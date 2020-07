Salas vacías y sin bullicio: el duro momento que viven jardines infantiles particulares

– Una veintena de establecimientos privados cerraron forzadamente sus puertas a mediados de marzo y hoy sus educadoras lidian entre trabajos online con los padres y menores, como también ansían un retorno a mediano plazo.

Equipo de Crónica

El prolongado cierre de salas cunas, jardines infantiles y colegios resuelto en marzo pasado por la propagación del coronavirus cambió toda la dinámica de enseñanza manteniéndose el vínculo entre educadores y alumnos vía online.

Sin embargo, la pandemia provoca también un duro revés en lo económico y está golpeando fuertemente a los jardines infantiles privados que, a diferencia de los establecimientos de la Junji que dependen del apoyo estatal, están manteniéndose con esfuerzo pese a que varios de ellos han registrado una disminución en las matrículas en los últimos dos meses aunque también habían resuelto rebajas en las mensualidades.

A ello se agrega un dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que los servicios públicos que mantienen convenios con salas cunas suspendan los pagos de mensualidades en aquellos establecimientos donde el personal se haya acogido a la ley de Protección del Empleo.

Varios de los sostenedores reconocen que hoy viven un duro momento, pero admiten que están expectantes adoptando todos los resguardos sanitarios para cuando la autoridad de Educación resuelva el regreso de los niños y estudiantes a los jardines y colegios.

Mensualidades de jornada completa en salas cunas que bordean los $300 mil han debido rebajarse a la mitad para intentar sostener las matrículas. Lo mismo ha ocurrido con las mensualidades de jardines infantiles que rondan en los $150 mil por media jornada y que han debido bajarse entre 40% y 50% para acomodar también los presupuestos de las familias, muchas de las cuales también enfrentan crisis derivadas de los efectos del Covid 19.

En este segmento también enfrentan la emergencia y sin apoyo los after school, que en los últimos años se han transformado en las escuelas alternativas al sistema educativo formal. Muchos padres vieron en estos establecimientos una oportunidad para que los niños aprendan sobre medio ambiente y arte, principalmente, con un fuerte componente lúdico y otorgando gran importancia a los componentes emocionales y afectivos de las niñas y niños. Pero la pandemia los ha golpeado con particular fuerza, y tuvieron que reinventarse.

Denisse Caldichoury, propietaria del jardín Turrón

“La crisis nos ha golpeado y ya bajó nuestra matrícula a 71 niños”

Lejos están los días en que el bullicio de los niños, los gritos de varios corriendo y las risas de otros llenaban los espacios del jardín infantil “Turrón”, que desde 2006 funciona en el centro de Punta Arenas.

La irrupción del coronavirus interrumpió abruptamente el comienzo de un año escolar que había comenzado con 120 niños matriculados y distribuidos desde la sala cuna hasta el kínder.

Aunque las paredes mantienen intactas las decoraciones y motivos infantiles, se extrañan los cantos de los niños, el hablar pausado de las educadoras mientras les enseñan las primeras actividades de formación educativa.

“La crisis nos ha golpeado y ya bajó nuestra matrícula de 120 niños a 71 menores distribuidos en doble jornada”, señala la directora del jardín, Denisse Caldichoury.

Recuerda que las actividades las interrumpieron el 16 de marzo y desde esa fecha debieron reinventarse en cómo seguir con el establecimiento.

“Nadie sabía cómo actuar ante lo que estaba pasando. A la semana siguiente empezamos a trabajar en distribuir material enviándoselos a los papás para que puedan trabajar los niños en casa”, recordó.

También tuvieron reunión online con los padres y apoderados para ir definiendo las actividades en medio de la pandemia y desde el 1 de abril comenzaron con clases online durante una hora y media en la mañana y otra hora y media en la tarde con los niños de los niveles más superiores. Además, se dictan clases en educación física, inglés y el trabajo de refuerzo por parte de las educadoras.

Respecto a los niños que están en sala cuna se ha trabajado con los padres para reforzar la estimulación temprana, clases de cuenta cuentos y se han programado clases de yoga en familia para que los padres interactúen con sus hijos.

“Además se han coordinado conversaciones con especialistas que explican detalles de cuando comienza el proceso de aparición de los primeros dientes o los inicios del gateo, consejos prácticos de estimulación al crecimiento, más actividades de canciones para los más chicos”, explica la educadora, quien afortunadamente no ha recurrido a la suspensión laboral de los 20 trabajadores del jardín entre educadoras de párvulos, manipuladora de alimentos y de aseo.

“Ahora se está poniendo más fea la situación. Hasta junio decía que iba a andar bien, pero ahora en julio ya se produjo la ida de niños”, señala con incertidumbre.

Katherine Molina, directora del jardín “Pequeños artistas”

“En abril hicimos un descuento de la mensualidad en 50%”

“A veces se torna un poco más complejo”, dice al comenzar el diálogo la directora del jardín infantil “Pequeños artistas”, Katherine Molina, para describir del difícil periodo que enfrentan los sostenedores, directoras y educadoras de los jardines infantiles que permanecen cerrados obligadamente por la emergencia sanitaria que vive el mundo.

“En abril hicimos un descuento de la mensualidad en 50%. Muchos optaron por retirar sus niños por distintas razones. Esa tendencia se ha mantenido. A comienzos de año teníamos 80 niños matriculados y ahora nos quedan 35”, explica, aunque esta cantidad se relaciona con los menores distribuidos en niveles medio menor y mayor, con edades de 2 y 3 años.

Además, mantienen la matrícula de niños en sala cuna que en marzo era de 30 infantes y hoy bajó a 15 niños. “En sala cuna se trabaja en convenios con empresas y en mayo muchas de ellas suspendieron los pagos. Ahí nos estábamos afirmando, con los convenios de organismos estatales, pero ahora la Contraloría sacó un dictamen en el que suspende pagos en aquellos jardines donde su personal esté acogido a la ley de Protección del Empleo y eso nos afecta”, lamenta la educadora.

En este jardín trabajan 29 personas todas las cuales están acogidas a la Ley de Protección del Empleo y Katherine Molina reconoce que en los 16 años de funcionamiento del jardín lejos este es el momento más crítico.

“Pese a todo hemos seguido trabajando con los niños para lo cual hay algunas personas encargadas de mantener las actividades”, agrega la educadora de párvulos y directora de los “Pequeños artistas”.

“Escuelita Bambú, libre y feliz”

Educación personalizada con juegos y conciencia medioambiental

“Somos una escuela alternativa, nos regimos por el decreto 2.272 del Ministerio de Educación, que permite la educación libre y alternativa en Chile. Preparamos a los niños y niñas para que rindan exámenes libres a fin de año, nos preparamos con todos los contenidos curriculares que exige el ministerio, pero no recibimos recursos de ellos, sino que es netamente particular”, describe Tamy Andrade Sgombich, directora de la “Escuelita Bambú, libre y feliz”.

“Como tenemos un sistema de trabajo muy diferente al colegio tradicional, que involucra la educación emocional, en valores, todos los contenidos a través del juego, didáctica, de lo empírico y la conciencia medioambiental, el yoga, Mindfulness, las familias han optado por este tipo de educación porque es un poquito más respetuosa y sana para la infancia”, destaca la directora de esta escuela, que lleva cinco años de labor.

Es por eso que en este sistema no tienen más de 10 niños por sala, para una educación más personalizada y que ahora mantienen de manera online. En marzo tenían una matrícula de 40 niños (de los 2 a los 11 años) y bajó a la mitad, lo que les acarrea perjuicios, pues deben pagar los sueldos de los mediadores (forma en la que se refieren a los profesores). Pero como el fin no es lucrar, realizaron un descuento de un 40% a las familias que han permanecido ligados a la escuela, y a las que han tenido más complicaciones económicas, una rebaja de un 50% en las mensualidades. Claro que esta decisión la tomaron con el respaldo de que la dueña del espacio no les está cobrando el arriendo, sino, las complicaciones económicas serían mucho mayores.

Sala cuna “Ronda de colores”

El cierre forzado las obliga a la reinvención para pagar arriendo

“Este es un cierre forzado. Desde marzo estamos sin poder abrir los jardines. La emergencia la estamos enfrentando con la aplicación Cuaderno rojo, que, si bien ya disponíamos de ella antes de todo esto, en el presente ha adquirido mayor notoriedad”, explica Rosa Hernández, directora de la sala cuna “Ronda de colores”.

A través de la mencionada aplicación envían el material didáctico a los padres y apoderados para que lo apliquen en los niños.

“Lo económico es lo que más nos afecta. Muchos apoderados han hecho retiro de sus hijos y hay empresas que mantenían convenios y dejaron de pagar, aun cuando desde la cartera de Trabajo se ha dicho que los contratos deben cumplirse”, dice.

Partieron en marzo con 40 niños, considerando que la capacidad del establecimiento está acotada. Sin embargo, hoy les queda el 50% de la matrícula y desde hace dos meses que bajaron la mensualidad a la mitad.

Hay ocho educadoras y personal de apoyo, todas las cuales están acogidas a la ley de Protección del Empleo.

Sin embargo, Rosa Hernández dice que han debido buscar la forma para generar recursos y así cumplir con los compromisos de pago de arriendo y de consumos básicos, ya que esta sala cuna la emprendieron hace cuatro años con otras colegas con las que antes trabajó en otro jardín infantil.

“Debemos reinventarnos además para cumplir con el pago de las cotizaciones. Para ello creamos el pack Mi caja divertida, que la ofrecemos por Instagram y Facebook. Allí vendemos materiales didácticos que permite a los padres trabajar con los niños en casa”, señala la educadora.

“Hoy no se visualiza que volvamos antes de septiembre y seguramente ese regreso será parcial en los jardines y salas cunas. No creo que la autoridad de Educación privilegie una apertura total en todos los establecimientos, sino que sea gradual”, opina.

En escuela “Aprender jugando”

Espíritu lúdico pese a todo: juegos y pasapalabra

En “Aprender jugando” realizan, de manera online, apoyo pedagógico de lecto-escritura, comprensión lectora, talleres de zumba kids, yoga, patrimonio cultural, ciencias, expresión artística, fomento lector (Pasapalabra), matemáticas (juego del bingo), identificación, y representación de números, para niños de 4 a 8 años.

La psicopedagoga Isabel Mayorga Gallardo y la educadora de párvulos Angélica Costa Gallardo están a cargo de esta escuela, que desde el 18 de marzo no recibe a los niños. “Nos organizamos y trabajamos con sesiones de lunes a viernes, de 45 minutos, con grupos de 2 ó 3 niños o incluso uno, no hemos parado desde abril, aunque bajó considerablemente la cantidad de niños. En el After, el total era de 62 entre mañana y tarde y actualmente quedan 14, y con ellos trabajamos”, detalla Costa, a lo que se agrega “que la mensualidad tampoco la cobramos al 100% solamente un 40%”. Además de ellas dos, trabajan otros tres profesores en este After, a quienes se les paga por clase, aunque tuvieron que finalizar el vínculo con una técnico.

Al ser un establecimiento particular, no reciben apoyo del Estado. “Llevo mucho tiempo postulando a programas y beneficios que facilitan a las Pymes, pero en mi caso no hay nada que pudiéramos obtener, porque somos de segunda categoría tributaria. Solamente estamos viviendo con lo que podemos hacer”.

Otro tema es el arriendo del espacio, en Maipú 800, que no han podido pagar desde abril. “Pero está conversado, trato de ser optimista, y llegamos a un acuerdo, como un crédito a largo plazo, así que eso me deja un poco más tranquila para mantener el equipo educativo idóneo para trabajar con los niños, que es lo primordial”, enfatiza Angélica Costa, que vaticina que recién en marzo podrían retomar las actividades de manera presencial.

La apuesta de escuela “Funny Afternoon”

Cajitas educativas para desarrollar imaginación

En la escuela “Funny Afternoon”, también tuvieron que reinventarse en estos tiempos de confinamiento, ya que su principal labor es la de cuidar a los niños después de clase, labor que no han podido realizar desde el 16 de marzo.

“Hay apoderados que nos siguen apoyando en el proyecto y siguen, pero hay otros que debido a la situación quedaron sin trabajo o reciben la mitad del sueldo y han tenido que dejar el servicio”, explica la profesora de educación general básica, Luz María Carimoney Galindo.

Un ejemplo de esta reinvención son las Funny Box, unas cajas que desarrollan desde el mes pasado, que están relacionados con el trabajo que llevan adelante, “como actividades recreativas que están vinculadas con el desarrollo de la imaginación, tomando en cuenta que la situación actual es bien complicada para ellos. Por estas circunstancias se ven obligados a estar por horas frente a un computador, que es lo menos recomendable, pero nos vemos obligados y tenemos que adaptarnos. Por eso tratamos de crear estos box y llevarlos a sus casas, nos conectamos a una hora determinada y trabajamos todos juntos. Hay kits para trabajar en familia, otros que requieren supervisión de un adulto”, indica la educadora de la escuela, que trabaja con diez niños de 3 a 10 años.

Sin embargo, los ingresos por concepto de mensualidad han bajado un 50%: “en marzo aún estábamos expectantes, ver qué iba a pasar, pero con el correr de los meses se fue haciendo complicado. A pesar de que ofrecemos otros servicios, los apoderados que aún mantienen contrato con nosotros del cuidado, es un servicio que nos vemos impedidos de ejercer. Algunas mensualidades se adecúan, se entiende la situación en la que estamos y hemos recibido el apoyo de ellos, que comprenden nuestra posición como emprendedoras”.

Obviamente, no reciben ningún beneficio de parte del Estado para ejercer su labor educativa, “más que postular a cualquier proyecto que sale disponible, como Sercotec, por ejemplo, porque como After School no pertenecemos a nada, hay un vacío legal que ahora se nota, porque uno queda completamente desprotegido”, finaliza Luz María Carimoney Galindo que trabaja junto a María Cristina Soto.