Sacerdote Juan Carlos Favaretto, un italiano que regresa por tercera vez a Magallanes

Nacido en Venecia, Italia, hace casi 80 años Su primera destinación fue en Puerto Natales, entre 1968 y 1972. Tras ser director en establecimientos de Santiago, Concepción, Alto Hospicio y Concepción, entre otros, volvió a Punta Arenas, donde desde 1993 a 1998 fue director del Instituto Don Bosco, al que retornó hace un mes, para dirigir la Obra Salesiana

Fotos Rodrigo Maturana

Al recorrer el pasillo que da a su oficina, en la que aparecen fotografías de los directores que ha tenido el Instituto Don Bosco a lo largo de su historia, el padre Juan Carlos Favaretto se detiene en la suya y bromea, destacando lo joven que se veía. Claro, la imagen es del periodo que estuvo a cargo del establecimiento, entre 1993 y 1998. Sin embargo, sus casi 80 años (los cumple el 7 de abril) no se le notan para nada.

Nacido en la ciudad italiana de Venecia, en noviembre de 1957 llegó a Chile como seminarista. “En Italia existía la posibilidad de ir a ayudar a otras obras salesianas del mundo, me preguntaron si me gustaría ir a Chile y dije que sí, que uno está dispuesto cuando entra a la congregación. Del país no tenía la menor idea, salvo lo que había estudiado en el colegio, que era bastante, porque se estudiaba mucha geografía, sabía lo general, la zona norte minera, el centro agrícola, el sur de bosque y la parte austral, de mucha nieve, hielo, escarcha, y la Antártica. Había un dicho jocoso en ese tiempo, porque como se veía Chile, tan largo y estrecho, se decía que en Chile no se jugaba fútbol, porque la pelota se caía al mar”, cuenta sobre la imagen previa que tenía del país.

Pero más allá de eso, “no conocía la sociedad, la congregación, nada. Llegué a Santiago, me trasladé a Quilpué, donde teníamos nuestro seminario, y al mismo tiempo, íbamos a la Universidad Católica de Valparaíso. Esa primera etapa fueron tres años, después, según nuestro currículum, vienen tres años de práctica y de ahí los años de Teología, hasta el ordenamiento sacerdotal, que en mi caso fue en el año 1967. Fueron diez años de formación”.

Su primera destinación fue en Puerto Natales, ciudad a la que llegó en 1968 y donde permaneció hasta 1972. “Era un pueblito simpático, muy familiar, de mucha amistad, donde todos nos conocíamos; ahora es una ciudad muy moderna, muy bonita, cosmopolita, porque antes era gente de la región nomás, de extracción croata y chilota”, recordó.

Favaretto indica que en ese tiempo no sufrió nostalgia ante la lejanía que le tocó vivir, en gran parte, por el ambiente humano que encontró en Natales. “Era todo muy fácil y cercano, sin tanto protocolo, una gran familia”. Hace unas semanas pudo volver a visitarla y notó sus cambios: “Ahora es un centro turístico mundial, a la altura de los mejores centros del mundo”.

Tras dejar Natales, inició su recorrido por otras ciudades de Chile. Concepción, Valparaíso, Santiago, Antofagasta, Alto Hospicio, fueron aquellas, donde conoció distintas realidades.

“Cada zona tiene una riqueza y su cultura y características. A pesar de que la televisión unifica mucho los criterios del país, pero cada zona conserva su característica. Antes me parecía que era mucho más que ahora, por eso hago hincapié en la televisión. Todas las ciudades dejan algo, pero en particular, Natales me marcó mucho, por ser mi primera experiencia, pero como es nuestra labor, lo que marca es la profundidad del trabajo, la intensidad y las ganas con las que uno hace las cosas”.

Su segundo regreso a Magallanes fue en 1992, asumiendo como director del Instituto Don Bosco en 1993. “Fueron seis años, hasta 1998, una época muy intensa, de mucho trabajo y desarrollo, entonces conservo recuerdos muy gratos de la zona. Y cuando uno vuelve, después de 23 años, a uno lo encuentran viejo, cambiado, con otros criterios, entonces a uno lo comparan, por eso cuando uno vuelve, tiene su parte positiva y otra no tan agradable, en el sentido que esperan que uno sea como antes, y uno llega cambiado, por las experiencias, la edad. Igual es mejor, porque cuando uno vuelve ahora, con los años, uno está más tranquilo, sereno, para la toma de decisiones”.

Los cambios de la ciudad

Juan Carlos Favaretto llegó hace un par de meses a Punta Arenas, para hacerse cargo de la dirección de la Obra Salesiana, es decir, del Liceo San José e Instituto Don Bosco. Como hubo pocos días con clases, producto de la suspensión de las actividades académicas, producto de la pandemia de Covid-19, el sacerdote no pudo establecer cuántos cambios pudo apreciar en los estudiantes, pero sí, ya observa que la ciudad que dejó a fines de los ’90 es muy diferente a la que encontró.

“Antes, porque como era más chica, había más relaciones humanas, más vida familiar y de amigos, me parece que ahora es más cosmopolita, como una gran ciudad. Y el trato creo que es más impersonal, yo digo que está adquiriendo un poco, las costumbres de las ciudades grandes, donde somos casi todos anónimos. Yo calificaba a Punta Arenas como una ciudad de mucho contacto humano, muy cariñosa, de mucha amistad, se sentía el calor de hogar. Fue una de las mejores épocas de mi vida salesiana”, valora.

Un aspecto que ha llamado la atención del sacerdote, en su regreso, ha sido el desarrollo que ha tenido Punta Arenas, por ejemplo, “la costanera es maravillosa, qué ciudad de Chile tiene una carretera urbana tan bonita como ésta, después, los hoteles nuevos que hay, el mall, el hospital nuevo; poblaciones nuevas muy bonitas; hay un desarrollo material muy interesante. La región tiene muchas ganas de progresar y lo hace. Desde ese punto de vista, creo que Punta Arenas es una de las ciudades mejor posicionadas del país”.

Cuando le anunciaron que regresaba a la capital regional, Favaretto cuenta riendo que tiene un sentimiento encontrado, porque “llegué un jueves y manifesté a la gente mi satisfacción de volver y la gente me dijo, ‘espérese un poquito, ese sentimiento aguántelo hasta mañana viernes’, porque ese es el día de las protestas en la noche, entonces fue atacado este perímetro, la iglesia, el colegio y estuvimos hasta las 5 de la mañana parados, con un grupo grande de apoderados tratando de defendernos, si lograban entrar. Ahí me dijeron ‘¿le gustó la recepción que le hicimos? Yo digo, esa realidad no es magallánica, esa metodología en Magallanes jamás la he visto. Punta Arenas se volvió un poco capitalina”.

En ese sentido, recuerda que el estallido social de octubre lo encontró en Linares. “Lo que veo son dos cosas: por un lado, el deseo de la gente y otra, la metodología para satisfacer ese deseo. Uno evidentemente no sólo apoya sino que promueve la justicia, la igualdad, el bienestar; ahora, con un balazo no consigo nada, eso es lo discutible. Estoy de acuerdo con algunos sociólogos y psicólogos que dicen que más que un movimiento de razones, esto es un movimiento de pulsiones. Los problemas lamentablemente son antiguos, no como se ven ahora, en Chile vi niños en el colegio que iban a pie pelado, en Santiago. Ahora, hasta el más pobre tiene asistencia del Estado, estoy admirado de cuánto invierte el Estado en educación. A cada alumno le da siete textos, a la mitad se les da almuerzo y desayuno, depende del colegio. En mi tiempo, cuando llegué a Chile, el problema era la desnutrición y ahora es la obesidad, quizás se come mal tal vez o muchas cosas inútiles” ejemplificó.

En todo caso, el sacerdote reconoce que hay muchísimos problemas en el país, como “las pensiones, la gente llega a viejo sin plata; la salud es un problema, la calidad de la vivienda, aunque Punta Arenas no tiene casas feas, pero en otras ciudades todavía hay campamentos. Yo veo que en las pensiones, se gana súper poco, pero con un sueldo muy mínimo, la gente deposita un 12%, es muy poco. Pero en Europa, donde las pensiones son muy buenas, la gente deposita el 45% de su sueldo, pero le queda el otro 55% suficiente para vivir. A menudo hablo con mis hermanos, todos jubilados, que están muy bien, porque la jubilación es buena. Ahora, quién logra eso, no se sabe bien qué sistema. Yo tomaría todos los sistemas políticos y sacaría un término medio, que sea más justo para la sociedad”, propuso.

La situación de la Iglesia

La relación de la sociedad con la Iglesia ha cambiado en los últimos años, en todo el mundo, lo cual reconoce el sacerdote. “La Iglesia es parte de la sociedad, pero la Iglesia es pueblo. Antes había más cercanía entre los jefes de la Iglesia y el pueblo; ahora, por todos los problemas que la Iglesia ha vivido, por el tema de los abusos, está más concentrada en la organización interna, más que en los problemas de la sociedad. Ahora está concentrada en no meterse tanto en los grandes problemas de la sociedad, sino en la organización interna, como estudios filosóficos, formación de las comunidades de las parroquias, me imagino que cuando pase este periodo, de nuevo vendrá una relación más dinámica entre la Iglesia y la sociedad en general. Aunque el pueblo que pertenece a comunidades cristianas específicas está maravillosamente bien. En Linares atendía a tres capillas de diferentes lugares, excelente gente y relaciones. La Iglesia, por todos los problemas que ha tenido, está más prudente, y sabe que no puede decir cualquier cosa en cualquier momento, pero la gente que está formando comunidades, es muy buena, cercana, coopera para que las cosas sean mejores”.

Para Favaretto, tanto la Iglesia como la sociedad viven los mismos problemas, porque “hay mucha violencia en la sociedad, que no es normal; mucha desunión, cada uno cree que su idea es la mejor, pero la impone con violencia e insulto, y eso no debe ser”. Y específicamente cómo ha afectado esto a la congregación salesiana, indica que la gente sigue confiando en la enseñanza de sus colegios, por la cantidad de alumnos que mantienen. “Un sector de la sociedad está muy de acuerdo con el sistema educativo salesiano, que es nuestra obra principal, porque vemos aumentar los alumnos, a veces más de lo que uno quisiera recibir. Es bueno por un lado, porque significa que el sistema educativo es apreciado, pero es malo porque una obra educativa será siempre de persona a persona, y cuando hay muchas, no alcanza a llegar bien. Eso nos indica que tenemos que estar continuamente formándose y mejorando”.

Tres años, prorrogable por otros tres, como máximo.

La pandemia que nos aqueja

La conversación con Favaretto transcurre en medio de la pandemia mundial que vive la humanidad, a causa del Covid-19. Al ser italiano, Favaretto comenta que gracias a Dios, la familia que permanece en Venecia se encuentra a salvo. Sin embargo, este virus lo lleva a tener una reflexión. “Tenemos una sociedad que se cree todopoderosa, demasiado emborrachada con los éxitos económicos; llega un virus y te liquida el mundo. Todos recluidos en su casa en cuarentena, y a mucha gente no le llega plata, está inutilizada la sociedad, y me llama la atención, una sociedad tremendamente débil, que cree tener todo el poder y no lo tiene. Una sociedad que tiene que vivir una pandemia, que es peor que una guerra. Es una sociedad que hizo todo lo posible por olvidarse de Dios y alejarse, y ahora se ve lo que hace esta sociedad. No podemos salir, comprar, divertirse, porque te lo impide un bacilo. Es tremendo. El hombre llegó a la luna, quiere llegar a Marte, el hombre hace tantas cosas, pero el mundo entero está derrotado por un virus, una debilidad enorme como sociedad”, concluye.