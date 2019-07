Ricardo Barrientos Dettleff:“Cuando se repiten los diputados y senadores es porque se han transformado en los profesionales de la política, no lo comparto”

– Luego de enfrentar diversos procesos personales tras su salida de la secretaría ejecutiva del Consejo Regional de Magallanes, el educador de profesión, decidió continuar trabajando por la región en un partido que ha estado en tela de juicio por su inactivo rol en la oposición.

Ricardo Barrientos Dettleff (63), docente de profesión, ejerció por 20 años la pedagogía. Luego fue consejero regional por tres años en el segundo Consejo Regional (Core), de 1997 al 1999. Posteriormente el 2000 asumió el cargo de secretario ejecutivo del Core, donde se desempeñó por 19 años.

Dice que no está en una etapa de “reinvención”, pero sí de toma de decisiones relevantes y que no se vinculan estrictamente con intereses personales o de otra naturaleza. Al haber sido militante del Partido Socialista durante tanto tiempo cree que llegó el momento de desarrollar lo que siempre ha sido su convicción: la defensa irrestricta de los intereses partidarios, de su ideología y traducir eso en acción. “Eso es lo que estoy viviendo en estos momentos. Al enfrentar esta etapa constituye para mí un deber de hacer un trabajo partidario efectivo”, remarcó.

– Desde su cargo de secretario ejecutivo del Core, ¿tuvo que alejarse de este trabajo partidario?

– “Ese es un trabajo de tiempo completo. Y tú estás al servicio del Gobierno Regional. No tienes un vínculo o interés partidario. De alguna forma es hacer suyo el principio republicano: ‘tú estás al servicio de las personas’. Mi militancia nunca estuvo en cuestionamiento, nunca se cruzaron y no corresponde que eso ocurra. Por lo tanto mi actividad se limitó siempre a una participación permanente pero separando claramente las aguas. No puedes tener una opinión política pública y tener participación en una entidad política”.

– ¿Cómo definiría el trabajo de secretario ejecutivo tanto para el Core como para los destinos de los fondos de la región?

– “Es una labor que tiene muchas complejidades y muchas satisfacciones. De alguna forma es el vínculo del Consejo Regional (Core) con el intendente y con los distintos funcionarios del sector público o municipal y es una tarea que no puede descuidarse. Todo lo que llega al Core es urgente. Uno tiene que estar en sintonía con eso y con 14 consejeros que tienen visiones, peticiones e intereses distintos. Hay que tener una disposición muy particular para poder desarrollar esta actividad. Se debe poner siempre los equilibrios. De alguna forma tiene que cumplir con un perfil diplomático. Porque estás en contacto con muchos entes públicos, interpretar fielmente las opiniones del Consejo y ser siempre un actor secundario. Y uno tiene que estar siempre en disposición de satisfacer los requerimientos de quienes son los representantes de la comunidad”.

Su renuncia al Core

– Cuando presentó la renuncia, ¿pensó que se la iban a aceptar?

– “Muchos me han dicho que no debí renunciar por un error administrativo. Mis principios y mis valores me indican que era la única salida correcta y coherente con mi forma de ver la vida. Fue un error administrativo, que tenía explicación, pero que era un hecho grave y por lo tanto yo dejaba mi cargo en el Core. Eso nunca estuvo con elástico o sacando cuentas cuántos votarán por mí o en contra mía. Lo que hice fue un acto de profunda reflexión y de entender que ellos tenían que resolver. Y si ellos estimaban que las consecuencias de lo que pasó no eran buenas para el Consejo, y eso determinaba la aceptación de mi renuncia, estaba correcto. Yo no tengo nada que impugnar al respecto porque eran libres y soberanos frente a esa decisión. Y hasta el día de hoy sigo pensando que hice lo correcto”.

– ¿Nunca se ha arrepentido?

– “No. Yo creo que uno tiene que ser responsable. Hoy se cometen errores muchos más graves que los que rodearon mi situación en diciembre del año pasado y pareciera que una simple excusa es lo suficiente. Cuando uno asume que se produjo una grieta en la relación entre el Core y la intendenta del momento, hay que asumir la responsabilidad absoluta y cabal frente a eso y mi visión respecto a cómo resolver ese problema era sólo una opción. Era primero señalar que el hecho yo lo asumía porque era responsable del proceso. Y ellos libremente decidieron que ameritaba que dejara el cargo”.

– ¿Y qué hay de cierto en que después presentó un par de licencias médicas y no se hizo efectiva de inmediato la renuncia?

– “Lo que pasó es que me tomé todas las vacaciones y feriados que tenía acumulados y luego retorné a trabajar. Pero mi familia me hizo ver que no estaba en condiciones de tomar mi labor de manera habitual. Y frente a ello hice la consulta profesional. Yo quería volver a trabajar hasta que contaran con un nuevo secretario. Y esa decisión la hice saber al intendente y al jefe de División. Pero me dieron las licencias. De igual manera volví a trabajar. Hasta que estuvo listo mi finiquito”.

De regreso a

la vida política

– ¿Y ahora vuelve fuertemente a la vida política?

– “Nunca perdí el contacto con mi partido. Yo trabajo con el núcleo Salvador Allende, y esta semana ellos me interpelaron y me preguntaron cuál sería mi visión respecto a participar en los proceso internos del Partido Socialista para ser candidato a gobernador regional. Y les manifesté que después de evaluarlo, aceptaba participar en los procesos internos. De aquí en adelante el partido va a establecer las fechas y los procesos para determinar qué otros militantes pueden estar interesados en participar en primarias internas. Si no hubiera, uno sabe que esto debe ser evaluado por el partido y tomar una decisión de validar esta propuesta. Y luego se verá con la oposición en su conjunto en primarias abiertas”.

– ¿Qué le parecen esta serie de conflictos que se han dado al interior del PS a nivel regional como nacional, donde se le ha llegado a calificar de irrelevante en el contexto actual?

– “Cuando los partidos hacen que la actividad política se transforme en una profesión, se alejan completamente del espíritu y de la ideología socialista. Tu dedicación a la política tiene que ser por vocación, no puedes estar por un salario. Yo entiendo que haya actividades remuneradas, pero cuando vemos que dentro se forman castas, en que son siempre los mismos nombres, donde durante 20, 30 años ocupan todas las instancias dentro de la directiva, cuando se repiten los diputados y senadores es que se han transformado en los profesionales de la política, eso no lo comparto. Los políticos están para servir a la ciudadanía, no para servirse de ella. Acá no hay tiraje, no hay rostros nuevos, jóvenes y mujeres que quieran participar porque no hay espacio ni oportunidad. El núcleo donde milito es contrario a las reelecciones permanentes. Esta es una situación instalada. A mí me gustaría que el conflicto fuera ideológico, una confrontación de ideas. Pero los lotes han perjudicado seriamente la vida partidaria y su lucha por el poder le ha hecho un tremendo daño al partido. Y esto se para de una sola manera: respeto a los principios y la ideología”.

– ¿Qué opinión tiene de la dirigencia regional del partido, en su rol de oposición?

– “Yo creo que no hay oposición. No sólo del PS. Hay que tener un adecuado trabajo político para emitir opinión. Un análisis de lo que se está haciendo regionalmente y presentar una alternativa, por ejemplo, frente a las disyuntivas medioambientales. ¿Dónde está la opinión del PS, la de los otros partidos? Tampoco se puede entrar en una actitud de ser oposición ‘per se’, también podemos encontrar mérito en las propuestas gubernamentales”.

– ¿Cree que estamos frente a la ausencia de un ‘proyecto región’?

– “Yo creo que lo que este país y la región necesita es una planificación distinta. Superior a los períodos de gobierno. Tiene que ser un proyecto a 30 ó 40 años. El tema del carbón se planificó a través de la Corfo y Odeplan en los años 50’ y 60’, momento en que analizaron el valor que tenía y los costos de su explotación, para que recién la empresa privada lo ejecute 30 años después. Yo quiero ver una planificación para Magallanes en 30 años. Hoy eso no se hace, con la Presidenta Bachelet se terminó la planificación de Chile, no hay ninguna entidad que esté a cargo de ello”.

– ¿Cuáles cree usted que debieran ser las atribuciones mínimas que debe tener un gobernador electo para poder conducir una región?

– “El gobernador va a administrar la región, los recursos humanos y económicos y va a contar con todos los equipos necesarios para colaborar en ese proceso. Y va a ser presidente del Consejo Regional, por lo tanto va a participar directamente en la instalación de temas y la aprobación de los recursos. Y todos los temas que no están definidos algunos son más importantes y otros son detalles. Pero yo quiero creer que aquí todos están apostando porque se hagan las elecciones. Acá lo que falta es aprobar el reglamento de la política de planificación regional. Por lo tanto el esfuerzo de todos los actores debe enfocarse en que se apruebe ese reglamento. Porque si no tengo un instrumento que me permita influir en las políticas regionales de desarrollo todo es letra muerta”.