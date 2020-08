Salud confirma 20 nuevos casos de Covid-19 y se investigan brotes en empresas

Advirtiendo del aumento de contagios por Covid-19 en Punta Arenas, el jefe subrogante del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, Eduardo Castillo, confirmó 20 casos nuevos de coronavirus en la capital regional.

Mencionó además la investigación epidemiológica que se desarrolla a raíz de los brotes detectados en empresas de distintos rubros.

A nivel regional en la red hospitalaria se mantienen 15 pacientes positivos a coronavirus, 13 en aislamiento y 2 en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, ambos con soporte respiratorio.

Los pacientes con diagnóstico positivo a Covid-19 corresponden al 9,8% del total de hospitalizados en la región. A nivel regional se registran 138 casos activos y 1.617 recuperados. En cuanto al cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos a coronavirus como de contactos estrechos, a la fecha a nivel regional se contabilizan 11.569 fiscalizaciones y 104 sumarios en total.

Además de los brotes que se estaban investigando (en la Pesquera Torres del Paine, Tricot y Globalpesca), se analiza la situación de una empresa del rubro automotriz y una alerta en otras cinco firmas, en donde cada una ha presentado al menos una persona contagiada. “Es por ello que no podemos descartar que haya nuevos brotes”, manifestó el químico farmacéutico.

Sobre el brote en la pesquera, durante la jornada de ayer se informó de 5 casos nuevos, 4 funcionarios y un funcionario de una empresa externa, por lo que los contagios llegan a 58 casos positivos con 627 exámenes realizados.

Respecto de los contactos estrechos a la fecha se han detectado 201, de los cuales 36 son contactos laborales y 165 son contactos familiares, de estos últimos 18 han resultado positivos.

“Podemos señalar que el coronavirus ha ido avanzando en su transmisibilidad, abarcando lugares de trabajo y de familias, es por ello que la idea no es retroceder, sino mantener lo logrado, pero ello no es mágico y requiere no sólo los esfuerzos del personal de salud, sino también de otros sectores con competencias en el tema. El factor comunitario es muy relevante, sin ellos nuestro esfuerzo se va a ver empañado”, agregó.