Roberto Yáñez Soto lleva 38 años trabajando en el Cesfam Carlos Ibáñez: “Nuestro consultorio nació en unos contenedores donados por la embajada de Canadá”

Sueña con la ampliación y el fortalecimiento del recinto de salud, que surgió de las demandas de los vecinos.

Mientras los usuarios lo saludan con cariño, Roberto Hernán Yáñez Soto sigue concentrado trabajando en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (Oirs) atendiendo a una persona. Es funcionario administrativo del consultorio Carlos Ibáñez del Campo, donde tiene una trayectoria de más de 38 años de servicio.

Recuerda que comenzó a trabajar en abril de 1982 en el naciente policlínico que funcionaba en una casa de dos pisos, en calle Eberhard, en la población Carlos Ibáñez. En ese entonces eran sólo ocho funcionarios. “Era una posta chiquitita”, evoca, a la vez que se muestra orgulloso de quienes han dado vida al establecimiento y de cómo ha crecido en los años. Resalta que históricamente han tenido muy buenos equipos de trabajo. “Nuestro equipo de postrados se destaca y me siento muy orgulloso de ellos”, reconoce.

Valorando lo que se ha construido, el trabajador tiene puesto sus ojos en lo que se viene: la batalla por la ampliación de su consultorio, donde además sueñan con la posibilidad de incorporar un servicio de urgencia.

Para Roberto Yáñez, en lo personal dicho centro de salud “lo es todo para mí y me siento orgulloso de lo que hemos construido. Llegué a los 23 años y en la actualidad voy a cumplir 60, hice mi familia y pude educar a mi hija, que ahora es cirujano dentista, han sido años de harto esfuerzo, pero me ha dado los recursos y la satisfacción de una familia. Además con mis vecinos hay muy buena comunicación y yo he luchado cada día por entregar lo mejor”.

De esta manera, tras una vida de arduo trabajo y sacrificio, el funcionario explica que ha sido gratificante y es que le gusta lo que hace. Fue dirigente en la junta de vecinos Nueva Independencia y este consultorio nació de la necesidad de la población de poder tener un centro de salud más grande que el que había en calle Eberhard y él fue parte de esta lucha.

Recordó que el actual recinto se construyó en un sitio eriazo donde sólo había un basural. Recolectaron las firmas y las presentaron a la Municipalidad de Punta Arenas. Cuando tuvieron el terreno, gestionaron a través de la embajada de Canadá la donación de unos contenedores que habían quedado de una expedición antártica. “Y así nació nuestro consultorio”.

“Los poquitos funcionarios que éramos en esa época estábamos súper motivados de trabajar en el consultorio y así partimos el año 87 en la actual dirección (Avenida Frei esquina Pedro Bórquez)”, enfatizó Yáñez, el funcionario más antiguo en los cinco establecimientos de atención primaria.

“Nuestro establecimiento siempre tiene una buena atención hacia los usuarios y es que para nosotros este vínculo ha sido súper enriquecedor. Muchos nos tratan como familia. En mi caso he pasado por tres generaciones, hay mamás que vienen con sus hijos y aún me dicen tío porque yo las recibía cuando eran niñas”.

Su quehacer diario se concentra en la secretaría del consultorio, pero en época de vacaciones trabaja en la Oris, que es la base de cualquier establecimiento de este tipo.