Rosa Fecci, la mamá de Diego Aguayo: “Si él estuviese solo, esa pensión no le alcanzaría para vivir y por su condición no puede trabajar”

Las bajas pensiones que reciben las personas en situación de discapacidad y la excesiva tramitación que se requiere para acceder a estos beneficios son parte de las demandas que se han hecho sentir en medio de las movilizaciones sociales que se han realizado en el país durante las últimas semanas.

Rosa Fecci, la mamá de Diego Aguayo Fecci, de 26 años, explicó: “Mi hijo recibe una pensión que bordea los 108.000 pesos. Si él estuviese solo, con esa pensión no le alcanzaría para vivir y, por su condición, no puede trabajar”. Diego nació con Síndrome de Down y tiene problemas de lenguaje, sin embargo quienes han compartido con él saben que logra hacerse entender.

El síndrome de Down ocurre cuando un individuo tiene una total o parcial copia extra del cromosoma 21, también conocido como trisonomía 21, por lo que no es una enfermedad. El acceso oportuno a la atención de salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada son vitales para el crecimiento y desarrollo de las personas.

“A los 18 años, los chicos con Síndrome de Down pueden acceder a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Cuando son menores de edad, pueden acceder a un subsidio, pero sólo se le entrega a las familias más vulnerables y es con la ficha de protección social. Cuando los niños nacen ya se sabe que tienen esta condición y, desde ese momento, todos deberían tener un apoyo porque, además, necesitan muchos tratamientos médicos que las familias no siempre pueden costear”, comentó la mamá de Diego.

La presidenta de la Agrupación de Padres y Amigos de Personas con Síndrome de Down (Amadown), Luz Lemus, explicó que la pensión que se entrega a niños con esta condición depende de la situación socioeconómica de la familia. “Depende mucho de cada familia, mi hijo tiene la pensión, se la sacamos cuando tenía alrededor de ocho años y mi esposo estaba sin trabajo. El recibe 65 mil pesos, pero cuando cumpla los 18 años, ahí recién va a poder acceder a la pensión solidaria completa, que es un poco más de cien mil pesos”, comentó la dirigente.

Para acceder cuando son niños, hay que tener la ficha de protección social, además de otros antecedentes y documentos médicos.

En relación a la excesiva tramitación, la dirigente acusó que pasa lo mismo con los carnet de discapacidad que deben renovar cada cinco años, pese a que las personas con Down nunca dejarán de tener tal condición.

“La condición de mi hijo no cambia y la credencial te da beneficios que son mínimos y es un trámite súper engorroso”, dijo la presidenta de Amadown.

Pensiones aumentarán un 20%

En Magallanes, 985 personas reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez. Se trata de un aporte al que pueden acceder personas de entre 18 y 65 años que sean declaradas con algún tipo de invalidez y que no tengan derecho a una pensión en algún otro régimen previsional.

La seremi del Trabajo, Victoria Cortéz, recordó que estas pensiones como el aporte previsional solidario de invalidez serán mejorados en un 20% a través de la Agenda Social.