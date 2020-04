Retorno a clases de particulares también preocupa en el municipio

Tras nuevos dichos del ministro Jaime Mañalich

La discusión parece no terminar en cuanto al retorno a clases. Dos días después que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, «encendió» La Moneda señalando que el año escolar no debió verse interrumpido, desatara el malestar de sus colegas ministros y las aguas debieran apaciguarse con un gesto de unidad evidenciado en la palabras del ministro Gonzalo Blumel, nuevamente el titular del Minsal volvió a la carga.

«Quiero enfatizar que es evidente que este proceso (el retorno a clases) requiere hacerse lo más luego que se pueda, pero con seguridad y también con flexibilidad», enfatizó ayer.

A nivel local está clara la posición del alcalde Claudio Radonich, quien señaló que ya ofició al Ministerio de Educación «no como sostenedor de los colegios municipalizados, sino como alcalde de Punta Arenas, para manifestar la poca conveniencia del pronto retorno a clases, haciendo ver que las condiciones aquí en Magallanes son distintas».

También el concejal Alejandro Soler (Udi) criticó duramente al gobierno, calificando como «aberrante» el que las autoridades consideren una pronta vuelta a clases.

Por otra parte, también los directores de colegios particulares de Magallanes se manifestaron preocupados respecto del tema, punto que también fue planteado por el concejal Arturo Díaz.

El edil sostuvo que tampoco hay que perder de vista el tema de los colegios particulares, «porque tengo entendido que ellos dependen directamente de lo que dictamine el Ministerio de Educación. Hay que dejar claro entonces que una cosa es lo que nosotros hagamos con los establecimientos municipalizados y subvencionados y otra lo que suceda con los particulares, donde la Corporación no tiene injerencia».

Agregó que lo anterior es preocupante «porque aquí no se puede volver a clases mientras no se garanticen las medidas pertinentes y la curva de contagio esté en disminución».

Por su parte, el concejal Mauricio Bahamonde planteó que pensar en retomar las clases en mayo es «insensato, porque además me pregunto ¿qué va a pasar cuando los alumnos no asistan y llegue la subvención disminuida y se tengan que pagar los sueldos?

Añadió que hoy lo único importante es velar por la salud y seguridad de los estudiantes, y brindar tranquilidad a los padres y apoderados.