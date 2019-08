Robot que instala la fibra óptica austral intenta hallar vestigios de José Márquez en el muelle Prat

Cuatro años y seis meses han transcurrido desde la extraña desaparición de José Márquez Saldivia en enero de 2015. Desde entonces se han desplegado diversas diligencias todas las cuales, sin embargo, han resultado infructuosas, sin que hayan arrojado algún resultado o alguna pista de su paradero.

El trabajador fue visto por última vez en un restaurante de calle Errázuriz y luego de la denuncia por presunta desgracia formulada por sus familiares, se han efectuado rastreos en la zona de Bahía Mansa, a aproximadamente 50 kilómetros al sur de Punta Arenas, y en la localidad de San Juan. A su vez, un equipo de nueve personas se trasladó hasta Morro Chico para continuar con las labores, las cuales no prosperaron. Incluso un funcionario policial habría asegurado en su oportunidad que estaría vivo y residiendo en Mozambique, Africa, donde además tendría un hijo, lo cual nunca pudo ser corroborado.

Contrariamente al paso del tiempo, otra de las hipótesis que siempre tomó fuerza fue que Márquez habría caído al mar en el muelle Prat, lugar donde en algún minuto se dijo que habría sido captado por una cámara de seguridad, debido a que se desempeñaba en labores en dicho recinto.

Debido a aquello es que durante la mañana de ayer se informó que tanto el Ministerio Público como la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentran trabajando con un robot submarino, el cual estaba siendo operado para las faenas de instalación de la fibra óptica austral.

La gestión habría sido solicitada por la hija del operario fallecido, Constanza Márquez, petición que fue atendida por la empresa Skyring Marine, cuyo dueño es Fernando Landaeta, quien proporcionó gratuitamente el dispositivo de búsqueda marítima que puede sumergirse hasta el fondo marino. Dotado con una cámara y un brazo mecánico, el robot es operado desde una lancha que tiene un visor, el que fue revisado por dos detectives.

El fiscal Sebastián González aseveró que “si no creyéramos que esto es posible, no estaríamos aquí buscando. Tenemos que agotar todas las diligencias necesarias y no vamos a descansar hasta esclarecer lo que pasó con el señor Márquez”.

Por otra parte, René Saldivia, hermano mayor del trabajador extraviado, observaba atentamente desde lejos la faena que se realizaba en el muelle, detallando que “mi sobrina fue la que se movilizó con este trámite y ojalá salga todo positivo. Nosotros siempre hemos pensado que José puede estar por ahí, que puede aparecer en cualquier momento, pero la mamá es quien se está llevando la pena, porque uno con el trabajo como que se olvida a veces”.