Baeriswyl añadió que, si bien hubo magallánicos, fueron “los turistas que estuvieron ese día los que compraron muchos chocolates. Nos fue excelente, además que es un día especial, todos los que trabajan acá tienen el mérito de haber trabajado súper bien ese día, porque fue bastante trabajo, en equipo”.

Por otro lado, Jorge Stein, gerente de la pizzería Mesita Grande, manifestó que “no es primera vez que abrimos en Año Nuevo, en años anteriores también trabajamos y nos había ido bastante bien, por eso decidimos hacerlo este año también. Nos fue muy bien, tuvimos mucha afluencia de público. Debo aclarar que hubo más turistas que magallánicos”.

Fernando Vidal, garzón del Restaurante La Luna, agregó que “el trabajo estuvo muy entretenido, porque no se paró, no hubo ningún momento de aburrimiento. Llegaron más turistas que magallánicos”. Karen Cheuquepán, cocinera del mismo establecimiento, fue más allá y remarcó que “desde las 12 del día no paramos. De hecho, tuvimos que cerrar un momento, porque se llenó de turistas. El crucero ayudó bastante para que vendiéramos mucho más”.

Por último, Susana Barría, administradora del Restaurante Beagle, afirmó: “El día estuvo buenísimo, nos fue súper bien. Incluso, mucha gente tuvo que esperar por una mesa. Estuvo muy bueno el día, estuvimos full atendiendo a todos los turistas que llegaban y no paraban de llegar. Todos se fueron muy contentos, además que les tocó un muy lindo día”.