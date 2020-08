Salió desde Cerro Sombrero y ahora es un próspero empresario en Brasil donde fue licenciado por la Nasa para fabricar ventiladores mecánicos

Juan Rubén Calbucoy Oliarte Cuando niño lo apodaban “Diego Portales” porque vivía en esa estancia. Sufrió los rigores del inicio de la dictadura siendo un preadolescente y a pesar de las dificultades para seguir estudiando, llegó a establecerse en Indaiatuba, ciudad distante 130 kilómetros de Sao Paulo, donde lidera la firma Russer

El 21 de mayo, Juan Rubén Calbucoy Oliarte o Rubén Oliarte, en Brasil, recibió la noticia de que la Nasa había seleccionado a su empresa, Russer, dentro de un centenar de postulantes de todo el mundo, para fabricar tres mil ventiladores pulmonares, para afrontar la pandemia por el Covid-19. Nada mal para alguien que salió desde la estancia Diego Portales, caminaba para ir a la escuela de Cerro Sombrero y que casi vio truncados todos sus sueños, tras el Golpe de Estado, que lo encontró siendo apenas un preadolescente.

Ese día que recibió la noticia, recuerda que “le dije a mis ingenieros, a mi equipo de trabajo, a mi mujer e hijos: escriban esta fecha en sus memorias. Hoy conseguimos la oportunidad mas noble que nos puede ofrecer Dios y la vida: Salvar vidas. Cada equipo representan varias vidas. Tenemos que fabricar miles. Entonces miré el calendario en mi celular, 21 de mayo 2020, y recordé que aproximadamente unos 48 años atrás, con 13 años, en un 21 de mayo, me paraba frente a un metálico micrófono en la plaza de Cerro Sombrero en un desfile cívico-militar. Había ganado el concurso de mejor poesía y mi poema comenzaba diciendo: ‘21 de Mayo, fecha de gloria y honor!’. Cuando terminé de recitar le pregunté a mis amigos en la fila ‘¿Como estuve?’. Y me respondieron ‘nos asustaste con el medio grito que diste! Si no estás en el campo huasamaco’. Terminado el desfile nos fuimos corriendo muertos de la risa, a comer empanadas en el casino”.

Ese vínculo de su exitosa actualidad con la infancia no fue simple coincidencia. Sus primeros años de vida lo marcaron para siempre.

¿En qué escuela inicio sus estudios en Magallanes y cómo llegó a Tierra del Fuego?

“En la legendaria Escuela Nº 1 de Punta Arenas. Mis primeros profesores fueron, entre otros, el poeta y escritor Marino Muñoz Lagos. Recuerdo que uno de mis amigos y compañero de clases era Alfonso Cárcamo, hijo del recordado ‘Cocho’ Cárcamo. Tenía 6 años y en mi bolso de cuero rígido tenia escrito mi nombre: Juan Rubén Arriagada Oliarte. Subí a la micro y cuando grité ‘esquina, esquina’, bajé tan entusiasmado por llegar a contar mi primer día de clases que olvidé el bolso en la micro. En segundo básico recibí otro bolso de cuero. Escribí mi nuevo nombre: Juan Rubén Calbucoy Oliarte. Mi madre Filomena Oliarte se casó con un fornido chilote de apellido araucano: Calbucoy (Arbol azul) fuerte como un roble; hizo el Servicio Militar en el Regimiento de Infantería Cochrane y ganó el título de vicecampeón de box de las FF.AA. de Magallanes. Fue pescador y ovejero. Tuvo como patrón a Walter Rauff, lugarteniente de Heydrich y cercano al Reich de Hitler. Antes de eso, quedó a cargo de la estancia Diego Portales. Yo tenía 8 años cuando el bus de pasajeros que llevaba a los enapinos del aeropuerto de Cerro Sombrero a Cullen quedó jocosamente alborozado con mis gritos de: ‘¡esquina, esquina’. El chofer ni nadie podría imaginar una esquina en pleno campo liso y plano en el medio de la isla Tierra del Fuego. Cuando me di cuenta que el bus no paraba mi desespero fue tamaño que comencé a gritar el nombre de la estancia: ‘¡Diego Portales! ¡Diego Portales!’ A partir de ese día nadie más me llamó por mi nombre. Sólo era conocido por ‘Diego Portales’.

Aunque reconoce que su infancia no fue tan sacrificada, recuerda que “con 8 años tenía que andar algunos kilómetros muy temprano, con temporales de nieve y viento camino a la huella. Cuando subía al bus, las señoras me sacudían la nieve del abrigo, ‘pobrecito’ me decían cariñosamente.

Posteriormente se trasladó con su familia a una estancia que limitaba con Argentina. Muy lejos de Cerro Sombrero. “Algunas veces tuve que caminar casi 30 kilómetros para llegar a casa los viernes de noche y volver los domingo en la tarde. Como recuerdo con cariño los tíos enapinos que me llevaban a la estancia o me daban alojamiento en sus casas en Cullen: el tío Coñue con la tía Maura, el tío Anselmo Ampuero, el tío “Chico” Oyarzún, Osorio, “Cacharrito” Zaldívar, Domínguez”.

Pese a todos esos esfuerzos, reconoce que no fue un buen alumno. “Mucho me gustaría contar la historia de un muchacho esforzado, sacrificado y un ejemplar alumno. Lejos de eso. No tengo orgullo en contarle esto pero, a pesar de nunca haber sido expulsado o suspendido de una escuela, era considerado el más desordenado del curso. Nunca repetí, pero era un alumno abajo de la media. Lo cuento para que los papás que están leyendo y tienen hijos problemáticos, no pierdan la esperanzas. Pero cuidado, que es en esta edad que se va moldando el carácter de lo que puedes ser tu vida entera. Si tienes un padre escultor valoriza el cincel que te esculpe. Yo fui formado ha hachazos”.

Torturas en la adolescencia

Pero sin duda, un hecho que lo marcó, fue el 11 de septiembre de 1973, “tanto que podría decir ‘mi vida antes y después del 11’. Entonces supe que mi profesor Santiago Oyarzún ‘Tatao’ había sido detenido con otros profesores. Era mi profesor desde el tercero básico y todavía recuerdo el día que mi madre fue a conversar con él para saber de mi desordenado comportamiento y él le dijo: ‘es un chico muy inteligente y muy bueno’. El semblante de mi mami se iluminó y sus ojitos se humedecieron. Le agradezco a este amoroso maestro de escuela que no le tiró la esperanza a mi querida vieja”.

Pero volviendo al “11”, recuerda que “nos llevaron al internado de niñas de Cerro Sombrero. La señorita Odila (una calle de Cerro Sombrero lleva su nombre) una dama flemática, prolija y muy elegante era la inspectora. Ya estábamos en toque de queda. Yo adoraba los dibujos animados y ese día veía una dicotomía de Disney y bandos militares. Ya de noche, el bus amarillo escolar americano nos llevo a Cullen. Me dejó en el antejardín de la casa de un señor que iba a comer parrilladas casi todos los fines de semana a la estancia. Mi mamá le pagaba con un apetitoso corderito mi estadía. El no me quiso abrir la puerta. Me quedé un largo tiempo sentado en el antejardín escondido entre unos arbustos. Sentía los disparos intermitentes de ametralladoras. Pasaba de pronto una camioneta de la Enap llena de militares con algunos civiles presos. Tendría unos 13 años y comencé a temblar de frío. Insisti en golpear la puerta, las cortinas se movían pero la puerta no se abría. Comencé a sentir miedo y me dio rabia conmigo mismo. Días atrás cantaba ‘venceremos’ y ahora estaba cagado de miedo; controle mi temblor y entonces después de varias horas se abrió la puerta con una advertencia seca: ‘tu padre es de izquierda y no quiero tener problemas. Nunca más vengas para acá, que sea la ultima vez’”.

No recuerda cómo llegó a su casa, pero sí que “encontré a mi vieja llorando diciendo: ‘¡mataron a Allende estos desgraciados!’. Entonces los dos se sentaron en posición solemne y con rostros graves me dijeron: ‘no vayas más a la escuela, si teníamos alguna esperanza éstas se murieron con Allende’. Recuerdo mirarlos largamente. No ir mas a la escuela parecía demasiado atractivo; la escuela era buena, pero no dejaba de ser una obligación pesada y sacrificada. Mi respuesta a esa oferta decidiría mi futuro. ‘Es una locura –respondí- ¿qué voy a ser en la vida sin estudios? No. Seguiré estudiando como sea’.

Pero las cosas cambiaron en el internado de Cerro Sombrero con la llegada de un nuevo inspector. Boina negra y una enorme pistola colgando a los lados. “Nos hizo parar al pie de nuestra litera y como un comandante haciendo revista de tropa nos miró detenidamente a cada uno, desde Matías Ulloa y Juanito Quelín que estaban en primero básico hasta nosotros que estábamos en séptimo. De un grito nos mandó a la cama y entonces me llamó al frente. Me levanté y me paré como un soldadito de plomo. Se acercó con los ojos fijos en los míos y dijo: ‘así que tú eres comunista’. Hice un largo silencio y para no enfurecerlo más le di una respuesta más suave. ‘No señor, no soy comunista’. ‘!Así que no eres comunista’ grito más fuerte. ‘No señor. Soy socialista’. ‘!Es la misma mierda¡’, fue la nueva exclamación que recibió de vuelta.

Es por eso que Calbucoy apunta que hizo el Servicio Militar a los 13 años. “Mi compañero de palizas en aquel tiempo era Demetrio Díaz, que guardaba como un enorme tesoro una foto de Allende cenando en su casa. Su padre era regidor. Y también Manuel Contreras (hoy artista y ganador de varios festivales entre ellos Festival de la Patagonia). Mientras más nos pegaban, más mal nos portábamos . Nos hacían caminar de cuclillas por los pasillos y cuando no dábamos más nos tiraban a la ducha fría y comenzaba la sesión de varillazos a poto pelado”.

Un día su padre Calbucoy lo fue a buscar a caballo a Cullen. “Acelere el caballo y me puse a su lado y le dije: ‘papi, los milicos me están pegando mucho’. Me quedó mirando y comenzó a esbozar una sonrisa malvada y sentenció: ‘Bien hecho, huevón. A ver si ahora te enderezan’. Mal sabía el pobre que los próximos días lo vendrían a buscar y lo llevarían detenido al sótano de una casa de Sombrero y fue sometido a violentas torturas. Cuando lo fui a ver, mi duro corazón no aguanto. Lloré. Estaba desfigurado de tantos golpes”.

Eso lo impactó al punto de no querer ver a nadie. “Llegaba a Cullen y me presentaba al cuartel de los militares. ‘Señor -le decía al teniente-mañana tengo que ir a la escuela en Sombrero y no tengo donde dormir’. ‘¿Y que quieres que haga que te consiga un hotel?’. ‘No señor, que si me pilla el toque de queda no tenga problema’. Llevaba de la mano a mi hermano chico de 6 años. ‘Ya, ándate a dormir en esa esquina’. Me daban unas frazadas y dormía en el piso de una casa improvisada de cuartel.

El estudio como salida

Aguantó hasta que entró a estudiar al Liceo Industrial, aunque hubiese querido seguir Historia y esperaba con entusiasmo las clases de Castellano con el ‘papi’ Vera. Al mismo tiempo, detestaba Matemática, Física y todo lo relacionado con números y cálculos, así como el idioma inglés.

“Confieso esto porque si algún muchacho lee esta entrevista podrá sacar alguna lección de cómo se forma un empresario de éxito. Por supuesto no se forma siendo un mediano estudiante como lo fui yo, porque lo que no quise estudiar en la escuela lo tuve que estudiar en la vida. Podrás escaparte de las clases, podrás copiar, podrás hacer la cimarra pero jamás podrás descifrar el mapa del tesoro si no estudias, pues tendrás que saber calcular, de lo contrario harás una enorme cantidad de hoyos en tu vida y no encontraras el tesoro”, reflexionó.

Pero encontró un aliado en el profesor Henrique Gómez, quien lo llevó a la parte de los talleres para elegir entre electricidad, hojalatería, carpintería o maquinas y herramientas. “En maquinas y herramientas se tomaban pedazos de aluminio se fundían y luego se le daba forma en tornos y salían unos complejos engranajes de la fresas, para luego rectificarlos y dejarlos perfectos. Parecía mágico. Montaré una fábrica y haré miles de diferentes partes y piezas. En ese instante se daba inicio a la embriogenesis de un futuro empresario”.

Y aunque en su mente quiso ser guerrillero y luchar contra la dictadura, pero como menciona después, conoció a Dios y su vida cambió para siempre.

“Nosotros los hombres esperamos que Dios haga caminar inválidos, que traiga luz a los ciegos y no valorizamos el mayor de los milagros que es cambiar un corazón lleno de odio. Dándole la vista a un ciego o hacer caminar un paralítico ayudas a dos hombre”.

El salto a Brasil

Cuando cursaba tercer año de Teología, volvió a Punta Arenas. “La situación era difícil para mi madre que tenía cinco niños más y todos en la escuela. Se hacía cada vez más difícil mi sueño de tener una empresa. La mayoría de las industrias -en aquella época- se estaban desmoronando en Chile. Brasil tenia -y tiene todavía- una política de protección a su industria nacional. Realice un éxodo. Agarré a todos mis hermanos chicos y a mis viejos y los traje a todos para Brasil. Terminando sus estudios los puse a todos a trabajar en la incipiente empresa Russer, que se transformaría en unas de las principales industrias médicas de América Latina.

¿Como construyó su empresa que hoy es considerada una de las mayores fabricantes de equipos e instrumentos de Urología en Brasil y America Latina?.

“Para conquistar un mercado tan difícil y complejo como el área medica se requiere de mucho esfuerzo. En Brasil son aproximadamente 7 mil urólogos. Es un grupo selecto, exigente y organizado, cualquier error es una noticia, es una vida, es también la vida o muerte de una empresa. Los fabricantes de esta tecnología médica son de origen alemán, japonés, americano. Un mercado muy competitivo.

¿Qué lo llevó a fabricar ventiladores pulmonares?

“ Brasil fue víctima de la peste española en el comienzo del siglo pasado. Se perdieron mas de 35 mil vidas. Hoy con el Covid-19 está cerca de los 80 mil. Comencé a recibir llamadas de médicos invitándome a ayudar en esta pandemia. Mi respuesta siempre fue: ‘nosotros sabemos fabricar para urología endoscopios, instrumentales de endoscopia, electro-médicos, pero ventiladores, no es nuestra especialidad. Una noche en el noticiario apareció en un lugar longincuo de Brasil unos profesionales de la salud tratando de salvar un paciente con unas bolsas improvisadas de plástico. Esto me conmovió profundamente. No pudiendo dormir, salí fuera de casa y tratando de encontrar una respuesta hice una oración: ‘Señor si es tu voluntad dame una respuesta que yo no la tengo’. Recibí una llamada de una Universidad de Brasil que estaba desenvolviendo un equipo y también de los EE.UU., un médico antiguo, cliente nuestro de la Universidad de Denver, Colorado. Nos informó que el laboratorio de Propulsión a Jato de la Nasa desenvolvía un ventilador pulmonar. Eran centenas de empresas postulando a esa licencia. Después de un mes cumpliendo las rigorosas exigencias de la Nasa fuimos seleccionados en America Latina. Estamos trabajando full time para cumplir un primer pedido de 3 mil máquinas.

Reconoce que en Brasil, miraban a Chile como el mejor país de América Latina. “Elogios para su gente, los carabineros, la belleza de algunas ciudades y sus paisajes naturales. De un tiempo para acá existe perplejidad . Me preguntan ¿qué le pasó a Chile?’”.

¿Espera volver algún día?

“Dice Génesis: ‘Y dejarás a tu madre y te unirás a tu mujer’. Mi vieja no está más, pero mi madre tierra está ahí, siempre me está esperando los 18 de Septiembre para ver el desfile en la Plaza Muñoz Gamero, como lo hacía con mi abuela desde antes de aprender a caminar. Todavía hay antorchas iluminando las noches frías de mi Tierra del Fuego, nieve blanca en las Torres del Paine, lana blanca en los coirones. Sí, quiero volver a los brazos de mi madre tierra. Lo hago todos los años, visitando a mi viejo amigo campesino Fernando en la estancia que crecí, a la tia Adelina en Sombrero, comer un asado al palo con Osvaldo, y comer sopaipillas con ruibarbo con mi amiga Marisol Uribe. Volveré”.