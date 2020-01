Heinrich von Baer: “Resulta impresentable que todavía haya quienes insistan majaderamente en postergar la elección de gobernador regional”

El presidente de la Fundación Chile Descentralizado y ex vicepresidente de la Comisión Asesora para la Descentralización de la ex Presidenta Bachelet, Heinrich von Baer, cree que la elección de gobernadores regionales es imperante para poder avanzar en la agenda de descentralización del poder del Estado: “Finalmente tendremos una primera autoridad regional que lidere el proceso de desarrollo de cada región, con un programa inscrito en el Servel como requisito de inscripción de la candidatura, y que represente las aspiraciones y problemas de la ciudadanía de cada región ante el gobierno central, a diferencia de los actuales intendentes designados, que representan los intereses del poder central en la región”.

– Hace mucho tiempo se había prometido que se elegiría democráticamente a la primera autoridad regional. ¿es imperativo tener este nuevo cargo?

– “Efectivamente, desde hace 20 años (elección de Lagos-Lavín) se viene prometiendo en los programas presidenciales, sin cumplir, la elección democrática de los intendentes. Pasada la elección, olvidado el compromiso. Es imperativo, porque además de haberse comprometido tantas veces durante ya demasiado tiempo, es una reforma constitucional aprobada por amplia mayoría por ambas ramas del Congreso Nacional, por lo que constituye un mandato que todos deben cumplir”.

– ¿Le da poder a la gente decidir cuál es la principal autoridad de su región?

– “Desde luego, no sólo es la gente de cada región la que desde ahora podrá decidir cuál será la persona y el proyecto de desarrollo que quiere para su mejor futuro, sino también a quien estará dispuesta a renovarle el mandato por otros cuatro años, en el evento de estimar que esa primera autoridad regional ha hecho una buena gestión. A diferencia de ahora, el soberano es la ciudadanía de cada región”.

Crisis social

– ¿La crisis social ha jugado un rol en este tema?

– “Sin duda. Situaciones de profunda crisis, que súbitamente desbordan debido a problemas no oportunamente atendidos y largamente acumulados, a similitud de las grandes catástrofes o emergencias naturales que periódicamente nos afectan, ponen de manifiesto las principales debilidades y carencias de nuestra actual organización territorial del Estado: altamente centralizado, vertical, sectorizado, con autoridades e instancias de decisión demasiado distantes de los gobernados, e insensibles a las aspiraciones, ideas, problemas y enojos de éstos. La mejor prueba es que fueron los alcaldes y municipios, como brazo público más cercano a los ciudadanos, quienes respondieron con más prontitud y mejor sintonía y credibilidad a la fuerza y variedad de inquietudes de la gente expresadas durante esta crisis”.

– ¿Se debería aplazar la elección por la contingencia constituyente?

– “Por ningún motivo. La elección de Gobernadores Regionales, en octubre de este año, es una reforma constitucional vigente, y afortunadamente no están los votos para revertir esa histórica reforma. Además, resulta francamente impresentable que todavía haya quienes, bajo uno y otro pretexto, insistan majaderamente en postergar dicha elección, prometida durante dos décadas, actitud que contribuye a debilitar aún más la credibilidad de nuestros dirigentes políticos”.

– Usted dijo el 22 de septiembre de 2019 que “con autoridades electas va a cambiar la geografía política de distribución del poder. ¿a qué se refiere con esto?

– “Con el 40% o más de los votos de toda una región, los Gobernadores Regionales tendrán una votación, respaldo ciudadano y legitimidad de origen mayor que los respectivos senadores y diputados, emergiendo como nuevos actores políticos en la dinámica del poder regional y nacional. Haciendo uso de su autonomía, un paso natural después que asuman sus cargos en enero 2021 es que, más allá de su vínculo político-partidista, se organicen en una Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, en torno a objetivos comunes para el mejor desarrollo del conjunto de las regiones”.

– ¿Los intendentes y gobernadores provinciales quedarán obsoletos? ¿se eliminan estos cargos?

– “Más allá de la calidad de las personas, para las dinámicas de desarrollo del siglo XXI, así como para toda la organización territorial del Estado todavía vigente, la figura institucional de los intendentes designados es obsoleta, porque carecen de varias condiciones básicas para poder hacer un buen gobierno regional: 1. Carecen de estabilidad. Hay regiones que han cambiado cuatro y hasta seis veces de intendente en un período de cuatro años.

Además, entran con sus respectivos equipos de confianza, por lo que no hay continuidad en las prioridades y estilo de conducción de las regiones, hecho que las debilita y cada vez genera tensión entre los funcionarios del correspondiente gobierno regional. 2. Al momento de asumir, no tienen un programa que le permita a la ciudadanía saber qué piensan y comprometen para el desarrollo de la región, cuyos contenidos puedan ser enriquecidos participativamente y luego controlados en cuanto a su cumplimiento. 3. No tienen capacidad de representación y negociación frente a las autoridades del gobierno central, y cuando se atreven a disentir, se deben atener a las consecuencias. En cambio, ahora tendremos gobernadores regionales electos, como primera autoridad de la región, responsables de conducir el gobierno y desarrollo regional, a la vez que delegados presidenciales designados y revocables por el Presidente de la República, responsables de las funciones de gobierno interior, con funciones bastante similares a los actuales gobernadores provinciales.

El poder del nuevo gobernador

– ¿Cuál es el poder que tendrá este nuevo gobernador, y, por así decirlo, su reglamento?

– “El principal poder que tendrá es el respaldo político y ciudadano determinado por su elección. Las competencias propias del cargo, definidas por la respectiva ley, deberán irse perfeccionando gradualmente, considerando también las experiencias que se vayan dando durante el ejercicio de sus cargos. Desconozco si ya está aprobado y promulgado el reglamento que especifique los términos de puesta en práctica de lo establecido en la ley”.

– Y el proceso constituyente iniciado, ¿podrá aportar al mejor avance del proceso descentralizador y de desarrollo territorial, particularmente la de Magallanes?.

– “Sin duda alguna, porque permitirá sentar las bases institucionales necesarias para lograr que Chile se transforme en un país bueno para vivir, no sólo para algunos, sino que para todos sus habitantes, y no sólo en algunas, sino que en todas sus comunas y regiones, especialmente aquellas más vulnerables, asiladas o distantes”.

– ¿Hay quienes ya están elaborando propuestas para dicho proceso?

– “Sí, en eso podemos compartir una buena nueva, porque nuestra Fundación Chile Descentralizado ha convocado a un grupo transversal de 23 destacadas personalidades, entre miembros de la ex Comisión Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional del año 2014, y otros, la mayoría juristas y calificados especialistas de diversas experiencias, visiones y disciplinas, para formular propuestas constitucionales, para un Nuevo Pacto, Social y Territorial, por lo tanto focalizado en dos dimensiones muy estratégicas para el avance del proceso y altamente interdependientes: Descentralización y Participación. Sin excepción, cada una de estas personalidades aceptó sumarse a esta iniciativa colectiva, cuyo programa de trabajo, principales capítulos y plazos ya están propuestos, encontrándose de momento en la distribución de las diferentes tareas a abordar por el grupo. Los destinatarios principales de esta propuesta constitucional desde luego serán las candidaturas a convencionales constituyentes, como asimismo las candidaturas a gobernadores regionales, alcaldes y concejales, y la ciudadanía en general”.