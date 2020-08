“Salesianos en casa” un programa para una semana especial

Por las pantallas de ITV Patagonia Los centros de alumnos del Instituto Don Bosco, Instituto Sagrada Familia, Liceo María Auxiliadora y Liceo San José enviaron a dos representantes para animar este espacio televisivo, en el que a través de concursos y llamadas, pudieron compartir con sus compañeros

Los estudiantes de los establecimientos salesianos esperan con ansias la llegada de agosto, para participar en la Semana Salesiana, con su desfile, misa, desayunos entretenidos y, especialmente, los Hola Hola, en la que las comunidades educativas se lucen cumpliendo entretenidas pruebas. Todo eso pasó al recuerdo, siendo especialmente doloroso para los chicos y chicas de cuarto medio, que ya no volverán a vivir esas festivas jornadas.

Los centros de alumnos no se quedaron de brazos cruzados y junto a sus asesores, planificaron una Semana Salesiana especial, diferente y, acorde a los pandémicos tiempos que corren, a través de la pantalla. “Salesianos en casa” fue esta propuesta, que debutó el lunes por las pantallas de ITV Patagonia y que tendrá emisiones hasta hoy, desde las 18 horas.

Diego Soto, Bastián Moreno y Mauro Zanni, fueron los representantes del Instituto Don Bosco; Tania Andrade y Javiera Agustinos, del Instituto Sagrada Familia; Vicente Vargas y Benjamín Celedón, del Liceo San José y Macarena González, del Liceo María Auxiliadora, fueron los encargados de ponerse frente a las cámaras y animar este espacio televisivo durante una hora. En tanto, los asesores fueron José Miguel Carrera (Instituto Don Bosco), Yasna Loncón (Insafa), Heriberto Pérez (Liceo San José) y Patricia Poggi, del Liceo María Auxiliadora.

Yasna Loncón explicó que este año, producto de la pandemia, quisieron hacer una Semana Salesiana online en la que cada colegio tuvo un día de programa. El lunes comenzó el Liceo María Auxiliadora, el martes correspondió al Insafa, ayer fue el turno del Liceo San José y hoy cerrará el espacio, el Instituto Don Bosco. “El viernes se va a transmitir la eucaristía de los cuatro colegios salesianos, que tradicionalmente se realizaba en el Liceo San José, pero que también será online”, indicó Loncón.

En tanto, el asesor del centro de alumnos del Instituto Don Bosco, José Miguel Carrera, destacó “la mística de siempre juntarnos para hacer algo para los jóvenes, que es lo más lindo de todo esto, especialmente por lo que estamos viviendo como sociedad. Esto no nos impidió poder realizar algo para la juventud salesiana, especialmente para todos los que formamos parte de algún colegio salesiano. Este programa fue creado para las comunidades educativas, y que tengan un momento para disfrutar de esta semana salesiana especial. Lo estamos planificando desde hace un mes, y por llamadas por Zoom con los otros asesores, motivamos a los jóvenes a que ellos creen esto, porque uno prácticamente los ayuda para que puedan hacer este tipo de programas, pero los gestores son ellos”.

El programa presentó las historias de Don Bosco y María Mazzarello, sus obras en el mundo y especialmente en Magallanes, además de envío de saludos y participación en concursos.

Sin nervios y con mucha alegría

Todos los animadores estaban muy contentos de poder llegar hasta sus compañeros, a través de la señal televisiva. Algunos ya han tenido experiencia en las comunicaciones, y otros recién se acercan a este mundo, que les fascinó.

Tania Andrade Quinchamán animó el martes. La estudiante de cuarto medio del Insafa comentó que “fue muy entretenido, hubo mucha gente participando, tuvimos muchos mensajes y saludos que no pudimos leer, por el tiempo. Se hizo corto el programa y súper contenta de participar en mi último año como alumna salesiana y hacer llegar a la comunidad este programa de los salesianos y juntarnos, a pesar de las circunstancias. Esto surgió de una conversación y ahora ya es una acción, así que felices de esta oportunidad que nos dio ITV Patagonia. Nunca había tenido la experiencia de ser animadora de un programa en vivo, podría ser una carrera, me muevo mucho en el área de comunicaciones, porque en el colegio desarrollamos esta habilidad”.

Benjamín Celedón fue su compañero en la edición del martes y “siento que lo hicimos bien, y animamos a la gente a que quiera vernos. Hace unas semanas hice algo parecido, para los Cevas. Nunca me he hecho un drama con estar en pantalla o frente a la gente. Me dio mucha ilusión que llegaban muchos saludos de ex alumnos y público en general”, comentó.-

Para Macarena González, estudiante de primero medio del Liceo María Auxiliadora estará hoy frente a las cámaras, lo que no la complica porque “siento que hay que transmitir lo que uno es, el carisma salesiano. Ha sido un trabajo muy unido, haciendo foto en cristo y en la salesianidad. Hay que acostumbrarnos a esto, porque los salesianos no nos dejamos caer. Antes había animado Hola Hola, festivales, y si se da la posibilidad, me gustaría seguir en esto”.

En tanto, Vicente Vargas del Liceo San José, animó ayer, y ensayó el martes por Zoom. “Una Semana Salesiana para el recuerdo, porque es difícil que vuelva a pasar esto. Voy en tercero medio y espero que podamos el próximo año, vivir una Semana Salesiana más normal”. Su compañera en el set fue Javiera Agustinos, del Insafa, que ya había animado otros eventos. “Voy en cuarto medio y que tengamos la Semana Salesiana en forma virtual igual es como chocante, pero como centros de alumnos estamos tratando de hacer lo mejor, para que nuestros compañeros se sientan con el calor de la casa. No conocía a los compañeros, pero por Meet conversamos y ensayamos para coordinarnos, hay que estar preparados para todo. Aunque me gusta interactuar con la gente y animar, prefiero el área de administración”.

Mauro Zanni, del Instituto Don Bosco estuvo en la jornada inaugural. “Hubo errores, pero detalles mínimos, fue todo lo que esperábamos. Había nervios, porque nunca había tenido cámaras tan cercanas, aunque sí había animado festivales con algunas compañeras y fue una buena tarde, pasó muy rápido el tiempo. En nuestro centro de alumnos, la motivación de crear cosas nuevas como ésta, siempre está. Si estuviera la posibilidad de seguir, nos gustaría mucho”.

Finalmente, Bastián Moreno Guzmán, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Don Bosco, tiene una extensa carrera en las comunicaciones, ya que hace unos años se hizo conocido por ganar un concurso de relatores, que le permitió conocer al “Trovador del Gol” Alberto Jesús López. Además, este año relató el Campeonato Nacional Amateur que se disputó en Punta Arenas y ha animado el Fesbo, Festival de la Familia y sketch juveniles en el Festival en la Patagonia. “Me apasiona el relato deportivo, es un don que quiero trabajar y ojalá el día de mañana se me abran las puertas para algo televisivo o radial”, comentó.

Con respecto a este espacio, “ha sido un programa distinto, pero emotivo, porque en abril, mayo, no sabíamos lo que iba a pasar con la Semana Salesiana, pero feliz de que nos pudimos unir con los otros colegios para sacar la tarea adelante. Yo voy a estar este jueves (hoy) cerrando la Semana Salesiana, que es algo que agradezco”, concluyó.

