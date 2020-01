Rompiendo mitos: “Las mujeres que adquieren el VIH están con una pareja estable”

Frente a la necesidad de fomentar el autocuidado en las mujeres y a la falta de información que existe respecto del condón femenino, las representantes nacionales de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida y de la Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales entregaron información sobre estos temas y desarrollaron distintas actividades preventivas y promocionales en salud sexual en Punta Arenas, presentando el condón femenino.

Una de las dirigentes sociales que llegó a Magallanes a ser parte de las actividades de promoción fue la referente de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida, Marcela Silva, quien explicó que están trabajando en la promoción del condón femenino. “Las mujeres podemos tener autonomía en prevención, para evitar el embarazo temprano y las infecciones de transmisión sexual, sobretodo del VIH que ha ido en aumento en el país”, comentó.

La dirigente de Fundación Margen, Herminda González Inostroza, comentó que este trabajo se realizará en el marco de una alianza entre las dos organizaciones de mujeres, las que han insistido en la necesidad de generar políticas de largo plazo, que se mantengan cuando cambian las autoridades de turno, de manera de dar continuidad a esta labor preventiva y promocional.

En este contexto, se desarrolló un taller destinado al personal de salud, llamado “Historia Comunitaria del VIH/Sida y estrategias para el autocuidado de la salud sexual de la mujer”.

La necesidad de derribar los mitos del Trabajo Sexual

La lucha contra los estigmas que rodean el trabajo sexual y la falta de regulación, y la necesidad de avanzar en materia de derechos laborales, son parte de las banderas de lucha que ha tenido la Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, en Magallanes.

En salud también han comenzado a derribar mitos, en un trabajo preventivo que busca empoderar a todas las mujeres en materia de autocuidado.

“Por ejemplo, en diciembre realizamos el test rápido a más de 260 mujeres trabajadoras sexuales de diferentes lugares de la Región Metropolitana y ninguna dio positivo. Durante el año pasado también, efectuamos una cantidad similar a comienzos de año y tampoco hubo muestras reactivas. Siempre el mito es que la trabajadora sexual es el foco de infección que lleva el VIH, que es la trasmisora, y eso no es así”, dice Herminda González, quien explica que hay una mayor conciencia en las trabajadoras sexuales y por lo tanto se protegen.

En tanto que Marcela Silva explica que el condón femenino no sólo es para la prevención de las infecciones de trasmisión sexual, porque las mujeres no sólo adquieren el VIH, sino que también el virus del papiloma humano, que es la segunda causa de muerte de éstas. “Sentimos que en eso que el Estado está en deuda, porque no hay campaña preventiva respecto del VIH y las vacunas se incorporaron tras una campaña que nació de una batalla de nuestra organización”, comentó.

Agrega que las mujeres piensan que con pareja estable o en matrimonio, entonces, quedan fuera de las ITS y eso no es así, y de ahí la necesidad de generar conciencia, respecto de que si una persona es sexualmente activa, entonces, está en riesgo. “Las mujeres que adquieren el VIH están en pareja estable”, hace ver.

Encuentro de Trabajadoras Sexuales

Dentro de las actividades desarrolladas, se verificó el primer encuentro de trabajadoras sexuales en la Patagonia Austral, a la cual se convocó a mujeres trabajadoras de la comuna, que se espera se sumen a la Fundación Margen.

A ellas, se les informó sobre sus derechos como trabajadoras sexuales y la organización frente a los abusos, también hubo charlas de especialistas sobre enfermedades de transmisión sexual y exámenes preventivos.

La representante en Magallanes de la organización es Nasaria Navarro, quien explica que estas primeras semanas se ha realizado un trabajo en terreno para hablar con las trabajadoras sexuales, se les entrega asesorías, preservativos y se las invita a sumarse a la organización. “Se han sumado profesionales y trabajadoras sexuales, con ellos vamos a comenzar a trabajar en la región”, comentó.