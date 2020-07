Sandra Amar: “Al gabinete regional le falta calle”

Esta no ha sido una semana fácil para nadie que abrace las ideas de la derecha. El gobierno de Sebastián Piñera sufrió un fuerte revés en la votación, en general, del proyecto de ley que busca que las personas puedan retirar el 10% de sus fondos previsionales.

Esto fue antecedido por el fracaso de su primera propuesta para ir en apoyo a la clase media, que fue considerada insuficiente, incluso, por parlamentarios de su sector. Entre ellos, estuvo Sandra Amar (Udi), quien, junto a otros nueve diputados y un senador de este partido, firmaron y enviaron una carta al Presidente expresando esto y exigiendo que el Estado hiciera un “esfuerzo adicional y excepcional” para evitar que “nuevamente se le tenga que pasar la mochila a la clase media”. En dicha misiva, también le advirtieron que no defenderían “porque sí un sistema previsional que tiene más de 40 años”.

Para Sandra Amar, tener que enfrentarse así con su propio gobierno no fue fácil y, finalmente, entre presiones, tensiones y convicciones, resolvió abstenerse en la votación del proyecto del 10%, granjeándose un fuerte rechazo de la gente, que cuestionó su postura por redes sociales.

Pese a aquello, la legisladora no tiene empacho en concluir que parte de los desaguisados de su gobierno se deben a que al gabinete, tanto a nivel nacional como regional, le falta más calle.

-¿Es ésta la semana más compleja que ha tenido que vivir su gobierno?

– “Sí, efectivamente ha sido una semana muy compleja. El gobierno anunció la suspensión del comité político, donde se juntan los jefes de bancada, los presidentes de partidos con el gobierno. Es un periodo de reflexión, de ver cómo vienen las relaciones con el gobierno, que han estado -yo no diría que quebradas- pero sí bastante dificultosas”.

– ¿Fue un revés lo sucedido con la votación del proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones?

“Sí. Aquí también se provocó bastantes dificultades. Este proyecto se perdió en la Cámara de Diputados. Salió por tres votos y logró ser aprobado como idea general. Por lo tanto, yo diría que ha sido una semana compleja para todos, sobre todo para el sector oficialista”.

– ¿Cuán difícil fue para usted el tener que enfrentar esta votación?

– “Ha sido uno de los proyectos más complejos que me ha tocado votar por las implicancias que también ha tenido el voto que ha otorgado uno desde el punto de vista de la ciudadanía”.

“Me sentí

decepcionada”

– Imagino que usted fue una de las parlamentarias que pidió al gobierno hacerse cargo de la clase media en el marco de esta pandemia. ¿Qué sintió cuando el domingo pasado el Presidente anunció su polémico proyecto de apoyo a este sector?

– “Consideré que las medidas eran insuficientes. Siempre planteé que me preocupaba cómo iba a llegar esta ayuda social a un grupo importante de la población que es la clase media, que no es asidua a recibir beneficios del Estado porque, para efectos de los subsidios del Estado, tus ingresos son mayores o no logras ingresar a ningún programa y, por otro lado, no tienes los medios suficientes para satisfacer la totalidad de tus necesidades…

“Cuando se dieron a conocer los anuncios para la clase media, la verdad es que me sentí decepcionada porque pensé que íbamos a tener una mayor cantidad de beneficios y que éstos iban a ser por transferencia directa. Con estos créditos o préstamos anunciados seguíamos endeudando a la clase media. Entonces, al ver estos anuncios seguimos insistiendo en que necesitábamos un Ingreso Familiar de Emergencia exclusivamente para la clase media y, producto de que no nos encontrábamos satisfechos, sino, más bien, decepcionados, un grupo de diez diputados Udi y un senador hizo un emplazamiento al gobierno enviando una carta al Presidente de la República y, además, hicimos público nuestro sentir de que estábamos llegando de forma muy tardía y sólo trabajando lo que eran créditos y no transferencias directas”.

– Pero, mientras ustedes hacían esta gestión, un grupo de parlamentarios apuró la tramitación del proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

– “Así es. En dicha carta, nosotros dijimos que este proyecto, si bien podía solucionar una situación, no era el mejor proyecto, sino popular que iba a tener mucha adhesión de la ciudadanía…”.

– Antes que continuemos, ¿usted es partidaria de reformar el sistema de pensiones?

– “Sí. Pienso que es importante y esto también lo hicimos presente en esa carta, en cuanto a que estamos con una apertura de diálogo, porque consideramos que estamos con un sistema que ya lleva 40 años se tiene que analizar, evaluar y que tenemos que trabajar para un nuevo sistema previsional”.

– ¿Su voto está, entonces, disponible para una discusión profunda?

– “Tenemos apertura al diálogo y, más que pensar en un proyecto del 10% que – indudablemente va a ser muy bien recibido por la comunidad y así lo estamos viendo-, no es la solución a lo que está pasando con el sistema previsional en nuestro país, pero que sí las personas tienen la percepción de que esto viene a solucionar la contingencia actual porque podrán retirar el 10% de lo que tienen acumulado”.

– ¿Sufrieron, como parlamentarios oficialistas, mucha presión para rechazar el proyecto del 10% de parte del gobierno?

– “En un principio, si el gobierno no se allanaba a las peticiones que estábamos haciendo, la instancia o la alternativa ante no contar con soluciones efectivas para la clase media era votar a favor de este proyecto. Pero, el gobierno se allanó y los diputados firmantes (de la carta al Presidente) consideramos que lo que nosotros estábamos solicitando estaba dentro de los anuncios respectivos. Por lo tanto, ante eso, ante el acuerdo y el anuncio público que se hizo, indudablemente que hubo un cambio de decisión”.

– Pero, ¿por qué optó por abstenerse? Ha sido muy criticada por redes sociales.

“La abstención es una señal en cuanto a decir: ‘Ya, se llegó a un acuerdo, hemos logrado estas medidas para la clase media y, ante un acuerdo, también tiene que haber un cumplimiento’. Tampoco nos podemos quedar en las promesas, sino que tenemos que tener la señal de que esto no va a ser en un tiempo más. Tiene que haber una respuesta respecto de una inmediatez. Yo requiero fiscalizar el cumplimiento de este acuerdo y es, por ello, esta abstención”.

– La votación generó un caos al interior de la alianza gobernante y el ministro Blumel acusó que entró el populismo en Chile Vamos. ¿Usted se siente populista?

– “No, más populista hubiera sido si yo hubiera votado a favor. Para mí, si yo hubiera actuado de esa forma hubiera votado a favor porque hubiera concitado más aplausos. Pero, al tomar esta postura se trabajó con mucha seriedad. Estoy convencida que no es el mejor camino sacar esos ahorros. Si bien es cierto que son mis fondos, están destinados a un fin que es servir para tu pensión. Considero totalmente injusto que tú, con tus ahorros previsionales, tengas que dar una solución a una contingencia. Es el Estado el que tiene que hacerse responsable.

“Además, hay que ver cómo va a afectar a las pensiones el retiro de estos fondos, cómo…”

– Hay estudios que indican que, en varios casos, la diferencia no van a ser más de $10 mil mensuales en el monto final de las pensiones.

– “Puede ser que, a lo mejor, no vaya a incidir significativamente en el monto total de jubilación. Pero, me preocupa porque nosotros no podemos ver como solución el usar platas que tienen un fin distinto. Considero que es el Estado el que debe asumir eso y estamos viendo un cambio en el sistema porque las pensiones son bajísimas. Eso es una realidad que no podemos desconocer”.

– La mayoría de los chilenos va a terminar con pensiones misérrimas.

– “Por eso necesitamos una mirada más integral. Darle un vuelco a este sistema porque allí está el problema, no en que si yo retiro o no ese 10%. Aquí hay unas tablas donde se ve que la gran mayoría sólo podrá retirar un millón de pesos que es el mínimo y esos saldos se van a quedar en un mínimo.

“Si nosotros logramos que este Ingreso Familiar de Emergencia plus para la clase media, tendremos que, en tres meses, una familia promedio de cuatro personas podría obtener un millón doscientos mil pesos que es superior al millón que sacarías de tu capitalización. Además, si estás pagando arriendo podrías obtener un subsidio de doscientos cincuenta mil pesos y así va sumando y creo que esta situación va a ser más beneficiosa que estar sacrificando tu ahorro previsional”.

– La mayoría de la gente cree que el apoyo tenaz de La Moneda a que no haya retiro de fondos es porque defiende a la industria, a los dueños de las AFP y, en definitiva, no está con las personas.

– “No es mi postura. Siempre he estado en sintonía con la ciudadanía. No he votado de esta manera para apoyar a la industria. He votado por una convicción respecto de lo que creo que es lo más justo para la gente, que, a lo mejor, no se va a entender -y así lo he percibido por los comentarios en redes sociales-, pero cuando voto de esta manera estoy pensando que esto no es lo más justo para la familia, para el cotizante. En ningún caso lo veo como una forma para favorecer a la industria, a las AFP”.