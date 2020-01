Retiran más de 220 metros cúbicos en primer operativo de limpieza del año

En la población Claudio Bustos se dio inicio a la segunda vuelta del programa de retiro de cachureos, llevada adelante por el municipio de Punta Arenas. En las calles Onofre Cisternas y Rómulo Correa, el camión retiró los desperdicios, que alcanzaron los 220 metros cúbicos, correspondientes a 434 hogares.

El alcalde Claudio Radonich llegó hasta este sector para informar de los siguientes operativos. “Durante esta segunda vuelta estamos completando hasta ahora, más de cuatro mil viviendas. Esto no ha parado desde octubre del año pasado, cuando concluimos la primera etapa, con 48 mil viviendas y ahora estamos en cuatro mil. Este es un servicio permanente y lo que queremos es que todo llegue directamente al vertedero y no quede en nuestra ciudad. Iremos a todas las casas como hicimos en 2018 y 2019 para que no nos encontremos con colchones, cocinas botadas en parques o en las calles de Punta Arenas”.

El alcalde puntualizó que los principales enseres que se pueden retirar en estos operativos son cocinas, refrigeradores, televisores y radios viejas; lo que está prohibido botar son escombros o aceites”.

En la primera vuelta, que finalizó en octubre del año pasado, se retiraron desde 48 mil casas con mil camiones unos 22 mil metros cúbicos de desperdicios.

El operativo continuará en otros sectores, acotados y que cuando corresponden a áreas muy grandes, se dividen, por lo que el alcalde enfatizó en la coordinación que deben tener con las juntas de vecinos, a través de folletos. De momento, el siguiente operativo será los días 21 y 22 de enero en villa Las Nieves (sector 1) en el cuadrante comprendido entre Avenida Los Generales, y las calles Farellones, Llaima y General Medina. Un aspecto importante, finalizó el alcalde, fue que los desperdicios que se retirarán solamente corresponderán al sector establecido, por lo que espera que no ocurra lo de otras ocasiones, en que se anunciaba un operativo de limpieza, y llegaba gente de otros sectores a depositar basura.