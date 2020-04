“Se anunció la compra de ventiladores, pero no sabemos cuándo llegan y se necesitan con urgencia”

Profesionales de la salud advirtieron que la cuarentena se implementó de manera tardía.

Con nueve pacientes internados en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico, confirmados o por sospecha de coronavirus, el presidente del Colegio Médico en Magallanes, Gonzalo Sáez Torres, advirtió de la necesidad que existe de aumentar la capacidad de atención, del mismo modo hizo ver la falta de elementos de protección personal.

El médico afirmó que sólo hay anuncios respecto de la compra de ventiladores y monitores, pero estos no han llegado al hospital. “No sabemos cuándo llegan y se necesitan con urgencia. No hay mayores refuerzos en Cuidados Intensivos y lo que se ha implementado es que los médicos tienen turnos rotatorios de manera que no se expongan todos al mismo tiempo y hayan médicos para reforzar en caso de ser necesario”, señala el doctor Sáez.

Desde Servicio de Salud informaron que cuentan con 22 camas críticas en toda la red, esto considera al Hospital de las Fuerzas Armadas y Clínica Magallanes. Agregan que cuentan con 50 camas en el quinto piso del hospital para atención exclusiva de pacientes con coronavirus, pero está proyectada la reconversión de otros pisos para este mismo uso.

En este sentido, Sáez advierte que la cuarentena se ha establecido de manera tardía. Recordó que esta es una medida que se venía pidiendo desde hace tres semanas. “Como todas las decisiones que se han tomado, esto se realizó de manera tardía y si esto se hubiera hecho hace dos semanas, no tendríamos tantos pacientes críticos, como los que hay en este minuto”, enfatizó.

Además el médico reconoce que hay una escasez de elementos de protección personal. “Pero, hay que remar con los remos que uno tenga, no hay muchas opciones”, expresa, asegurando que en la región se están haciendo esfuerzos para contar con mejores elementos de protección personal mediante la producción local de, al menos, mascarillas para el personal.

“Tenemos un plan y un equipo de gestión que está haciendo su mejor esfuerzo, pero es necesario que la dirección del Servicio de Salud Magallanes, apure las adquisiciones de los equipos e insumos que necesitamos con urgencia”, dijo.

Declaraciones desafortunadas

En este sentido, lamentó las declaraciones del director del Servicio de Salud, Nelson Reyes, respecto de que se iba a instruir un sumario a un médico que dio positivo al coronavirus. Acusa que las declaraciones fueron desafortunadas y aclara que como médicos tienen más claro que nadie quiere enfermarse o si no no podrán atender a la gente. “Sólo tenemos un colega, que apenas presentó síntomas, se autoaisló (sic) y se hizo los exámenes correspondientes, y no tuvo contacto con pacientes, ni con nadie, lo que pasa es que no se puede adivinar cuándo se va a tener síntomas y uno es contagiante dos días antes de presentar la enfermedad”, subrayó.