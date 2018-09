Rotary Club Austral fue en ayuda de dos familias

El Rotary Club Austral Punta Arenas, representado por su socio Víctor Figueroa, se desplazó este sábado a dos puntos de Punta Arenas con el propósito de entregar ayuda social a dos vecinos, consistente en una canasta familiar.

Rosa Mardones, a sus 61 años vive con sus cuatro perros en una mediagua que carece de los servicios básicos, cercana a la población El Pingüino en un sector periurbano de la ciudad. Esta padece de diabetes, hipertensión, artrosis y leucoma corneal (capa blanca y opaca en la córnea del ojo producida por una herida o úlcera). Esta pobladora sobrevive con una pensión de $200 mil mensuales en una de las regiones donde la vida es más cara. Visiblemente emocionada señala: “Estoy muy feliz y agradecida porque no tenía prácticamente nada que comer. Yo vivo hace diez años acá y poca y nada ayuda me han dado porque como el sitio no es mío, en cualquier momento me pueden venir a sacar. Esta mediagua la compré cuando esto funcionaba como Villa Cruz Roja, vivo sola con mis perros hace 3 años y ocho meses”, remarcó.

El otro beneficiado es Alvaro Cárdenas Remolcoy, quien a sus 84 años habita en el sector Río de la Mano con su hija Tamara de 57, quien presenta un problema cognitivo y es diabética, aunque él también está enfermo y tiene un marcapasos. Ambos sobreviven con una pensión asistencial. “Yo diría que esto es un regalo que Dios me ha mandado del cielo. Lo recibo con todo cariño por la falta que me hace”, remarcó.

Víctor Figueroa señaló que esta iniciativa nació luego de haber leído dos artículos de La Prensa Austral donde se daban a conocer ambos dramas. “En la ocasión se le hizo un reportaje a dos familias de muy escasos recursos y pregunté si habían recibido ayuda de algún organismo y la respuesta fue negativa. Nosotros, como Rotary Club Austral, todos los años entregamos canastas en septiembre y después en Navidad, en esta oportunidad fueron diez, dijimos por qué no incluir a estas personas que se encuentran en una situación tan desmedrada y creo que fue un acierto. Gracias a Dios nosotros tenemos un pasar que nos permite hacer todas estas obras de beneficencia, pero ellos no y esto lo vamos a seguir haciendo porque la gente necesitada existe, es una realidad en Magallanes, solamente que está un poquito encubierta”, sentenció.