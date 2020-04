Se complica continuidad de concesionaria a cargo del cobro de estacionamientos

Trabajadores están sin contrato y empresa pidió al municipio suspender su “mensualidad” con la entidad edilicia.

No es mera interpretación, porque los antecedentes están a la vista. Así quedó en evidencia ayer en el municipio luego de que se analizara la situación de la empresa a cargo del cobro de estacionamientos en Punta Arenas.

Tras ratificarse las tres infracciones en las cuales incurrió la concesionaria, se dio cuenta de la petición de la misma empresa, Sur Romeral, en el sentido de no hacer efectivo el compromiso que mantiene por contrato con el municipio. Lo anterior, argumentando, la compleja situación laboral a raíz de la emergencia sanitaria.

La directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudia Delich, explicó que la empresa tiene plazo hasta hoy jueves para presentar una serie de antecedentes requeridos para analizar y tomar decisiones. “Ellos presentaron una carta con fecha 20 de abril pidiendo que a raíz de la situación sanitaria se suspendiera el cobro de la concesión por todo el año ($62 millones mensuales) y se analizarán las multas o no se cursarán”, señaló.

En cuanto al tema de los trabajadores, dijo que también se pidieron más antecedentes luego de que la empresa hiciera llegar un listado de trabajadores y los detalles sobre la tramitación en la AFC Seguro de Cesantía. En el documento se pudo establecer que sólo 10 personas de las 58 podían acceder al beneficio decretado por el gobierno. “Entendemos que la parte laboral está complicada. Entonces volvimos a solicitarles antecedentes y hasta hoy no me han hecho llegar nada, por lo que no sabemos en qué condición están”, sostuvo Claudia Delich.

Pronta definición

Por su parte, el concejal Alejandro Soler pidió una rápida definición del tema “porque son 58 trabajadores sin contrato ni beneficios, que no están siendo remunerados y por lo cual le solicitamos al municipio que fueran incluidos dentro de la ayuda social. Sin embargo, se pidió que cumpliéramos con todo lo solicitado. Así lo hicimos, pero hasta este momento la ayuda no ha sido efectiva”.

El edil agregó que la relación contractual con la empresa “se debe definir de una vez, no darle más cuenta y finiquitar el contrato si así lo amerita”.

En el municipio se insistió que aquí lo que se debe cumplir es lo que se establece por bases. Y si bien puede analizarse la petición de una rebaja en el compromiso mensual de la empresa, existe coincidencia entre alcalde y concejales que lo que la concesionaria no puede hacer es romper el vínculo con los trabajadores mientras mantiene contrato vigente con el municipio.

Las infracciones cursadas a la concesionaria tienen que ver con la contratación de menos operadores que los estipulados en contrato (58 de 70), la no cancelación de 515 mil pesos líquidos para cada trabajador y el no pago de la “mensualidad” al municipio que alcanza a los 62 millones de pesos.