Samu: un 120% se han disparado los llamados a causa del Covid

En medio de la contingencia sanitaria, el personal de la salud ha tenido un rol protagónico desde sus distintas áreas y un ejemplo claro de aquello es el Samu que realiza los traslados de todos los pacientes sospechosos y confirmados por Covid-19.

De este modo los equipos del Samu han debido adecuar sus ritmos de trabajo para responder a los tiempos en pandemia. Sus rutinas y sus turnos también se han ido adecuando para responder de mejor manera a las necesidades de la comunidad, sin embargo, el cumplimiento de protocolos, normas y buen uso de elementos de protección personal han jugado un papel fundamental para resguardar la seguridad de los funcionarios, a pesar de la atención que han brindado a 1.119 pacientes ya sea contagiados o sospechosos.

Este año, desde marzo a la fecha, el promedio de salidas ha fluctuado entre 900 y 1.000, lo que representa un aumento de 120 por ciento de los llamados en relación al año pasado.

Para el médico jefe del Samu, Felipe Hernández, el trabajo ha sido gratificante, aunque reconoce que “todos estamos agotados, en lo administrativo, logística y de gestión ha sido un tremendo trabajo y en lo asistencial se han enfrentado a la mayor cantidad de llamados telefónicos y mayor cantidad de salidas”, afirma, añadiendo que al principio se enfrentaron al miedo al contagio y a la incertidumbre que generaba esta enfermedad.

En este escenario, valora el trabajo desplegado en materia de elementos de protección personal, que se han gestionado compra y se han diseñado elementos de protección para las ambulancias, además se han empleado nuevos tipos de limpieza y de sanitización.

El trabajo en el Samu está dividido en cuatro turnos de 12 horas cada uno, pero durante la pandemia se han establecido turnos de 24 horas, de manera que un turno trabaja un día y tiene dos de descanso.

“Creo que lo más complejo de este período de pandemia es la tensa calma, la sensación de que esto ya pasó o va a volver a explotar en algún minuto, de esperar un segundo rebrote…Hay riesgo con pacientes que están asintomáticos, que no creen que estén asintomáticos y no toman medidas, pero además hay personas que se sienten mal, pero no consultan porque saben que los van a dejar 14 días fuera y no adoptan la protección de cuidarse en casa, ellos son un riesgo”, advirtió el médico.

Por último, Felipe Hernández destacó la toma de conciencia y la gran disciplina en el equipo, pues a pesar de haber trasladado a 1.119 pacientes por covid (sospechosos y positivos), sólo hubo contagios en un turno y se descartó que haya sido por un paciente.